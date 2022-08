Culpas, confundidos, culpas

Sapos

Una nueva escena de esta comedia: Cristina Kirchner se tragó el sapo con Alberto Fernández y Sergio Massa, ambos políticos muy críticos de su gestión y conducta. Pero la designación de un técnico como Rubinstein parece que no pasa.

Sí a los sapos de políticos que necesita, no a los sapos de técnicos.

Leonardo C. Giménez

Confundidos

¿Tan lejos e incomunicados están los distintos referentes de la oposición como para no consultarse o al menos comunicarse las medidas que van a tomar los que están en las posiciones ejecutivas? Rodríguez Larreta toma una decisión e inmediatamente otros referentes del espacio salen a criticarlo. Resultado: los que pensamos en un “equipo” de trabajo para un próximo gobierno quedamos confundidos…

Carlos E. Castellano

Culpas

Siguiendo la más vieja tradición kirchnerista, si Viviana Canosa no estuvo en su programa el lunes a la noche no es culpa del canal A24, sino de la propia Viviana. Como siempre “la culpa es del otro”.

Raúl Rossi

Vacuna

Leí que Mark Twain dijo: “Ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota”. No pude menos que recordar esa sentencia al escuchar las opiniones de muchos kirchneristas en relación con el juicio oral en el que la fiscalía intenta probar que Cristina Fernández fue la jefa de una asociación ilícita cuando ejercía la primera magistratura. ¿Nunca se preguntaron sus seguidores por qué, en lugar de rebatir los argumentos en su contra, ella solo atina a descalificar a sus acusadores? Ante la contundente marea probatoria del fiscal ya no se puede ignorar que hubo un grosero latrocinio alrededor de la obra pública del que “sorprendentemente” se beneficiaron personas allegadas a ella y su familia. Apelan entonces al viejo truco que utilizaron las tabacaleras cuando, al no poder ignorar que el cáncer de pulmón era abrumadoramente más frecuente entre los fumadores, se aferraron a la dificultad para identificar científicamente el nexo causal. Para algunos seguidores, Cristina estaría engañada por un ejército de administradores infieles en los más variados niveles y reparticiones, a los efectos de que unos bandidos se apropien de cuantiosos fondos públicos. Tampoco pensaron que si hoy siendo solo vicepresidenta, impone, veta o revolea no solo ministros, sino secretarios y subsecretarios, lo que sería capaz con el poder que da la lapicera. Como si esto fuera poco, resulta ridículo suponer que alguien que se hacía llevar los diarios al sur y vivía pendiente de lo que decían los medios desconocía lo que sucedía cuando las primeras evidencias de esta organización criminal fueron publicadas hace años en todos los diarios y divulgadas hasta el cansancio por redes, radio y televisión.

La única forma en que este catastrófico robo pueda parir algo positivo es que, como en el juicio a las juntas, una condena ejemplar se convierta en una vacuna que evite que se repitan casos como este.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

Papel de las FF.AA.

Nuestro país está atravesando por situaciones de inseguridad muy peligrosas. Tenemos serios problemas en el sur con los seudomapuches, la droga está haciendo estragos, los desbordes callejeros por todos los que pretenden vivir mejor sin trabajar se han tornado intolerables, Rosario se ha transformado en una ciudad de terror. Frente a estos serios problemas que tenemos, el Ejército se mantiene en sus cuarteles, entiendo que por una prohibición de intervenir en cuestiones internas. Me pregunto si los hechos descriptos, más todos aquellos que sería largo enumerar, no hacen que se modifiquen las normas y las Fuerzas Armadas contribuyan a guardar el orden en lugar de seguir en una actitud pasiva. No percibo que estemos próximos a ataques del exterior que nos obliguen a mantenerlas en reserva por si ello se produjera.

Gustavo Pittaluga

Festejos de egresados

Los vecinos abajo firmantes y ante nuestros permanentes reclamos desoídos, escribimos esta carta como última instancia. Hace años que venimos pidiendo a la comuna 1 y a la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador (calle M.T. de Alvear al 1300) que por favor dejen de festejar los egresos de la manera que lo hacen en la Plaza Libertad. Cada vez que lo hacen, los alumnos, familiares y amigos utilizan pintura, espuma, bengalas (que asustan a los perros que están en la plaza), miles de papelitos (que con el viento vuelan por toda la plaza), huevos, harina, mostaza, alcohol y diferentes productos que dejan la plaza, un espacio público, en condiciones de suciedad alarmante. No solo es una falta de respeto a los usuarios de la plaza, sino una pesada tarea para los que la limpian, gastando recursos de las arcas públicas para poner el lugar de nuevo en condiciones. Y también una total falta de consideración para la gente en situación de calle que está en la zona y mira azorada cómo se tira comida. La Universidad del Salvador, siendo una institución católica, debería prohibir este tipo de derroche y de festejos.

Es importante que tanto institución como familia den el ejemplo a estos nuevos profesionales sobre lo que son la empatía y el respeto hacia los lugares públicos y la gente, además de estar violando la ley 1472. Los reclamos datan de 2016.

Guadalupe Neme

