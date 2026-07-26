Cartas domingo: Creer en lo imposible; la Argentina, tierra de diversidad; corporación

Carta de la semana

Creer en lo imposible

Cuando una persona se destaca en el fútbol, el deporte más pasional y popular del mundo, la trascendencia que puede llegar a tener es inconmensurable. Con el Mundial terminado, hay una pregunta que se me viene a la cabeza: ¿y si nos acostumbramos a lo extraordinario? Lionel Messi hay uno solo. Disputar tres finales en cuatro Mundiales seguidos es algo poco común, por no decir fuera de este mundo. Es que con Messi lo extraordinario se vuelve ordinario. Lo que posee es casi sobrenatural: una convicción infinita de que todo es posible y un liderazgo que contagia al equipo de esa resiliencia. Personas como Leo hay pocas en todos los ámbitos de la vida. Por eso, cuando uno las encuentra, no las quiere soltar jamás. Pero el momento de la despedida llega, por más que uno no quiera. Y cuando esos ciclos se cumplen, hay algo que queda para siempre: el legado que construyeron.

No sé Leo si este habrá sido tu último Mundial con la selección. Pero si hay algo de lo que estoy segura es que el pueblo argentino estará por siempre agradecido por hacernos creer que nada es imposible. En la cancha y en la vida.

Melina Eidner

melina.eid@gmail.com

Tierra de diversidad

El artículo escrito en conjunto por Guillermo Marcó, Omar Abboud y Daniel Goldman es un ejemplo virtuoso de la buena convivencia en nuestro país. Los tres representan a las religiones del Libro sin enfrentamientos ni ofensas, sino en el respeto fraternal. Quienes sostienen que nuestro país es racista desconocen la historia argentina. Desde finales del siglo XIX sucesivas oleadas migratorias llegaron hasta nuestro territorio. Los conventillos fueron testigos de la convivencia entre italianos, españoles, polacos, judíos, japoneses, franceses, irlandeses y tantos más. Sus sobrenombres engrosaron el vocabulario del lunfardo, y cariñosamente fueron llamados tanos, gallegos, rusos, turcos. Esto es apenas una simplificación del rico entramado social que entretejió a nuestra sociedad. Y la Argentina los cobijó a todos.

También compartimos con el resto de Hispanoamérica tanto la colonización española, como la presencia de diferentes grupos aborígenes. Basta leer la lista de los apellidos en un aula de cualquier escuela para ver la amplia diversidad que vive en nuestro país.

Hay minorías racistas y discriminadoras, es un hecho innegable, pero no hay que darles ni oportunidades ni lugar. No perdamos de vista que el Preámbulo de la Constitución Nacional dice que la República Argentina está abierta para “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Andrea Cecilia Testa

acta1963@yahoo.com.ar

Corporación

Creo que todos los esfuerzos del ministro Caputo para convencer a los argentinos de sacar los dólares del colchón de esterilizan por la actuación de la corporación político-judicial. En este mismo momento estamos viviendo un caso emblemático con el AFAgate: mientras que en los Estados Unidos en 30 días la justicia ya armó un Jury para buscar a los culpables en la Argentina, nuestra justicia local hace más de 6 meses que busca cómo hacerlos zafar.

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

Servicios a extranjeros

El gobierno piensa cobrar los servicios de salud y educación a extranjeros. La medida no involucra a aquellos afincados desde hace tiempo en nuestro país, pero suena razonable cuando los que demandan atención son personas sin residencia estable. El hospital público es testigo de personas que vienen a atenderse de dolencias no urgentes con tratamientos onerosos que reconocen no residir en la Argentina y admiten optar tratarse en el nuestro porque en su país deben pagar por ello. Otro tanto sucede con estudiantes que usan la universidad pública por que es gratuita y no paga como en sus países. La falta de reciprocidad es otro argumento que abona esa idea. Los argentinos la experimentamos cada vez que requerimos atención de salud en algún país limítrofe si no disponemos de seguro. El porcentaje de esas personas esta subregistrado ya que muchos de los que reconocen no vivir en país o hacerlo desde hace pocos meses consiguen obtener un DNI argentino. Ese sería el primer aspecto a revisar para definirque extranjero merece recibir trato de ciudadano o de visitante. En todos los países se deben cumplir estrictos requisitos para poder obtener el documento lo que incluye mínimamente un periodo prolongado de residencia en él. El problema se acentúa particularmente en provincias limítrofes, donde quienes viven en un país vecino tramitan su DNI y luego viajan a nuestro país cada vez que necesitan hacer uso del sistema de salud.

