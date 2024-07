Cartas de lectores: Voto a los 13 años, estar informado, cepo cambiario

Escuchar

Voto a los 13 años

La columna de Luciano Román del jueves pasado, acerca de la propuesta de autorizar a los adolescentes de trece años a votar constituye una crítica acertada a semejante despropósito por parte del ministro Cúneo Libarona. Dicha franja etaria, conforme los últimos sondeos, en la mayoría de los casos ni siquiera sabe interpretar un texto, ergo mal corresponde otorgársele el derecho a elegir sus representantes. Por cierto, además de las prebendas que recibirían, tal como se sostiene en el artículo, se les otorgarían espejitos de colores tales como viajes de estudiantes, indumentaria deportiva y recitales, todo gratuito, y otros tantos que no hacen al objetivo del bien común que debe tener la política. Con este absurdo criterio no sería descabellado admitir que también podrían ser elegidos senadores o diputados.

Con el mayor de los respetos debemos cuidar nuestras instituciones, porque después vienen las quejas, sin atribuirles responsabilidad a sus gestores.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Estar informado

En nuestra televisión, cada vez que comienza un programa de noticias, una placa anuncia “contenido no apto para niños, niñas y adolescentes”.

Si un niño de trece años no está en condiciones de informarse, tampoco estará en condiciones de decidir su voto.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Cepo cambiario

Se ha dicho hoy desde el Gobierno -y no podemos estar sino muy de acuerdo- que se instrumentaría a la brevedad posible una legislación que penara con la cárcel al o los funcionarios responsables que emitan dinero para financiar al Tesoro, lo cual genera inflación. En la misma línea, ¿no sería justo que la legislación mencionada se ocupara también de las penas que deben cumplir los funcionarios del Estado que impidieron, mediante el cepo cambiario, que el ciudadano común ahorrara, en determinadas circunstancias, en cualquiera de las monedas fuertes o estables que se manejan en su país?

Haber impedido preservar el valor del salario mediante el acceso a una moneda fuerte, alternativa del peso, es una forma de volver a robar a quien ya se le robó con inflación o falsificación de la moneda!

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

Política y religión

En un reciente artículo, Loris Zanatta advierte que la presencia de la religión en la esfera pública puede transformar la política en una guerra religiosa. Creemos que su visión es sugerente, pero limitada. También la política ha utilizado la religión como un botín, moldeándola según sus intereses y despojándola de su esencia de salvación, paz y dignidad humana. Este abuso puede llevar al totalitarismo y a la guerra, engendrando ideologías destructivas. El problema no reside entonces en la religión misma, sino en su manipulación para justificar conflictos y dominaciones. Ante esto, un excesivo secularismo puede agravar la situación, al cercenar la libertad de manifestarse y opinar acerca de lo que se cree verdadero.

El problema no está en Dios, sino en los hombres.

Norberto Peci

DNI 12.965.455

Tierra del Fuego

Milei y Caputo buscan llevar tranquilidad a los mercados. Existe una medida muy sencilla y fácil de llevar a la práctica rápidamente. Eliminar el régimen de subsidios que tienen en Tierra del Fuego las planta armadoras de teléfonos y computadoras, cuyos propietarios han hecho enormes fortunas a costa de 45 millones de argentinos.

Es evidente que acá se paga mucho más que en el resto del mundo y generalmente no son de última generación. El famoso esfuerzo compartido que llegue a todos por igual.

Juan R. E. Gear

DNI 4.954.712

Intermediación

Nos habían prometido la desaparición de un sistema de intermediación injustificable como lo es el del Registro del Automotor. Marchas y contramarchas. Ahora, silencio. Mientras, los ciudadanos continuamos solventando su subsistencia.

José María Ugarte

ugarte.josemaría@gmail.com

Embotellamiento

El martes 2 de julio viví el embotellamiento de tránsito más largo de mi vida. Salí de Barrio Norte, en CABA, a las 19 horas, y llegué a mi casa, cerca de Pilar, a las 2 de la mañana del día siguiente. Sí, siete horas para recorrer 60 kilómetros, a paso de tortuga y de tortura. Me quedé sin batería en el teléfono y no tenía idea de que lo que pasaba. Miles de argentinos padecimos ese día la misma situación. Aparentemente, un camión se había partido en dos en el kilómetro 24. No me explico cómo, con los millones de pesos que gana el concesionario por día, no hay una metodología para retirar los vehículos que colisionan en la autopista en forma más rápida, ni por qué razón no se controla el peso potencia y el estado de los camiones y sus cargas en estas vías. Como siempre, los que pagamos la ineficiencia somos los ciudadanos que abonamos los peajes. ¿Cuándo se tomarán medidas? ¿Quién nos paga el lucro cesante y el agobio de estar inmersos en semejante experiencia de impotencia, bronca y desesperación por no poder avanzar en el camino?

Jesús María Silveyra

ÐNI 11.045.065

Libertad

Somos millones los argentinos que tenemos esperanzas en la actual gestión del presidente Javier Milei. Si fuera él, no perdería ni tiempo ni energía en criticar públicamente a periodistas que viajaron a la Copa América. Después de todo, están haciendo uso de su libertad, valor que tanto pregona el primer mandatario.

Denise N. Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Recarga de la SUBE

No tiene sentido que la recarga en las ventanillas del subte solo reciban efectivo, no se puede abonar con tarjeta de débito.

Hoy los importes son significativos, para un usuario solo de subte, ida y vuelta el importe es de $26.000 mensuales si consideramos solo los veinte días laborables.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

En la Red Facebook

Copa América: Argentina en las semifinales

“Lo bonito de la selección es que logra juntar a la familia, a los amigos, y nos hace poner toda nuestra energía para que le vaya bien. Así debería ser para todo y nos convertiríamos en un gran país. Gracias, chicos”- Mónica Pennise

“No se puede negar que le complicaron mal el partido a nuestra selección. Ecuador tiene muy buenos jugadores”- Julio César Parodi

“¡Gracias, Dibu! ¡Vamos Argentina, vamos campeones!”- Silvia Páez

