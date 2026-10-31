De los lectores: cartas & e-mails

Economía y salud

Por circunstancias imprevistas, debí prolongar diez días mi estadía en Madrid. Como no había previsto estar tanto tiempo fuera del país, me vi obligado a comprar en España los medicamentos que consumo habitualmente en la Argentina.

Al comparar los precios pagados en Madrid con los presupuestados en una farmacia argentina, comprobé, con documentación respaldatoria y utilizando la cotización del euro, que los medicamentos resultaban, en conjunto, aproximadamente un 69 % más económicos en España.

¿Será imposible que, en esta nueva etapa política y económica que atraviesa la Argentina, se facilite la importación de medicamentos, permitiendo que los ciudadanos accedan a precios más razonables?

Recuerdo que, al comienzo de su gestión, el actual gobierno manifestó su intención de abordar el problema del elevado costo de los medicamentos. Sin embargo, desde entonces, al menos públicamente, poco hemos escuchado sobre avances concretos en esta materia.

No se trata de artículos de lujo ni de consumos prescindibles. Hablamos de productos esenciales para la salud y, en muchos casos, para la vida misma.

La apertura económica también debería traducirse en beneficios concretos para la calidad de vida y el bolsillo de los ciudadanos.

Alberto Paz

albertpaz@hotmail.com

Contradicción

Leo que “el dólar sigue muy demandado” y asimismo “que la gente no llega a fin de mes.”

El sentido común marca que si la gente no llega a fin de mes no tiene ninguna posibilidad de comprar dólares como moneda de ahorro.

Sebastián Perasso Jauregui

rugbydidactico@hotmail.com

Buena educación

El presidente Milei anunció la aparición de su obra “La moral como política de Estado” en los próximos días. Tal vez esté todavía a tiempo de agregar un capítulo o apéndice titulado “La buena educación como política de Estado”.

Julio Devoto

judevoto@gmail.com

Mensaje apostólico

Como católico, aspiro a que el papa León XIV efectúe una visita apostólica a la Argentina. Confío en que su mensaje se centre en lo religioso y no en lo coyuntural; que nos brinde pautas ciertas en pos de alcanzar una existencia basada en valores morales y solidarios. Válidas tanto para los cristianos como para quienes profesan otros credos o carecen de fe.

En caso de optar por ideologías circunstanciales o alentar posturas políticas de diverso signo, desmerecería el sublime rol que le cabe: ser Vicario de Cristo.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Al Papa León

Santo Padre: Cuando usted llegue a la Argentina encontrará un país que busca salir de dificultades económicas profundas, pero que también enfrenta una crisis menos visible: la del encuentro. Demasiadas veces la discusión pública se ha transformado en descalificación y el diálogo ha cedido espacio a la confrontación.

En el Evangelio, Jesús nunca comenzó por etiquetar a las personas. Vio a Zaqueo antes que al recaudador de impuestos, a la mujer adúltera antes que a su pecado y al herido del camino antes que a cualquier diferencia. Allí hay una enseñanza que nuestra sociedad necesita redescubrir.

Su predecesor, Francisco, nos invitó a construir una cultura del encuentro. León XIII, por su parte, recordó al mundo que el desarrollo solo es auténtico cuando pone en el centro la dignidad de cada persona. Ambas enseñanzas conservan una extraordinaria vigencia.

Por eso, más allá de debates políticos o económicos, le pedimos su intercesión. Rece para que los argentinos podamos escucharnos más y agraviarnos menos. Rece para que quienes gobiernan y quienes se les oponen encuentren caminos de diálogo. Rece para que nunca olvidemos que detrás de cada postura hay personas con igual dignidad.

Quizá el desafío más urgente de nuestro país no sea solamente crecer, sino volver a encontrarnos.

Lo esperamos con afecto y con la esperanza de que su visita nos recuerde una verdad sencilla: ninguna diferencia vale más que la dignidad de una persona.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

Hacia una paz desarmada y desarmante

Pasan los años, cambian los gobiernos y los argentinos seguimos con una herida abierta desde hace medio siglo. Es tiempo de hacer algo entre todos: ciudadanos, Iglesia, comunidades de fe, políticos.

Hay muchas familias argentinas destrozadas que todavía lloran a sus seres queridos, de un lado y del otro. Tanto dolor y tanta tristeza han desgarrado el alma de los argentinos.

Urge cerrar y sanar esa herida para empezar a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia, de una Argentina reconciliada. Para que esto sea posible es necesario hablar con la verdad, tener memoria, pero por sobre todas las cosas, tener un corazón enorme, capaz de perdonar al otro y de perdonarnos a nosotros mismos.

¿No será el momento de armar una mesa de la Concordia, mesa con corazón, para poder transitar el camino del perdón y de la reconciliación que llevarán a la paz tan anhelada y necesaria por todos?

El Papa León XIV, Peregrino de la Paz, viene de visita a nuestra querida Argentina.

No desperdiciemos esta oportunidad única de tener al Pastor que viene a traer su mensaje de paz a todos.

Caminemos juntos a esa paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante a la que nos convoca León XIV.

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Ejemplo cívico

El Papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio término de su país natal, Estados Unidos. Que un líder mundial de su talla actúe como un simple ciudadano comprometido es positivo. Podría no haber votado; sin embargo, el Papa “predicó” con el ejemplo en una sencilla acción de responsabilidad cívica. Así un líder mundial como él nos enseña a todos también que el bien común se construye a diario, no necesariamente con grandes acciones.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

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