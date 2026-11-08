Cartas domingo: Bienvenido León XIV, ¿quiénes queremos ser?, imperio de la ley

Carta de la semana

Bienvenido León XIV

Su Santidad León XIV: es una enorme felicidad para todos los argentinos recibirlo en nuestra patria; no solamente para los católicos, sino también para todos aquellos que anhelamos una sociedad más unida, fraterna y en paz. Que su visita nos traiga un mensaje de amor, esperanza y unión en Cristo, y que podamos encontrar en Él aquello que nos une como personas. Que sus palabras nos ayuden a recuperar la esperanza y a mirar el futuro con mayor confianza, especialmente en estos tiempos en los que nuestra sociedad necesita volver a encontrarse. Hoy necesitamos, más que nunca, amor, respeto y unidad. Aprender a escucharnos, a tender puentes y a trabajar por el bien común. Que Cristo ilumine nuestros corazones y también los de nuestros políticos y gobernantes, para que puedan tomar decisiones pensando en todos los argentinos, especialmente en quienes más necesitan ser acompañados.

Que su visita nos ayude también a valorar y defender la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a cuidar a cada persona con dignidad y amor.

¡Bienvenido, León XIV! Que Dios bendiga su presencia en nuestra querida Argentina y que la Virgen María lo acompañe siempre en su misión.

Magdalena Silveyra

maidisilveyra@hotmail.com

¿Quiénes queremos ser?

El papa León XIV visita la Argentina y nos interpela: ¿quiénes queremos ser? ¿un país unido o un país dividido? ¿un país de hermanos o un país de huérfanos? ¿un país de honestos o un país de corruptos? ¿Una Argentina aislada del mundo o una Argentina para el mundo?

En este discernimiento Dios y la reflexión del Papa nos acompañan.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Imperio de la ley

El Premio Nobel a la Paz dado en octubre pasado por la Academia Sueca a la exJueza sudafricana Navanethem Pillay ante la Corte Penal Internacional, “como fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan lograr un mundo más pacífico”, lleva consigo un expreso mensaje de reconocimiento al derecho internacional como un sistema civilizado de imperio de ley para garantizar la paz y resolver los conflictos de manera no violenta. Dicho mensaje tiene mayor trascendencia en momentos en que el nuevo orden jurídico mundial se ve amenazado por decisiones unilaterales fundadas exclusivamente en posiciones de mera fuerza.

Luis Gustavo Losada

lgl27@hotmail.com

Humanos v. IA

Hoy existe una batalla entre la IA y el ser humano; varios de sus incursionadores advierten sobre su peligroso avance y dominio. El cine se anticipó (Control Total -2008). La mente humana, sobre todo en los chicos, se está atrofiando - sumado al bajo nivel educativo – y, la influencia de IA es casi total. Sin embargo resulta imposible que prediga las “decisiones cognitivas” de la totalidad y dispar población humana. No resulta casual que varios Premios Nobel de Economía, desde hace años, han basado sus estudios en conductas, psicología y comportamientos humanos individuales y/o masivos (efecto contagio). Podemos citar varios ejemplos: 1) 1978 H. Simon: Teoría de la racionalidad limitada satisfactoria (cognitiva y de tiempo) y pionero de la IA; 2) 1992 G. Becker: incluyó en su análisis económico al capital humano y comportamientos sociales y familiares; 3) 2002 D. Kahneman: psicología del juicio humano y toma de decisiones bajo incertidumbre; 4) 2017 R. Thaler: economía conductual y teoría del empujón (decisiones económicas individuales derivadas de factores psicológicos); 2026 R Hall y M. Woodford: economía basada en el comportamiento humano frente a la incertidumbre; el motor económico son las expectativas y sus respuestas cognitivas instantáneas. Al nacer, “lloramos” por miedo a lo desconocido. Luego, vivimos, hasta las instancias finales, con dudas, incertidumbres, influencias y, muchas veces, copiamos decisiones ajenas y masivas con aciertos y errores (ejemplo reciente: este año, el mundo - excepto las guerras -, se paralizó, casi dos meses, por el mundial de fútbol. Predecir y acertar los comportamientos (masivos o individuales) de la población (consumo, ahorro, viajes, corridas cambiarias/bancarias, migraciones, elecciones, festejos, invasiones, marchas, etc.) sería una labor inalcanzable, aún con “ejércitos de analistas de ciencias humanas” (cognición, emociones, incertidumbres, expectativas, miedos, contagios). Advertencia: en estas épocas de elecciones, en el mundo, es imperioso que sus candidatos logren transmitir “credibilidad y confianza” a sus votantes (humanos).

