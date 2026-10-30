De los lectores: cartas & e-mails

Ignorar lo esencial

La Corte Suprema, el 29 de septiembre, emitió fallo en la causa por el soldado Ledo de 1976, revocando la absolución del entonces subteniente César Milani, porque «no podía no saber sobre el hecho». En 2013, siendo teniente general y jefe del Estado Mayor General del Ejército, aplicó la Resolución 85/13 del Ministerio de Defensa que prohibía «la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar», norma que resultaba ilegal, ya que prohibir la debida y oportuna atención médica constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes, es decir tortura. Ahí estuvo habilitado para ignorar, al igual que los funcionarios públicos que no vienen iniciando las acciones legales, por un delito que podría tipificar como de lesa humanidad.

El sistema jurídico imputa la comisión de una acción que entonces no tipificaba como delito de lesa humanidad, mientras que cuando sí tipifica no se le imputa. Cuando el cargo fue de subteniente «no pudo no saber», mientras que con el grado superior del Ejército se «autoriza ignorancia». Por un delito prescripto es condenado, mientras que por un delito imprescriptible no se lo imputa. No podía no conocer una directiva en un caso individual y sí pudo hacerlo con una norma de aplicación sistemática y reiterada. Vericuetos jurídicos.

Sergio Luis Maculan

smaculan@yahoo.com.a

Cuarto poder

Si bien no está escrito en la Constitución, en democracia existe un cuarto poder: el periodismo. Ignorarlo es una falla y una debilidad de los tres poderes. Son formadores de opinión, sobre todo por sus trabajos de investigación donde chequean la veracidad de la información. Nos informan de las noticias buenas y de las otras con veracidad. El Poder Ejecutivo no lo ignora. Si así fuera, el Presidente no actuaría con el enojo y la virulencia que expresan sus palabras. Esa reacción solo reafirma la existencia de este poder. Entramos en un año electoral. No sería inconveniente encuestar votando populismo sí o populismo no. Podría despejar la intención del electorado.

Juan José Madero

jotajotamadero@yahoo.com

La misma vara

Días pasados La Nación publicó una carta donde el lector Ricardo Albanese solicita que la Justicia aplique a dirigentes de las organizaciones terroristas Montoneros y ERP la misma vara que a los militares. ¡Cuánto concuerdo!

Ese mismo día, casual y lamentablemente, la Justicia Federal de Tucumán ordenó detener a un oficial retirado por hechos de la Operación Independencia de 1975. Cabe preguntarse dónde quedó el artículo 16 de la Constitución que él menciona.

Aquellos episodios se dieron en plena lucha contra la subversión, dentro de un Teatro de Operaciones constituido legalmente, por orden de un gobierno constitucional y amparado por la Ley de Defensa de entonces, ya que los terroristas buscaban escindir a Tucumán del territorio nacional.

El detenido es un hombre que entonces era un joven teniente primero -hoy coronel retirado Carlos Trucco- y se limitó a cumplir órdenes. Medio siglo más tarde se lo detiene y se lo exhibe como si fuera un delincuente de alta peligrosidad, sin considerar su edad ni su conducta de toda una vida. En contraste, quienes idearon y ejecutaron atentados, asesinaron, secuestraron gente y destruyeron infraestructura del Estado y propiedad privada, jamás fueron siquiera acusados ni indagados.

No se reclama un privilegio. Como dice el lector Albanese, se reclama que la ley sea igual para todos y que este tipo de delito no prescriba para unos y sí para otros.

Juan Luis Parker

jlparkerh@hotmail.com

Celulares en el aula

La Provincia de Buenos Aires prohibió a los alumnos el uso de celulares en las aulas. Por mi parte, creo que la restricción en las escuelas debería ser total, para que los chicos jueguen en los recreos y se relacionen entre seres reales. Y, en las cárceles se usan para hacer caer a incautos en “el cuento del tío”, con la connivencia del aparato carcelario y la vista gorda de la justicia.

Con una mano en el corazón: ¿Alguien puede sostener un argumento válido para justificar la tenencia y el uso de esos dispositivos en penales y aulas? Es un disparate por donde se lo analice ...

Francisco E. Cavallero

fcavalleroadillakenny.com.ar

Corrientes

El 11 de diciembre de 2025, al asumir su cargo, la Ministra de Educación de la provincia de Corrientes manifestó, refiriéndose a la Ministra saliente: " Nos deja una vara muy alta; Praxedes fue una excelente Ministra y venimos con muchas ganas y con el contagio de su energía para recorrer la provincia y estar presentes con los actores de la educación que son los docentes". Lamentablemente los diez meses transcurridos no fueron suficientes para que una docente sin ninguna compañía oficial, en un caballo prestado, tuviese que cabalgar alrededor de tres horas para enseñar en una " tapera", sin tener a nadie del ámbito estatal que la acompañase y protegiese. En esa soledad debía permanecer, a merced de cualquier peligro.

Fue brutalmente asesinada como corolario de la inacción del Ministerio para darle las más elementales protecciones. Parece que la vara se cayó al piso.

Norberto Naso

ncnaso@yahoo.com.ar

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