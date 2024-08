Cartas de lectores: Una bofetada, prioridades, imagen

Escuchar

Una bofetada

En tiempos de penurias económicas para millones de argentinos, el reciente aumento de los senadores es otra bofetada a la sociedad en su conjunto. Falta ejemplaridad y sobra desvergüenza en muchos de nuestros representantes.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Prioridades

Cinco segundos para subirse las dietas, seis meses para aprobar la Ley Bases, cinco años para tratar de aprobar la ficha limpia y diez años para tratar de aprobar la baja de la edad de inimputabilidad. Como nunca, quedan bien claras las prioridades.

Sebastián Eduardo Perasso

DNI 21.173.759

Imagen

En un momento en que la problemática moral nos agobia con casos de abusos en relaciones ocasionales por parte de dirigentes con poder político, la búsqueda casi adolescente de relaciones con estrellas de la farándula por parte del Presidente no parece lo más indicado para quien debería dar una imagen de seriedad más coherente con la delicada situación actual. Creo que tendría que preservarse más para no caer en el descrédito que empañe la seriedad de sus esfuerzos de gestión.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Testimonio

El derrumbe moral al que asistimos no habilita a ensayar comparaciones inaceptables y menos aún a repetir falsedades. Reitero mi testimonio de siempre: el presidente Alfonsín nunca estuvo separado de su esposa.

José Ignacio López

DNI 4.194.525

Arrebatos

La cena de camaradería con las Fuerzas Armadas es tradicional. Prohibir el acceso al periodismo fue lamentable. El presidente Milei, además, sigue insultando a la prensa cuando ella expresa pensamientos diferentes a los suyos. Villarruel, nuestra vicepresidenta, es una persona mesurada. Me preocupa que en los actos jerárquicos no sea partícipe. Como en la cena mencionada.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Víctimas del Covid

Resulta necesario que tengamos presente los daños que ha causado a la población el flagelo del Covid. El manejo inadecuado por parte del gobierno de aquel entonces no solo ha dejado muertos y personas con secuelas, ha dejado familias con heridas que no cierran a causa del encierro que nos impusieron, impidiendo despedirnos de nuestros seres queridos. Y ahora descubrimos que mientras nos encerraban no solo se divertían en fiestas de todo color, sino que deshonraron a quienes los precedieron en el más alto cargo al mancillar las instalaciones que representan a todos los argentinos, la Casa de Gobierno y la quinta de Olivos, usándolas como burdel. Por ello es que propongo establecer el día de “las víctimas del Covid”.

Raúl Sánchez

rsrmototola@gmail.com

Hace falta

Me sumo al debate sobre la necesidad de la religión para la conducta. No basta con conocer el camino. Hay que tener la fuerza para recorrerlo. No basta con saber lo que somos y, según eso, lo que nos conviene obrar. Hay que superar las inclinaciones a hacer lo contrario. Para eso viene en nuestra ayuda el necesario refuerzo de la gracia, que nos manda Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. De manera que sí, hace falta la religión, una religión que nos sane y nos anime a ser prudentes, justos, fuertes, moderados y solidarios. Que nos proponga modelos. Que nos inspire el amor y santo temor de Dios. Y que, con su gracia, nos anticipe la felicidad del Cielo.

Pbro. Jorge Benson

jorgedelmilagro@gmail.com

Jane Goodall

Encuentro mucho mérito en las declaraciones de Jane Goodall en la nacion del 19 de agosto. A diferencia de lo que es usual en la prédica de los ecologistas, la científica inglesa no solo describe los problemas

que enfrenta el planeta a partir de admitir la realidad de los hechos, sino que además formula una propuesta que exhibe absoluta racionalidad.

Al igual que todos los ecologistas, Jane Goodall apunta los cañones contra el desmonte de los bosques y las selvas, contra la agricultura que envenena el suelo y perjudica la biodiversidad, y contra la ganadería que produce metano, pero a diferencia de los ecologistas clásicos, Goodall al mismo tiempo admite que esta “agricultura industrial” es la que permite alimentar a los 8000 millones de personas que habitan el planeta. Este punto de vista, fundado en la realidad de los hechos, admite que no se talan bosques por ignorancia, no se echan agroquímicos en la tierra por maldad, ni se crían vacas con el propósito de dispersar metano en la atmósfera. La agricultura y la ganadería de nuestro tiempo, realizada por agentes económicos que ponen en juego su capital, asumen riesgos, toman decisiones, y emplean mano de obra. Todo ello con el propósito de ganar dinero, obra el prodigio de aportar los alimentos que hacen posible la subsistencia de 8000 millones de personas.

A esta altura del análisis, Goodall dice lo que es obvio: la solución pasa por la reducción de la población. El mundo necesita más Jane Goodall y menos Greta Thunberg.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Festival

El sábado 17 de agosto, un evento promovido por la Secretaría de Deportes de la ciudad, denominado “Billboard Winters Sound”, se adueñó de la Plaza Mitre, envolviendo literalmente el monumento al general Mitre con publicidad y generando ruidos insoportables a las viviendas cercanas, donde fue imposible estar durante toda esa jornada. Los vecinos merecen respeto y tranquilidad. Quienes hayan promovido y autorizado este festival denotan además una profunda ignorancia, al denominar al lugar “Parque Mitre”. Jamás había ocurrido en la Plaza Mitre un atropello tan grande. Los vecinos nos sentimos agraviados y no podemos entender cómo se ha permitido esto .

Mercedes Clavier

Presidenta de la Asociación Plaza Mitre

Asociacionplazamitre