Hugo H. Campanelli

hcampy@yahoo.com.ar

Samuel L. Jackson y el racismo

Días pasados el reconocido actor Samuel L. Jackson fue categórico definiendo a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo. Atento a que nunca visitó la Argentina, quisiera saber en qué basa sus postulados, si sufrió de parte de algún argentino alguna expresión directa racista o xenófoba hacia su persona (en cuyo caso me solidarizo con él) y si así no lo fuera, me gustaría invitarlo a que reflexione sobre sus expresiones y y convocarlo a que se baje del “ colectivo del péguele al argentino”, ofreciendo sus disculpas, que serán bien recibidas por aquellos que han visto tantas de sus películas, como así también los que siquiera lo conocen.

Javier Sánchez de La-Puente

javiersanchezdelapuente@fibertel.com.ar

Corrupción cero

El presidente Milei prometió y logró instalar una premisa sagrada para cualquier persona seria: “déficit cero”. Esta decisión reconstituye la piedra fundacional de una forma de vivir. Sin duda esto es muy bueno. Ahora bien, sin que se pretenda que Milei se arrogue facultades que no le son propias influyendo en el dictado de resoluciones futuras sobre causas en trámite, bien podría -para lograr corrupción cero en la justicia- denunciar públicamente dando su opinion ,que seria muy valiosa ,a quienes en ejercicio de su magistratura pisan o amañan durante años causas con la unica finalidad de proteger corruptos..Esta actitud comprometeria a quienes tienen la obligacion de juzgar estas irregularidades y colocaria a cada uno en el lugar que se merezcan.Señor Presidente Usted sabe quienes son. Haga que sean expulsados del Poder Judicial y lograremos entonces justicia con corrupcion cero.Si logra estas dos cosas no alcanzara el bronce para recordarlo.

Ernesto H. Perasso

ehperasso@gmail.com

Cemento en las plazas

Quiero llamar la atención de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto al peligro cierto que existe en muchas plazas y espacios deportivos públicos de la Ciudad ellos son los bancos y estructuras de cemento ubicados junto a las canchas de césped sintético puestos en diversas plazas y espacios publicos de la Capital Federal. Resulta difícil comprender cómo se autorizó la colocación de elementos rígidos de cemento en lugares destinados al juego y la práctica deportiva de niños, niñas y adolescentes. Cualquier caída, resbalón o choque durante un partido puede provocar lesiones gravísimas, ya que el impacto contra esas estructuras no tiene ningún tipo de protección.

Mientras se discuten iniciativas para mejorar la seguridad en los espacios públicos, es imprescindible adoptar medidas concretas y preventivas. No debemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar. El retiro de esos bancos de cemento y su reemplazo por mobiliario seguro es una decisión simple que puede evitar accidentes graves. Quienes tienen la facultad de intervenir y hacer más seguros los espacios públicos que utilizan diariamente nuestros niños y adolescente deben hacerlo con urgencia por cuanto estos bancos representan un peligro cierto.- La prevención es el arma mas efectiva por ello deben actuar con celeridad arbitrando las medidas necesarias para su reemplazo en forma inmediata.-

Rosana Guadalupe Vallejos

rovallejos013@gmail.com

Cambiaso, un crack

El miércoles 22 de julio fui de visita a la Exposición Rural en Palermo, pasé por el Pabellón de Caballos Raza Polo Argentino, dondeestaba el Sr. Adolfo Cambiaso en la puerta de uno de los boxes. Me detuve para ver la cantidad de chicos que pedían sacarse una foto con él, en el lapsoenque estuve en la zona,aproximadamente unos 10 minutos, ningún chicose fue sin su foto con Cambiaso, siempre con una sonrisa y buena onda. Un crack.

Diego A. Martín

dmartinrep@gmail.com