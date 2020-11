De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2020 • 00:00

Coherencia

Es de esperar que tanto los diputados, senadores, gobernadores, intendentes y demás ocupantes de cargos electivos, para ser congruentes con lo que resuelven, hagan también su aporte solidario en favor de los sectores vulnerables, donando dos meses de sus sueldos, lo que permitirá recaudar mucho más que el impuesto a la riqueza y, de paso, saber en qué se va la plata en la Argentina. Ese aporte deberá incluir los pasajes, viáticos y sueldos de los asesores que tienen gracias a su cargo.

Mario A. de Ipola

DNI 4.370.792

Más gasto inútil

Tristeza. Eso es lo que produce ver a todos nuestros representantes dedicar su tiempo y esfuerzo en generar nuevos impuestos para que puedan seguir gastando en estructuras inútiles.

Guillermo Fasano

guillermofasano@gmail.com

Fórmula

Es bien simple: si los gobernantes consideran que la nueva fórmula beneficiará a los jubilados, también debería ser ley que dicha fórmula sea aplicada para todos los funcionarios y empleados estatales. En ese momento, aparecerá otra fórmula mágica. No tengo dudas.

Susana Fiore

DNI 11.384.653

Un crimen

Con relación con el proyecto de ley de aborto (ILE) que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso para su tratamiento y eventual sanción, sugiero a todos los legisladores que antes de votar recuerden que el derecho inalienable de toda persona humana inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Y que además tengan en cuenta lo que establecen los pactos internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución (art. 75:22) y el Código Civil y Comercial de la Nación, que protegen la vida desde la concepción. La cooperación formal para un aborto (la sanción de una norma legal que lo habilite constituye, a mi juicio, tal conducta) configura una falta grave, que según el Derecho Canónico de la Iglesia Católica Apostólica Romana conlleva la pena de excomunión latae sententiae (CIC can. 1938), es decir, en el acto.

Como abogado católico y profesor universitario, manifiesto pues mi más absoluto rechazo al proyecto de ley enviado por el Presidente al Poder Legislativo, por cuanto entiendo que la interrupción del embarazo es un crimen grave que no solo termina con la vida de una persona humana inocente y sin posibilidad de defensa y expresión alguna, sino que además produce un daño irreparable a sus padres y a la sociedad toda.

Juan María Aberg Cobo

DNI 18.284.640

Pedido al Papa

El presidente Alberto Fernández, el mismo que prometió cuidar la vida de los argentinos, acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto. Pido al papa Francisco, mi pastor, que condene públicamente este proyecto criminal. Me basta con que lo haga con la misma energía con que condenó el lawfare.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Pena de muerte

La delincuencia nos mata impunemente, sin que el Poder Judicial (mal llamada Justicia, salvo honrosas excepciones) haga algo por nuestra seguridad. Ahora van por las criaturas inocentes en el vientre de sus madres sin derecho a una legítima defensa. La pena de muerte ya está oficializada en la Argentina.

Juan Bautista Garona

garonajuan@speedy.com.ar

La república

Veo a todo el mundo preocupado por las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. A mí me preocupa más la República Argentina. EE.UU. es una gran potencia mundial que cuenta con instituciones sólidas, una macroeconomía interna y externa superlativas y políticas de Estado inmutables en el tiempo (internas e internacionales), que ni Joe Biden, Barack Obama o Donald Trump tienen la mínima posibilidad de alterar. Es un craso error analizar el proceso político de esta gran nación sobre la base de pautas solo aplicables a un país sin instituciones ni Justicia como el nuestro (ver Joaquín Morales Solá: "La Argentina, un país sin jueces", la nacion, 8/11/2020, pág. 27). La "república" en la Argentina (es decir, la sociedad del mérito, del sacrificio, de la capacitación, del trabajo y de la cultura que soñó Juan Bautista Alberdi) ¡no tiene quién la represente! Este es nuestro mayor drama. La república en los Estados Unidos de América goza de una genuina y eficiente representación institucional (acaba de expulsar a quien pretendía demoler sus cimientos). En la Argentina, por el contrario, la república debe ser reconstruida desde sus bases, pues está hecha trizas.

Luis René Herrero

Profesor consulto (UBA)

lherrero@fibertel.com.ar

Desafío naval

En 2020, conmemoramos los 150 años de la ingeniería argentina en homenaje a nuestro primer ingeniero, Luis Huergo. Su estatua, frente al histórico edificio de la avenida Paseo Colón, es famosa por su actitud corporal, desafiante, con la mirada en alto, listo para responder a los mayores desafíos. No en vano recibieron su nombre muchas grandes obras, entre ellas, la del mayor buque diseñado y construido íntegramente en el país, un petrolero de 60.000 toneladas y 240 metros de eslora. Esta inspiradora actitud de Huergo contrasta con la visión de la Academia Nacional de Ingeniería, que, en una nota reciente, insinúa que solo debemos construir buques menores e importar el resto, negando la capacidad competitiva de nuestros obreros e ingenieros navales.

No, señores académicos. Como ingeniero naval argentino me niego a aceptar tan falso límite al desarrollo, y me avergüenza que quienes deberían liderarnos hacia mayores desafíos intenten restringir nuestro desarrollo como nación.

Raúl Podetti

DNI 11.988.801

En la red

Facebook

Impuesto a la riqueza. Diputados dio media sanción al proyecto

"Es increíble. el único país donde se hace solidaridad con la plata del otro, y ellos, obvio, jamás van a ser solidarios" Juan Carlos Álvarez

"Le siguen robando al sector productivo para dárselo al barril sin fondo, corrupto e improductivo del Estado... "- Marcelo Sciacca

"No es un 'aporte solidario', es un impuesto confiscatorio como lo es Bienes Personales. Llamen a las cosas por su nombre"- Máximo Rizzo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS