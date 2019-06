De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019

Nuevo camino

Respecto de la fórmula Macri-Pichetto, no registremos solo el anuncio de un nuevo viajero, celebremos la apertura de un nuevo camino. Si hay sinceridad en el ofrecimiento y voluntad de compartir responsabilidades de gobierno con un auténtico peronismo republicano, es de esperar que, superada la famosa "grieta", podamos ocuparnos en "constituir la unión nacional" que prevé nuestra Constitución,sin por ello abandonar las naturales disidencias, que existen y son el sabor de la democracia.

Jorge Mera

Cristina eterna

No deja de ser una paradoja que gracias a la acción de Sergio Massa en el pasado Cristina Fernández de Kirchner no fuera eterna y ahora, en el presente, esté junto a ella y al kirchnerismo, del que había decidido alejarse. La vieja máxima de Il Gattopardo otra vez se cumple.

Andrea Cecilia Testa

No es un voto más

Crisis económica aparte, tenemos uno de los mejores países del mundo. Solo nos falta un poco de madurez como ciudadanos para consolidar nuestro futuro. En la elección presidencial de 2015 los argentinos comenzamos a demostrar que habíamos dejado la "adolescencia cívica". El paso siguiente para ser verdaderos "adultos cívicos" se conseguirá eligiendo la dura realidad, no la fácil ilusión. Sabemos bien que durante muchísimos años hubo gente que se dejó impresionar e ilusionar con falsas promesas demagógicas. Sin embargo, 2019 nos presenta una oportunidad histórica. Hay que elegir entre votar por un país con 40 grados de fiebre o votar por un país con un tumor maligno que en poco tiempo hará metástasis. El de octubre no será un voto más. Colaboremos entre todos para cuidar bien el voto y para que el país se recupere lo más pronto posible. Así, de esa manera, llegará el momento en que podamos agradecer a Dios que su "temperatura" ha bajado y que no ha tenido que someterse a una quimioterapia.

Mauricio Maurette

Regalos

Pingües regalos nos dejó la administración Kirchner en la "década ganada". Con la estatización de YPF (con el criterio de vivir de la nuestro), no respetando contratos de gobiernos anteriores. Orígenes, empresa de jubilación privada (estatizada). Vialidad Nacional y obra pública. Robándonos nuestros impuestos, y los reclamos que seguiremos padeciendo. Por todo esto, Cristina, ¿puede usted decir algo, sinceramente?

Clara Blanco Pinto

Razonabilidad

Me asombra la candidez con la que opinantes políticos y medios aceptan la idea de que la candidatura de Alberto Fernández, digitada por la expresidenta, sea un auténtico giro a la razonabilidad política. Y que no se den o no quieran darse cuenta de que no es más que una cortina de humo para disimular la ya repetida fórmula de "alguien al gobierno, otro al poder". Reforzada mi memoria por Google, les recuerdo a todos lo ocurrido en 1973: "Cámpora al gobierno, Perón al poder". Fórmula presidencial: "Cámpora presidente-Solano Lima (dirigente conservador) vicepresidente". Renuncia Cámpora, pero la presidencia no pasa al vice, a quien se lo aleja para que el traspaso se haga al presidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Bialet. Este a su vez se aparta convenientemente y la presidencia recae en el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno del tristemente célebre López Rega y hombre de las 300 corbatas de seda. Este convoca a elecciones y la fórmula es Perón-Isabel Martínez. Perón es elegido, fallece y asume Isabel, sometida al embrujo de López Rega, con las consecuencias desastrosas que siguieron.

¿Alguien con dos dedos de frente puede pensar que la ex, con su bulimia del poder -al decir de Leuco-, va a dejarlo en manos del anodino Alberto Fernández? La secuencia está clara: si Fernández-Fernández fueran elegidos, tendríamos: 1) indulto a los procesados por corrupción, incluida la expresidenta; 2) renuncia del presidente por ella designado a dedo; 3) reasunción de la ex.

Y ahí se terminaría el mito de razonabilidad política del kirchnerismo.

