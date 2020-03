De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020

Coronavirus

Con el diario del lunes

Veía en TV las largas filas de autos de gente que ha salido de su casa el fin de semana largo, desobedeciendo las medidas impuestas por el Gobierno frente a la pandemia. Los argentinos nos caracterizamos por creer saberlo todo y siempre llegar primero a todos lados, como si tuviéramos el "diario del lunes". Bueno, esta vez sí lo tenemos. Tristemente leemos día a día las noticias en Europa, principalmente Italia y España con las estadísticas de fallecidos. Este virus es peligroso, mortal, pero mucho más peligroso es el egoísmo, el peor de los males de la humanidad. Si esta cuarentena se prolonga, además de lamentar las vidas arrebatadas por el virus, también tendremos que hacerlo por la gran cantidad de comercios que van a cerrar, luego de años de esfuerzo en una Argentina en la cual ya de por sí las cosas nos cuestan mucho. Entonces, a los egoístas que sin más toman la calle por su cuenta, ignorando la importancia del momento, les pido que tomen conciencia de que esta vez contamos con el diario del lunes. No dejemos pasar esta oportunidad. Tenemos que quedarnos en casa, hay que cuidar las vidas y la economía. Además de no entorpecer el movimiento de los que trabajan para cuidarnos.

Manuel de Vedia

DNI 24.268.205

Gesto a imitar

Mis más cálidas felicitaciones al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que ha bajado los sueldos de los funcionarios políticos de su gobierno con un tope de $50.000. Esperemos que logre una larga lista de imitadores. También gratificante son las noticias sobre donaciones de grandes empresarios y proyectos afines de la UIA. Es el momento ideal para organizar desde el gobierno nacional los medios para que todos los que podamos hagamos un aporte, de acuerdo con cada posibilidad, y reconocer con un bono a los miles de personas que mantienen funcionando los servicios comunitarios imprescindibles de salud, seguridad, higiene pública, etcétera. Lo merecen tanto como los aplausos de las 21.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Respiradores

En la ciudad de Córdoba una pyme argentina produce respiradores desde hace muchos años. Puede entregar 8 a 10 unidades por mes. Y me pregunto si desde el Ministerio de Producción no se podría financiar la elaboración masiva de este indispensable equipamiento médico, armando acaso una cadena con la industria automotriz, seguramente ociosa en este momento. De igual manera, en Tierra del Fuego, las compañías que ensamblan electrodomésticos y celulares podrían hacer lo mismo con piezas importadas de urgencia desde China o Corea. La Anmat y la AFIP deberían colaborar simplificando los trámites para que todo pueda ponerse en marcha ya mismo. Es lo que hicieron en los EE.UU., por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria se volcó de inmediato a la fabricación de armas y vehículos militares. En esta ocasión, el fin es mucho más loable aún.

Edgardo D. Rolla

DNI 7.591.079

El Presidente

Todos debemos entender que quedarse en casa es, hasta ahora, la mejor receta para aislar el coronavirus. Nuestro gobierno gasta millones de pesos en la campaña para divulgar esta iniciativa, a la que todos debemos adherir. Lamentablemente, el "haz lo que yo digo pero no lo que yo hago" sigue presente. El peor ejemplo lo está dando el señor Presidente, quien a veces excede su accionar, como si no existiera la posibilidad de hacer lo mismo por medio de las herramientas tecnológicas hoy disponibles.

Alberto, con todo afecto, por favor, quedate en casa.

Patricio MacManey

DNI 5.597.906

Un sueño

Tengo fe que sobrevivir a esta pandemia va a hacernos mejores a todos. Menos egoístas, más empáticos, solidarios. Más respetuosos con la naturaleza, con los animales, con el otro. Sea quien sea, en el envase en el que venga, con la ideología política que tenga y con el dinero con el que cuente. Ojalá entendamos que esto no se trata de mirarnos a nosotros mismos, sino de mirar más allá de nuestro propio horizonte, descubrir que el que vive en la calle y escucha #quedateencasa , en verdad no tiene a dónde ir. Y las calles se vacían y él se queda ahí, desprotegido, hasta que un patrullero se lo lleva a un refugio y pierde lo poco que tenía en un carrito de supermercado. Deja su colchón, sus pertenencias... y probablemente a su perro, su fiel compañero, que quedará en una calle desértica sin entender qué pasa, sin comida ni agua. No nos olvidemos de ellos en estas horas aciagas. Si la Argentina controla la pandemia en su territorio, se cierra la grieta. Lloraremos a nuestros muertos... y renaceremos nosotros. Sueño con eso. Sueño con una foto final con banderas en los balcones, con Alberto, Axel y Rodríguez Larreta abrazados en el balcón de la Rosada frente a una plaza colmada de argentinos aplaudiendo, no solo las medidas adoptadas y a los médicos, sino a la comunidad toda. A nosotros mismos.

María Taratuty

DNI 30.333.928

Gracias, LA NACION

Tengo 88 años y soy lector de LA NACION desde hace... ¿50 o 60 años? Pero en estos días de coronavirus, tan atípicos, en los que no se puede salir a la calle, recibir y leer el diario se convirtió en una imprescindible necesidad. Es por eso que quiero agradecerles que todas las mañanas en la puerta de mi departamento está LA NACION . Me imagino todo lo que esto implica a nivel humano y técnico. Más allá de si concuerdo con tal o cual artículo, agradezco a todos y a cada uno de los integrantes de este, mi diario, por el esfuerzo y la dedicación. Y a todos ellos quiero decirles: ¡gracias!

Marcos Neugovsen

DNI 4.076.459