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

El costo invisible de la discapacidad

Soy usuaria de silla de ruedas, pero también soy una chica de 20 años y, como muchos jóvenes, estoy preocupada por mi futuro. Por un lado, me tranquiliza el hecho de estar trabajando para ello, estudiando y formándome, para así poder tener un título que demuestre mi valor en el sector laboral. Pero, aun así, la preocupación continúa. Tener una discapacidad implica una variedad de factores que la gran mayoría de la sociedad desconoce: ¿cómo voy a hacer para cubrir todos los elementos, tanto ortopédicos como medicinales, e incluso las intervenciones médicas que mi discapacidad demanda? ¿Podré tener un trabajo que me deje lo suficientemente tranquila? Tener discapacidad es caro; esa es la realidad. Pero también creo que muchas veces lo dificultan más de lo que es. Yo no pido plata ni pensiones; quiero llegar a una estabilidad económica a través de un esfuerzo 100 % personal, en el que demuestre que todo mi camino laboral valió realmente la pena. Pero sí pido evitar mayores complicaciones y que las obras sociales colaboren en nuestras vidas. Pido no vivir con el miedo a no poder pagar más mi cobertura médica y la incertidumbre de no ser aceptada en otra por ya tener una discapacidad. Los recortes no van por la discapacidad. Me parece perfecto el control de los certificados, porque es una realidad que muchos se aprovechan de ello.

Pilar Jensen

jensenpilar@gmail.com

Cinismo

La resolución del juez Silvestri de La Plata que le deniega al anciano y enfermo sacerdote Christian von Wernich, preso desde hace 20 años, a que lo trasladen a la cárcel de Villa Devoto, para poder asistir a la visita del papa León XIV, junto a los detenidos en este establecimiento, revela el grado de refinado cinismo, hipocresía y discriminación que informa a estos jueces, en el tratamiento a los acusados de delitos denominados de lesa humanidad. Lo que pudo ser resuelto por un simple acto administrativo, como es autorizar el traslado temporario de una cárcel a otra, dentro del Servicio Penitenciario Federal, derivó en una resolución cargada de argumentos sibilinos, como que el sacerdote “puede rezar en su celda”.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Canchas de polo

Quiero felicitar y agradecer en nombre del polo argentino, a los doctores Gustavo Bayugar, Ricardo Levene (nieto) y Juan Carlos Araya, por haber logrado que la Comisión Nacional de Monumentos, declarara como lugar histórico las canchas 1 y 2 de Palermo. No puedo decir lo mismo del Estado Nacional quien, a través del secretario de Cultura Leonardo Cifelli y hace ya un año, aún no ha elevado el decreto correspondiente al señor Presidente Milei para que refrendara tan importante decisión y preservar dicho enorme patrimonio histórico y cultural de todos los argentinos, de cualquier eventual aventura mercantilista, como hubo intenciones de ello en el pasado reciente. Hago votos porque de inmediato se eleve el decreto a nivel presidencial para que, de una vez por todas y atento el tiempo transcurrido, se firme el decreto y quede preservado tan importante patrimonio.

Alberto Mc Cormick

toldoschicos@yahoo.com

¿”Camino” Bancalari?

El Preámbulo de nuestra Constitución fija como objetivo “promover el bienestar general”. Sin embargo, muchos gobiernos nacionales, provinciales y municipales parecen olvidar ese mandato. Una de sus funciones esenciales es asegurar que el esfuerzo que hacemos los contribuyentes al pagar nuestros impuestos tenga un buen destino.

En muchas zonas del país, el mal estado de las calles aumenta los accidentes, complica el tránsito y destruye los vehículos. También es una triste señal de que la asignación de los recursos es, cuando menos, ineficiente.

Un ejemplo elocuente es el Camino Bancalari, en Tigre, uno de los municipios con mayores recursos del conurbano. Quienes lo transitamos a diario sabemos que [tramo / desde cuándo]. Circular por él es una odisea, y nadie hace nada.

¿Hasta cuándo vamos a tolerarlo?

Martin Paillot

mmpaillot@gmail.com