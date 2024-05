Cartas de lectores: Violencia en el aula, partícipe necesario, fin

Escuchar

Violencia en el aula

Sobre la carta del domingo pasado referida a las condiciones en las que se trabaja en las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires quería agregar que dar clases en la provincia de Buenos Aires tampoco es fácil, y desde hace años se viven las mismas situaciones de violencia planteadas por la profesora. Lo único que puede rescatar es que por lo menos tuvo la actuación del Consejo Consultivo, porque en mi caso, ante la inactividad del colegio por amenazas que recibí de dos alumnos en una escuela con preocupante índice de violencia, inicié una causa penal y, por ese motivo, fui separada de mi función docente, además de ser injuriada y difamada. Los docentes estamos totalmente desprotegidos. Basándose en las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño se olvidan de las leyes de violencia de género y demás normas laborales. Si bien la obligatoriedad de la escuela secundaria no fue la solución al tema educativo, tendríamos que implementar nuevamente las escuelas de oficios, que tanto hacen falta, para esos adolescentes que no quieren o no pueden estudiar, pero que tampoco pueden estar vagando en la calle, con las consecuencias nefastas que cada día padecemos todos.

Nora Fasani

DNI 12.747.053

Partícipe necesario

Concuerdo totalmente con el planteo del señor Abel Drechsler en su carta del domingo pasado que cuestiona la clasificación de delitos leves. Hace mucho que propongo aplicar la figura de partícipe necesario a los jueces que liberan o dan penas mínimas que admiten la excarcelación a los terribles motochorros, ladrones de celulares, asaltantes de domicilios. Los que roban cables de electricidad son potenciales asesinos que pueden matar a un enfermo electrodependiente o causar un accidente, por suerte sin fallecidos, en el FF.CC. San Martín. El colmo fue escuchar que una periodista opinaba que el joven que murió electrocutado en un episodio de robo de cables no había salido de caño, solo quería ganarse unos pesos. Estamos muy mal.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Encrucijada

Las mafias sindicales se encuentran en una encrucijada. Si no hacen nada, con el gobierno actual, más tarde o más temprano pierden las prebendas con las que se enriquecieron. Si hacen paros, más temprano que tarde pierden el poco apoyo popular que les queda.

Horacio De Vita

DNI 10.203.995

Fin

Llegó la hora muchachos. Es el turno del presidente Milei. Ustedes perdieron y el país se pondrá de pie. Es hora de no ser necios y apoyar las reformas que harán de la Argentina una gran nación. Dejen de poner palos en la rueda y resignen negociados. Todo terminó, es hora de aceptarlo. Basta de excusas o ideologías setentistas. Basta de teorías perimidas que han fracasado. Destruyeron todo. Educación, industrias, economía, seguridad. Hace casi 50 años de Isabelita. Todo sigue igual. Fueron 16 años de kirchnerismo. ¿No es suficiente? Terminó. Sean hombres para aceptarlo y darle una oportunidad a este gobierno.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Soberbia

La señora de Kirchner se manifiesta asombrada por el apoyo mayoritario que registra el presidente Javier Milei; su soberbia no le deja ver que los argentinos valoramos el esfuerzo del Gobierno para arreglar el descalabro moral, institucional y económico que sus gestiones dejaron en el país.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Profesión médica

El megadecreto 345/2024 del PE es un atropello a la libertad del ejercicio profesional médico. A mi criterio, la consulta digital, como las recetas y prescripciones, es un atraso para la profesión. Son necesarios el interrogatorio y el examen del paciente. Es la deshumanización de la medicina. El PE debe informarse bien sobre esto. He ejercido la profesión durante 55 años y lo sigo haciendo, y creo que este decreto debe ser estudiado por las asociaciones médicas. Sin libertad no funcionamos. No se puede ir en contra de las leyes 17.132 y 17.565. La receta manuscrita debe ser inviolable. De otra forma, y en libertad, se puede dar la opción entre la manuscrita y la virtual. El profesional elegiría cuál usar.

Francisco J. Guevara Lynch

DNI 4.400.804

Mala iluminación

Con lo que cuesta el peaje en las distintas autopistas de la provincia de Buenos Aires, es importante que estén bien señalizadas, con controles para que los camiones respeten sus carriles, y sobre todo bien iluminadas. Es un vergüenza que cuando oscurece no funcione ninguna de las luminarias y se haga tan peligrosa la circulación.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Combate de Manchalá

El 28 de este mes se recordará (debería ser una fecha importante en el calendario oficial, no un feriado) un nuevo aniversario del combate de Manchalá, donde un grupo de unos pocos soldados y suboficiales, mientras pintaban la escuelita de Manchalá en Tucumán, fueron atacados por una columna del ERP que se dirigía a copar el puesto de comando táctico del Ejército Argentino con asiento en Famaillá. Fueron y son héroes por eso. Su valentía solo consistió en resistir un feroz ataque de una fuerza mucho más numerosa y artera, como era la del ERP. Solo cumplían con su deber, estaban haciendo el servicio militar obligatorio en una época en que había un gobierno elegido democráticamente, y se defendieron y derrotaron a los terroristas que los atacaron. Solo eso, ni más ni menos.

Humberto Solá Cánepa

hsola2@hotmail.com

Calles en Pilar

Transitar por la localidad de Pilar se ha convertido en un verdadero peligro. Calles y rutas totalmente destruidas, con baches que rompen las ruedas de los vehículos y banquinas arruinadas, donde caminar resulta muy riesgoso. Estoy seguro de que si el intendente hubiese arreglado un pozo por cada foto suya que colocó en la Panamericana, transitaríamos todos mucho mejor.

Tomás Muñoz

tmunoz@live.com.ar

En la Red Facebook

El debate sobre la universidad pública

“La universidad pública no se termina, lo que sí se va a auditar. Eso es lo que no quieren los directivos”- Jorge Moyano

“Lo que se quiere es controlar el gasto. Parece que no lo quieren entender o tienen algún interés en particular”- Luis Miguel Dellarossa

