Cartas de lectores: Universidad pública, incultura y pobreza, maleducado

Ante la inminencia de una nueva marcha en “defensa” de la universidad pública, una de las vacas sagradas de nuestro país, como bien lo señala Pagni en su crudísima descripción de nuestra decadencia educativa, no deja de sorprenderme que, desde hace décadas, no se discutan alternativas superadoras al mero aporte fiscal. Hace décadas también, siendo docente universitario, tuve la oportunidad de participar de una comisión creada a efectos de analizar cómo paliar su recurrente déficit y mejorar los salarios docentes. Surgieron dos clarísimas alternativas: el arancelamiento y la concreción de proyectos conjuntos con instituciones privadas aprovechando las capacidades de investigación de su claustro docente. El arancel que se proponía era sensiblemente inferior a cualquier costo similar privado y siempre se podía becar parcial o totalmente a quien lo necesitara. Vista la enormidad de alumnos existentes entonces, un mínimo aporte hacía una enorme diferencia para las arcas públicas y para los bolsillos de los docentes. Pero solo mencionar la palabra “arancel” era, y es, casi herético. Así estamos desde hace décadas inmolando fondos públicos en el altar de la sinrazón. Y nadie parece siquiera dispuesto a poner una sencilla solución sobre la mesa. Y así nos va.

Alfredo Guidali

Incultura y pobreza

La pobreza argentina es básicamente la brutal incultura existente... Por más dólares que vengan al país seducidos por el nuevo gobierno liberal, de nada servirá si no hay un profundo cambio sarmientino en la gestión educativa... El dinero es el medio y la cultura (en especial la cultura cívica), el verdadero fin. De nada sirve ser rico si se es ignorante. ¿Cómo es posible que nuestro país, casi un continente no solo por tamaño sino en riqueza potencial, sea pobre? El Ministerio de Capital Humano deberá realizar la titánica labor de educar a nuestro pueblo, como lo hicieron Domingo F. Sarmiento y sus maravillosos colaboradores.

Pedro Sylvester

Maleducado

La Argentina ha tenido presidentes de todos los signos políticos. De todas las posiciones y orígenes. Los hay quienes fueron por todo. Cumplieron. Se robaron absolutamente todo. Al votar a Milei, pensé que era un riesgo que, como votante preferí asumir. Pensar que Massa y su banda podrían seguir al frente del Ejecutivo me espantaba. Al ver al presidente libertario vituperar, a grito pelado, contra quien opine diferente veo gobernando a un maleducado.

Fea sensación.

José Azpiroz Costa

Agravios

Ante los injustificados agravios que recibió en el acto de Milei, creo un deber solidarizase con la nacion, su personal, sus periodistas y directivos, que, en cumplimiento del legado de su fundador, Bartolomé Mitre, continúan informando y opinando con libertad. Y aunque no siempre se pueda coincidir, debe recordarse a Voltaire: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Horacio M. Lynch

Demoras judiciales

Según informa Hernán Cappiello el 29/9, el tribunal de alzada estaría por confirmar la pena de seis años impuesta a Cristina Kirchner en diciembre de2022. El fiscal Luciani trabajó duramente para conseguir y confirmar todos los datos vertidos durante el juicio oral de aquella época con lujo de detalles para conseguir una pena discutida por seis o doce años. La Casación demoró dos años para tomar la decisión. Mientras tanto disfrutaron de 30 días de vacaciones en el verano de 2023, una Semana Santa (7 días) de ese año, 15 días de vacaciones de invierno . Es demasiado tiempo. Trabajen, señores jueces, no olviden el monto que cobran y que sale del bolsillo de los ciudadanos.

Carlos Raúl Caorsi

Improvisación

He concurrido a la dependencia que se ocupa de las licencias de conductor de la Municipalidad de San Isidro, donde resido. Debo destacar en primer lugar la atención cordial y eficiente de todos los empleados que me atendieron. No tuve tiempos de espera, y en pocos minutos completé el trámite. Sin embargo, al finalizarlo se me entregó una hoja de papel con membrete de la provincia de Buenos Aires y se me informó que dado que carecen de credenciales, con ese papel más la aplicación Mi Argentina, se puede circular. La improvisación del gobierno provincial (que cobra un arancel por renovar la licencia que se supone que cubre el costo de la credencial) es total. Mientras el gobernador critica a otros, en su provincia no entregan algo tan simple como un carnet de conductor.

Tomás Klepetar

Paradas metrobús

Existen una serie de funcionarios cuyas decisiones, aunque no trascendentales, afectan el día a día de casi todos. Me suelo preguntar en qué pensaban o, directamente, si piensan, cuando las tomaron. En qué pensaba el que puso las paradas del metrobús de manera tal que la cola se tenga que hacer afuera del techo. O el que puso la parada de dos líneas que comparten recorrido por los próximos 7 kilómetros a 70 metros una de la otra. O el que diseñó los billetes de 10.000 pesos con el mismo tono que los de 2000, cosa que confundirse uno con otro sea bien fácil. O los que pusieron la senda peatonal justo en la esquina cuando debería estar 5 metros retirada para permitir que el auto dé paso al peatón sin taponar el tránsito de la bocacalle o invadirla. ¿Piensan?

Noel G. Gibson

Rutas en mal estado

Es una vergüenza y un peligro el estado de la bajada de la ruta 12 hacia la 9 en Zárate. Son cráteres con algo de pavimento en los que los conductores deben reducir al mínimo la velocidad para evitar que se destruyan los vehículos. Hace años que esta bajada está así y la falta de responsabilidad de las autoridades es llamativa. El mismo descuido se nota en la ruta 9, llena de pozos, con total falta de mantenimiento. Eso sí, el aumento de los peajes es mensual y los porcentajes superan el índice de inflación.

Lamentable.

María Silvia Marzinelli

Italia. Mano dura de Meloni contra el delito

“Siempre encontrarán algo que no concuerda con ellos. La ley en contra de los delitos se debe aplicar sin contemplación. Les guste o no. No es derecha ni izquierda. Son delitos y punto”- Ana Salinas

“¡Excelente!”- Silvia Portillo

“¿Gobierno de extrema derecha? Hay que aplicar rigor a los delincuentes, ¿de qué otra manera se los combate?”- Néstor Jaime

