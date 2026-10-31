De los lectores: cartas & e-mails

El mensaje de León XIV

El Papa León XIV llega a la Argentina en pocos días. El arribo de Su Santidad corporiza un mensaje de paz y esperanza y sabe cuánto lo estamos necesitando. Todos. Espero también que sus palabras y gestos sirvan de ejemplo para que la dirigencia reflexione sobre su obligación de trabajar juntos. Sí, juntos. Para el bienestar de la gente tal como se lo exige nuestra constitución. Bien merecido tienen el último escalón de la confianza social en cualquier encuesta. Hoy asisto incrédulo a la incapacidad de gestión y a la pérdida de valores éticos de la clase política que solo propone agravios y violencia sin aportar soluciones concretas. De un lado, una autoridad ausente viajando por el mundo sin resolver los problemas de la gente, y del otro, los que aprovechan la incertidumbre social para intentar repetir el pasado corrupto que nos llevó al borde del abismo. Me niego a naturalizar que sigamos así por siempre. Por eso es tan importante la presencia del Santo Padre y la autoridad moral que de él emana. Suficiente para pedirnos que todos vivamos en paz y a los que gobiernan el compromiso para el que fueron elegidos: trabajar para y por el pueblo. De cara a nuestra realidad, creer que esto sea posible parece una ingenua estupidez. Pero de lo contrario estoy seguro de que seguiremos en la crónica decadencia que comenzó hace 80 años.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

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