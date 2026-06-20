De los lectores: cartas & e-mails

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Tita Merello

La remembranza de Tita Merello, de María Paula Zacharias, publicada en la edición del 20 de junio, no deja lugar a dudas: es una gran nota y Tita fue una gran actriz, merecedora de tal homenaje. Pero no cierra del todo su biografía si no contamos el final. La semblanza de Tita me retrotrajo a mi adolescencia pues la conocí ya mayor en la Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen ,en Rodríguez Peña y Paraguay, donde ella concurría diariamente a ayudar al Padre Garmendia, por entonces a cargo de lo que hoy es la parroquia homónima. Entonces era capilla y la veía pasar a diario por la Plaza Rodríguez Peña mientras yo estudiaba en la querida Biblioteca del maestro en la calle Pizzurno. Era infaltable también en la misa dominical del Carmen donde pasaba la colecta con una humildad que denotaba una fe viva. Yo conocía algo de su pasado y a partir de la nota me explico muchas cosas que entonces costaba entender. Jesús nos enseña que los últimos serán los primeros. Y que siempre nos está esperando. Es el caso de Tita Merello. Elevo una oración por ella que, no dudo, descansa junto a sus amados Jesús y María.

César González Guerrico

cgonzalezguerrico@hotmail.com

Trump

Tras durar su guerra cuatro veces más de lo prometido y mantenerse el régimen y arsenal militar iraníes, Trump ha tenido que firmar -y no en Suiza- un acuerdo en el que reconoce todos esos fallos, reforzando así a sus adversarios. Así dos tercios de los estadounidenses, es decir, hasta algunos de su partido, lo rechace, y que EE.UU. país haya gastado y tenga que reponer una notable parte de su armamento. No cabe sino recordar el histórico “¡Otra victoria como ésta y estoy perdido!”

Martín Sagrera Capdevila

martinsagrera@gmail.com

Escala de Valores

Con todo respeto, deseo disentir con una carta publicada el dia sábado, en la que se cuestiona duramente a la actriz Florencia Peña por haber difundido al aire una información que resultó ser errónea. Sin minimizar la ligereza y la irresponsabilidad que supone dar una noticia sin la debida verificación, me llama la atención la severidad con que se ha juzgado el hecho Esa misma contundencia no suele observarse frente a conductas mucho más graves, que podrían merecer un repudio social mas severo. Pareciera que, con frecuencia, reservamos nuestro mayor rigor para señalar equivocaciones ajenas, mientras hechos de mucha mayor trascendencia no despiertan una reacción proporcional. Esa diferencia de criterios debería invitarnos a reflexionar respecto anuestra escala de valores .

Rosana Guadalupe Vallejos

rovallejos013@gmail.com

Encubrimiento

Nuevamente el caso Tapia-Toviggino entró en el ping pong de juzgados favorables o desfavorables, mientras otras causas de resonancia política se ralentizan o cajonean sin desparpajo, como si la sociedad no lo advirtiera. Paralelamente y ajena a ello aunque podría ser del caso, la RAE brinda como definición del encubrimiento: “Conducta delictiva consistente en participar en un delito con posterioridad a su ejecución, evitando el descubrimiento de sus autores o auxiliándolos para que obtengan los beneficios de su acción”.

Rafael Mauro

rafaelmauro1@gmail.com

Panamericana

Hoy nos enteremos de 2 nuevos accidentes gravísimos en la Panamericana.

El tráfico es cada vez más intenso, ya no hay “rush hour”; a cualquier hora las esperas pueden hacerse interminables. Prácticamente nada se ha hecho para mejorar esta situación en los últimos años. Eso sí, los peajes son cada vez más caros.

Pero lo absolutamente lamentable es la total falta de controles en esa vía tan importante. Camionetas cuatro por cuatro y automóviles que circulan a altas velocidades haciendo “vivoritas” entre los diferentes carriles y acercándose hasta 10 metros de los automóviles de adelante para que se corran y poder pasarlos, motos que circulan a altas velocidades también esquivando autos, camiones que circulan por carriles que no les corresponden, a veces también a altas velocidades.

Todo el contexto ofrece una muy lamentable situación, que expone a una inmensa mayoría que conduce con precaución. Es imprescindible que las autoridades tomen de una buena vez medidas que garanticen mayor seguridad y fluidez a una ruta esencial como la Panamericana.

José Néstor Ureta

joureca@gmail.com

He leído la noticia sobre la iniciativa para bajar a 18 años la edad para ser concejal en la provincia de Buenos Aires, cosa que no comparto.

Me aflige que se hable solo de la edad. ¿Y su currículum? Hay que recordar que cada vez son más bajos los resultados de las pruebas de escolaridad.

Monica Perriard

monicamaestri@gmail.com

Declaración Jurada

Deseo felicitar al Sr Raúl J. Gándara por su impecable carta de lectores “Declaración Jurada” donde pone en blanco sobre negro la reiterada e imperdonable omisión de bienes del Ministro Adorni en sus declaraciones juradas de 2023, 2024 y 2025 por lo que queda reconocido por él que faltó a la verdad , es decir que en su momento reiteradamente mintió.

Aplaudo también al Presidente Milei por sus fundamentales medidas económicas, y que se debe esperar a la Justicia que será quien determine la veracidad y origen de los fondos no declarados en su tiempo por el Ministro Adorni, pero ya existe admisión pública del propio Adorni de sus reiteradas omisiones a la verdad, por lo que ese hecho ya lo descalifica para desempeñarse en el Estado. Es el propio Presidente quien tiene que tomar la decisión de separarlo de su cargo, y no hacerlo lo hace incumplir sus propias expresiones sobre “La moral como política de Estado”.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Encíclica

La encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV no es un manual para los grandes capitales que financian la inteligencia artificial; es la postura ética de la Iglesia Católica frente a un fenómeno que está, o va a estar, reconfigurando la experiencia humana. Está dirigida, sobre todo, a los millones de católicos del mundo para provocar debates y generar conciencia acerca de la necesidad de encontrar vías inteligentes, imaginativas y eficaces que eviten la deshumanización a la que esta nueva “especie” tecnológica, puede conducirnos.

Es, en cierto modo, un llamado a una resistencia cultural frente a la posible pérdida de lo humano. Somos más de mil millones los fieles que abrazamos el catolicismo; ¿acaso no estamos en condiciones de enfrentar lo negativo que tenga para la condición humana, el mal uso de la IA y, a contrario sensu, usar esa poderosa herramienta para exaltar la dignidad humana?

Humberto Solá Cánepa

hsola@hotmail.com