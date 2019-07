De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019

Todos juntos

Escribo esta carta motivado por las paradojas del tiempo político que sucede. Así como un reconocido y muy loable economista sostiene que participará "solo si hay consenso", pero se niega a consensuar con sus pares, es realmente notorio que los dos grandes frentes políticos o electorales se arroguen semánticamente la representación total del futuro de la Nación: unos, refiriéndonos a "todos"; otros, suponiéndonos "juntos". Cuando la verdad es que la polarización así planteada implica un desacuerdo casi total: el virtual rechazo a convivir, la mirada recelosa de una mitad construida contra la otra inventada. Ignoro cuál será la evolución de esta paradoja, pero anhelo -y creo no ser el único- que en algún momento, como síntesis superadora, encontremos la fórmula de caminar hacia adelante "todos juntos".

Héctor Ulises Viviani

Ficción y realidad

Cuando una persona se ve mal retratada en un libro o película, se molesta. Si es sensata, lo ignora. Si la cosa es muy ofensiva, pide retractación. Pero aquí tenemos un dirigente sindical que se identifica con un personaje mafioso de ficción, ¡y pide participación en los beneficios de la obra!

Luis Vergani

Relación con EE.UU.

En un reportaje realizado al precandidato Alberto Fernández por el periodista Joaquín Morales Solá, en su programa Desde el llano, ante la pregunta sobre cómo deben ser las relaciones con los EE.UU., Fernández respondió que deben ser de "convivencia y respeto", como la que tuvieron como gobierno en su momento con el entonces presidente George W. Bush. Seguramente se refirió a la "convivencia respetuosa" plasmada en la "contracumbre" organizada con su amigo y socio político Hugo Chávez durante la permanencia del primer mandatario norteamericano en nuestro país.

Pablo Bercetche

Retiro de placas

Oficiales del Arma de Caballería, promoción 110, egresados del Colegio Militar de la Nación en diciembre 1979, adhieren totalmente y esperan se acceda a la petición realizada al jefe de gobierno de la CABA, por parte de la promoción 93 de la institución, por la cual se solicita se quiten del Parque de la Memoria (CABA) las placas con los nombres de Santucho, Roberto Mario; Urteaga, Benito Jorge; Rivero, Román Patricio; Quiroga Mirta Estela; Camuyrano, Mario; Krasnaysky, Darío Ignacio, y Bledel, Rodolfo Luis. El pedido se encuentra avalado por la profusa documentación histórica existente, que involucra a los mencionados en los asesinatos del entonces capitán Viola y su hija María Cristina, de tres años (1/12/74), y del capitán Keller (18/08/75). En honor a la verdad y justicia, consideramos necesario esclarecer la triste historia vivida por nuestra nación a causa de la guerra revolucionaria (como la denominó el tribunal que enjuició a la junta militar en 1985) desatada entre otros por el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Finalmente, también deberían incluirse en el parque los nombres de las víctimas del terrorismo, a efectos de que las futuras generaciones tengan una visión histórica completa y no sesgada de esa guerra de los años setenta.

Horacio Acuña, Carlos Araujo, José Bomaggio,

Luis Calvi, Rodolfo Campos y siguen las firmas

Aerolíneas

Las recientes declaraciones de Pablo Biró, el jefe de APLA, el sindicato que agrupa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas, en las que descartó la intencionalidad política de las huelgas, no se condicen con la realidad. No solo por su reconocida adhesión al kirchnerismo. Sus advertencias de que este conflicto "terminará mal" están en armonía con lo expresado en abril, cuando planteó durante un plenario gremial que la premisa de sus delegados de base es "enfrentar a este gobierno y voltearlo". Cuando leemos que la asociación de pilotos de Aerolíneas Argentinas suspenderá los vuelos por 48 horas, lo que causará graves perjuicios, no solo a la imagen y confiabilidad de la empresa, sino también a miles de pasajeros justamente indignados, creo que ha llegado el momento de preguntarse: en un país en el que la tercera parte de su población está sumergida en la pobreza y la clase media está asfixiada por impuestos y tarifazos, ¿es justo que debamos destinar más de 100 millones de dólares anuales de nuestros impuestos para sostener a pérdida una compañía que utiliza solo el 5% de nuestra población? Si todos reconocemos que el déficit fiscal es el causante de la inflación crónica que padecemos, es esencial que se administren bien los recursos del Estado y no se toleren privilegios. ¿Es lógico que millones de argentinos debamos contribuir a mantener los abusos y extorsiones de los jefes sindicales que ganan fortunas, mientras las otras compañías aéreas nos prestan servicios competitivos sin costarnos un centavo?

Luis E. Luchía-Puig

Alcohol cero

Horrorizada por las muertes que provoca el alcohol en quien maneja un vehículo, me pregunto, simplemente usando el sentido común, por qué no se deciden las autoridades a reglamentar de una vez por todas "alcohol cero", tal como sucede en el mundo desarrollado.

Nilda Rodríguez

Lenguas Vivas

"Acá no tenemos fondos para nada. La estructura se está dañando. Por acá pasan más de 1400 personas, entre alumnos, docentes y personal. Tenemos una escalera clausurada desde hace tres años, a pesar de nuestros constantes reclamos". Esto menciona la secretaria cultural del Lenguas Vivas, ubicado en Carlos Pellegrini y avenida del Libertador, donde también está clausurada un área por peligro de derrumbe. Es de preguntarse, con tanto despliegue de gastos en veredas, pintura de edificios municipales que se cambian muy seguido y otros gastos fastuosos, ¿no hay presupuesto para mejorar el edificio de un colegio que, además, es patrimonio de nuestra ciudad?

María Silvia Marzinelli

En la red

"Indignante": el enojo de Brandoni en un vuelo por la "campaña de los pilotos"

Facebook

"Yo habría reaccionado igual, no tolero la manipulación" - Graciela Russo

"A Brandoni le molestó y a otros nos pareció muy bien, así es la diversidad" - Fernando Richter

"Excelente lo que hiciste, no hay que permitirlo" - Patricia Pineda