Federico E. Mackinlay

Un premio sin apoyo

A mediados de 2018, luego de recibir la notificación de haber ganado como mejor director en el festival European Cinematography Awards (Polonia), noté que había sido el único film argentino en entrar a la competencia. En junio de 2018 recibimos la noticia de que obtuvimos dos premios más, esta vez en los Estados Unidos: como mejor película y como mejor director en el festival Independent Shorts Awards.En esta instancia el cortometraje ya superaba las 20 distinciones internacionales en diversos festivales de cine. Luego de recibir la invitación por parte de esos dos festivales para la ceremonia de premiación, me contacté vía mail con el encargado de la Cancillería de la Nación: el señor Matías Mateo; y consulté si existía algún tipo de apoyo del país en estos casos para poder ir a recibir el premio. Muy cordialmente comentó que sí, que efectivamente "la Cancillería brinda pasajes a artistas invitados en el marco internacional, pero lo que ocurre es que el gobierno actual retiró todos los apoyos a las artes".Me recomendó que presentara igualmente una carpeta y así lo hice. Las ceremonias de premiación se realizaban en febrero de 2019, la primera en el Teatro Tuschinski (Amsterdam, Holanda) y la segunda en Secret Rose Theatre (Hollywood, EE.UU.).En diciembre el cortometraje ya había pasado los 40 laureles internacionales. Me contacté varias veces, pero nunca había novedades. Finalmente pasaron ambas ceremonias, la Cancillería nunca respondió y el encargado dejó de responder los correos. Tuve que disculparme ante los festivales, y si bien la Argentina fue el único país en ganar en esas categorías, también fue el único ausente en la entrega de premios. Cabe preguntarse si este el es mensaje que se transmite a los estudiantes de cine. Es doloroso, porque estos festivales son justamente para inspirar a los jóvenes realizadores, para que puedan entablar contacto con otros cineastas, productores, etc. y de este modo promover el cine en nuestro país. Pocos cineastas argentinos son los que logran competir internacionalmente, muy pocos, y con este tipo de hechos cada día serán menos, lamentablemente. Se puede crear un producto final de calidad internacional, y sí se les puede ganar a las grandes potencias.

Como suelo decir, creo que el cine es la cosa más cercana a la magia en este mundo. No dejemos que se apague.

Roberto Ercolalo

Fusavi

Con mucha alegría y orgullo leí la nota del 12 de junio en la sección Sociedad. Conozco Fusavi casi desde su fundación y sé del desvelo y cariño con que acompañan a cada persona que llega a ellos con un problema visual y en situación de vulnerabilidad. La Jornada en Barracas es una más de tantas de las que tuve noticias: años anteriores estuvieron en Florencio Varela, La Matanza, Virrey del Pino, Tres Isletas (Chaco). Mi experiencia personal confirma lo que les escuché decir: "A Fusavi no llegan ojos, llegan personas?", ya que todos los pacientes que reciben empiezan a formar parte de una gran familia y fuerte cadena solidaria, hasta su reinserción en la escuela, en la comunidad y en el trabajo.

Gracias a cada uno de los que forman Fusavi y a la nacion por hacernos llegar estas noticias que nos ensanchan el corazón.

Magdalena S. Tiscornia

Bajo el viaducto

Los vecinos de Belgrano y Núñez, parafraseando un libro, pasamos "de la ilusión al desencanto". Nos parece positiva la obra, ya que mejora el tránsito y la conectividad de la zona, pero nos generó un disgusto enorme descubrir que la licitación publicada, cuya apertura es el próximo 5 de julio (por un período de 30 años a valores irrisorios), habilita la parte inferior del Viaducto Mitre para nuevos locales comerciales de todo tipo y gastronomía. Esto generará un impacto ambiental negativo enorme e irreversible, sumado a ello un desborde de tránsito que sería peor que cuando teníamos las barreras antes de la obra. ¿Para qué se realizó el viaducto si van a generar un megaespacio comercial y un caos descomunal? ¿Cuál era el objetivo? ¿Amplificar la congestión urbana y que sea intransitable? Exigimos que se satisfagan las necesidades de los que vivimos en la zona, que están alejadísimas de la idea de "extender la zona comercial". Los funcionarios que han diseñado esta licitación desconocen totalmente la zona o no están cumpliendo sus responsabilidades con relación al planeamiento urbanístico/daño ambiental. Queremos espacios públicos protegidos: corredores verdes con bicisendas, estacionamiento, CGP, puestos policiales, salas de primeros auxilios, decenas de propuestas opuestas a lo que la licitación habilita. Toda la CABA tiene un déficit de espacio verde inferior al 50% de lo que recomienda la OMS y cada vez menos espacios verdes absorbentes. Exigimos la anulación de la licitación, ya que solo garantizará un deterioro del barrio y sus habitantes.

María Soledad Vivanco

Subtitulado

Sugiero que se haga ley nacional el subtitulado de todos los programas de TV en cable, ya que muchas personas mayores no escuchan bien las películas en español, pero hechas en Chile, México o la misma España, porque a veces no se les entiende a los actores. En la TV por cable, la tecnología permite seleccionar el idioma del subtítulo.

Carlos Senderey

