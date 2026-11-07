Cartas de lectores: El voto en EE.UU., crisis en Paraguay, pedido el Papa

El voto en EE.UU.

Lo ocurrido en las elecciones de los Estados Unidos demuestra que los guarangos, abusadores verbales, despreciativos a repetición, agresivos sistemáticos con el divergente y el opositor, campeones del maltrato, y encima afectados por una deriva psiquiátrica, pierden. Cuando las barbas de tu padrino veas cortar pon las tuyas a remojar.

Juan Ernesto Cambiaso

jec@jcambiaso.com

Crisis en Paraguay

La renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña a raíz del escándalo vinculado al Ueno Bank vuelve a demostrar una verdad tan antigua como vigente: la fortaleza de una democracia depende, en gran medida, de la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Cuando surgen sospechas de conflictos de interés entre el poder político y el financiero, el daño trasciende a las personas involucradas. Se erosiona la credibilidad del Estado, se debilita la seguridad jurídica y se profundiza el escepticismo ciudadano. En América Latina, donde la confianza pública suele ser frágil, estos episodios tienen un impacto especialmente profundo. Más allá de las responsabilidades individuales que la Justicia deberá esclarecer, el caso debería servir como recordatorio para toda la región. La transparencia, los controles independientes y la rendición de cuentas no son obstáculos para gobernar, sino condiciones indispensables para preservar la legitimidad democrática. Las democracias no se debilitan únicamente por las crisis económicas o los enfrentamientos políticos. También lo hacen cuando los ciudadanos perciben que las reglas no son iguales para todos. Recuperar esa confianza suele demandar mucho más tiempo que perderla.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

Pedido al Papa

A su Santidad, el papa León XIV: me permito dirigirme a su Santidad con el mayor respeto, para solicitarle que, en su condición de máxima conducción de la santa Iglesia católica, interceda ante nuestro presidente de la Nación, en su carácter de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, a fin de que considere la situación de los presos políticos y promueva su liberación. Se trata de personas que, en su momento, lucharon contra el terrorismo internacional y subversivo que azotó a nuestra Nación, y que hoy continúan sufriendo, según nuestro entender, una situación de injusticia e inconstitucionalidad. Algunos de aquellos protagonistas ya han fallecido; otros, aún con vida, permanecen privados de su libertad en circunstancias que consideramos profundamente injustas. Santo Padre, apelamos a su sensibilidad, a su sentido de justicia y a su vocación de reconciliación para que pueda hacer oír este reclamo y contribuir a que se alcance una solución humanitaria, justa y cristiana. Confiamos en que su intervención pueda a ayudar a abrir un camino de paz, justicia y reconciliación para todos los argentinos.

Enrique Oscar Dietrich

Teniente coronel (R)

estanciaelparaisosa@gmail.com

Tapia en Luján

Por favor, encontremos la forma en que Tapia no pueda asistir a la misa en Luján aun contando con la invitación de Kicillof. Está claro que la única intención del gobernador es politizar la visita papal. Evitemos este disgusto y que el mundo entero escuche a la grey católica argentina entonando el cántico que escuchamos en todas las canchas de fútbol.

Edgardo Hilaire Chaneton

echaneton @gmail.com

Banderas

¡El ingenio y la creatividad argentinos está en caída! Cómo puede ser que a dos días de la llegada de Papa no haya un solo vendedor de banderas del Vaticano para colgar en los balcones? En otro momento habría un kiosco en cada esquina vendiendo toda la memorabilia correspondiente a tan magna visita.

Alfredo Corti

alfcorti@gmail.com

Altura

Una influencer y maquilladora devenida en diputada a dedo por una relación de amistad y no por sus méritos intelectuales para legislar ¿puede calificar a un estadista y dos veces presidente de un país de “inmoral y gagá”? La señora Lemoine no está a la altura intelectual, ni política del Dr. Julio María Sanguinetti, elegido dos veces presidente del Uruguay por su moral y equilibrio emocional, virtudes que al parecer carece la diputada en cuestión.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Obras de arte

El editorial de LA NACION sobre la venta de importantes obras de arte al exterior plantea un debate necesario acerca del derecho de propiedad y la protección del patrimonio cultural. Sin desconocer el legítimo derecho de sus dueños a disponer de sus bienes, convendría preguntarnos por qué la Argentina tiene tantas dificultades para acercar el arte a sus ciudadanos. El verdadero desafío no consiste solamente en impedir que una pintura abandone el país, sino en construir instituciones capaces de conservar, exhibir y democratizar el acceso a la cultura. Los acuerdos entre coleccionistas, museos y organismos públicos podrían contribuir a ese objetivo sin vulnerar derechos individuales. Una nación culturalmente rica no es únicamente aquella que posee grandes obras, sino aquella que permite que sus habitantes puedan conocerlas y disfrutarlas. El patrimonio adquiere su mayor valor cuando deja de ser un privilegio de pocos.

Francisco Sciaky

franciscosciaky@gmail.com

En la Red Facebook

El Niño. Anticipan temperaturas de más de 40 grados, riesgo de heladas y tormentas intensas

“Pará un poco, señor clima. Dame dos días iguales así me organizo un poco” -Gustavo Zabaleta

“¿Son políticos los escriben sobre el tiempo? Porque se contradicen a cada rato... ya no saben que inventar...jaja”-

Dario Corti

“Qué niño malcriado” -Ramiro Lucero