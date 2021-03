De los lectores: cartas & e-mails

Para quitar votos

El peronismo, frente a la posibilidad de una derrota, manda armar terceras fuerzas que simulan ser contrarias a sus pensamientos. El propósito de tales componendas electorales apunta a quitarle votos a la verdadera oposición. Los idiotas útiles votan esta opción con la convicción de que se opondrán al plan de gobierno del peronismo. Tal argucia debilita el caudal electoral de la real oposición, ganando el peronismo. Ello ocurrirá con el movimiento que, según se informa, estarían analizando formar Randazzo y Urtubey. En las últimas elecciones lo hizo Lavagna, obteniendo, como premio, la designación de su hijo al frente del Indec. Yendo un poco más atrás en la historia política argentina, otro tanto llevó a cabo Menem, poniendo como alternativa a Bordón, quien fue votado por los disconformes con el riojano y posteriormente se lo premió con la embajada en los EE.UU. También supieron enviarle a la fórmula opositora una suerte de caballo de Troya como fue Chacho Álvarez como vicepresidente de De la Rúa. Con la dimisión de aquel, no mucho tiempo después el presidente dejó el poder en medio de una convulsión social. Es por ello que resulta difícil, pero debe haber un gran acuerdo de la totalidad de los opositores concurriendo con una lista única. Es la única forma de ganar las próximas elecciones.

Roberto Ángel Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

“El Estado soy yo”

En el medio del drama que estamos viviendo en todo el país, agravando la salud pública con una vacunación que todos los días nos marca un apartamiento del protocolo, con una crisis económica, con la educación que después de un año recién se está tratando de poner en marcha, con el aumento de la desocupación y la inseguridad, se toman el tiempo los que gobiernan para plantear luchas internas. Ante este panorama escuchamos el dislate de la vicepresidenta de la Nación, que con un alegato increíble plantea la necesidad de una nueva Constitución. Entre sus pocos fundamentos señaló que la inspiración era antiquísima porque expresaba las teorías sobre las instituciones desarrolladas por el filósofo francés barón de Montesquieu. Lo que se dejó en claro es que no podía seguir existiendo un Poder Judicial independiente, y logró en forma inmediata el respaldo del presidente de la Nación a este despropósito.

La mayoría de los argentinos debemos tener claro que el objetivo no es mejorar las pautas de los tres poderes, iguales y autónomos, sino el retroceso a la época anterior a lo que dicen querer mejorar. Los desborda volver al “Estado soy yo” de Luis XIV. Desde gobernar Santa Cruz todo esto lo tenemos ya desarrollado en los hechos. Reaccionemos a tiempo con generosidad a defender a nuestra república con Justicia independiente, Parlamento que proponga y discrepe, y no más una Argentina Presidencia, sino que quien ejerza ese cargo lo haga escuchando las voces y propuestas de todos los sectores políticos que expresan en democracia el sentir popular.

José María García Arecha

Exsenador de la Nación (UCR- CABA)

Precio

Es sabido que la ambición de poder suele justificar cualquier precio, pero la indignidad habla más de algo sucio con lo cual se es dominado.

Marcos A. Figueroa

DNI 10.424.801

Respuestas

Señor Presidente, usted debe responder por la vida de millones de argentinos que por su culpa no tienen acceso a la vacuna. ¿Cuántas vacunas se adquirieron? ¿Cuántas se repartieron a quienes no les correspondía? ¿Cuánta gente murió por esto?

Debe responder por la discrecionalidad con la que hizo uso de las dosis.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Limbo inmunitario

Soy docente y poseo una enfermedad respiratoria que me ubica como grupo de riesgo. Trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero no resido allí, por lo que no puedo anotarme para recibir la vacuna. Vivo en Capital Federal, pero no trabajo allí, por lo que no puedo anotarme para recibir la vacuna. ¿Alguien me explica en qué clase de limbo inmunitario he caído?

M. Dolores Sánchez Iglesias

DNI 93.938.139

Ley integral EII

La Fundación Argentina de Ayuda para las personas con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Fundeccu) presentó en agosto de 2020 el proyecto de la ley integral EII en el Congreso Nacional (expediente 5651-D-2020). Este proyecto propone principalmente que estas patologías formen parte del Plan Médico Obligatorio con una cobertura del 100% y que los pacientes tengan protección laboral, escolar y social. La enfermedad intestinal inflamatoria (EII) es una afección crónica del aparato digestivo de origen autoinmune que incluye la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Por el momento no tienen cura, pero sí pueden controlarse con el tratamiento correcto. Si bien afecta a personas de cualquier edad, la mayor parte de los casos se observan entre personas adolescentes y jóvenes, desde los 14 hasta los 35 años. El impacto de esta enfermedad en la vida personal del enfermo es altamente elevado en todas las áreas de la vida, social, emocional, sexual, laboral y educativa.

Desde Fundeccu solicitamos el tratamiento y la aprobación de esta ley sumamente importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Fundeccu es una organización argentina sin fines de lucro, fundada en 2000 por la doctora Fabiana Miele, que tiene por misión ayudar y defender los derechos de las personas con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

Valentín González Lima

DNI 33.212.394

En la red

Facebook

El gobierno bonaerense anticipó que va a restringir los viajes al exterior

“No tienen autoridad para pedir tal cosa después de haber vacunado a personas que no debían”- Luciana Tomasin

“Los argentinos no pueden salir hacia los países limítrofes, pero los extranjeros –algunos con antecedentes penales– pueden ingresar todos los meses a cobrar planes sociales”- Betiana Macari

“Como no pueden hacer un control eficiente, la solución es prohibir”- Gonza Zalazar

