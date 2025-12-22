Cartas de lectores: El camino, desvelo, carteles

El camino

La CGT, con su movilización y sus amenazas en rechazo a la iniciativa oficial de reforma laboral, demuestra no haber comprendido un dato elemental: los argentinos, con nuestro voto, hemos decidido poner fin a 80 años de disparates. Aspiramos a un país moderno y desarrollado, que aproveche de manera inteligente sus recursos naturales y humanos. Y, sobre todo, hemos dicho basta a la prebenda, la corrupción y el apriete mafioso que durante décadas condicionaron el progreso y la libertad de millones de ciudadanos. Soy uno más entre tantos que apoyamos esta iniciativa, plenamente conscientes de que el camino no será sencillo y que exigirá constancia, coraje y firmeza. Pero no hay dudas: el futuro es por ahí, y no vamos a retroceder.

Enrique T. Vidal Bazterrica

Desvelo

Felicitaciones al lector Gazzola por tanta poesía para llevar a la superficie la hediondez en el mundo del fútbol y en los despachos de muchos políticos. Quisiera agregar que el verdadero oro de nuestro país no lo han tocado, porque son los argentinos honestos, probos y anónimos que se levantan diariamente para trabajar y hacer la verdadera Argentina...

¿Podrá Milei dedicar el mismo desvelo que destina la inflación a erradicar la endémica corrupción argentina?

Cecilia Rodríguez Moncalvo

Carteles

Ver los carteles en la bancada de diputados kirchneristas en el Congreso de la Nación es un hecho más grave que una simple manifestación de la militancia. Los diputados y senadores forman parte del Poder Legislativo cuya tarea es sancionar las leyes que rigen al país. Los que tienen esa misión son los que están pidiendo transgredir la ley, porque Cristina Fernández fue condenada de acuerdo con lo que las leyes establecen. Otra acción más que pone en duda la honorabilidad de los integrantes del Congreso.

Andrea Cecilia Testa

¿Una batalla perdida?

¿Le gustaría que le regalaran $ 500.000? ¡Hecho!. Inclusive, si lo desea, tiene muchos más beneficios. Por si tiene dudas, importantes figuras le hablan de la facilidad y bondades. Por las dudas aclaran que “ si sos menor no podés jugar”. Solo tiene que entrar a cualquiera de los sitios de apuestas on line que se publicitan sin cesar en los medios (empezando por los canales de TV) y a toda hora. Como si todo eso fuera poco, uno de ellos se jacta de ser “patrocinador oficial de la selección argentina”. Tal vez deba saber que el 70 % de los adolescentes encuestados conoce la “operatoria”. Por increíble que parezca los proyectos de ley presentados para combatir este destructivo flagelo no consiguen aprobación en ninguna de las dos cámaras de la nación. Necesitamos primero tomar conciencia y luego mayor involucramiento de todos los ciudadanos, por todos los medios a nuestro alcance. Los sufrimientos a futuro cercano son impensables y los actuales difíciles de sobrellevar por las miles de familias afectadas.

Ernesto L. Leive

Trámites superpuestos

Después de más de 1000 días residiendo legalmente en la Argentina, como propietario de una vivienda, titular de un vehículo, contribuyente, con cobertura médica privada y habiendo cumplido cada requisito migratorio, hoy me encuentro con la imposibilidad de renovar una licencia de conducir debido a la superposición entre el trámite de renovación de residencia ante Migraciones (DNI, residencia precaria y disposición) y la exigencia de acreditar vigencia migratoria para la renovación de la licencia de conducir, generando demoras administrativas completamente ajenas a mi voluntad. He renovado mi DNI en reiteradas oportunidades, cumplido con cada exigencia y salido del país una sola vez por un viaje familiar breve. Sin embargo, la implementación de nuevos sistemas y la falta de coordinación entre organismos han creado un escenario en el que residentes de larga data pueden quedar meses en un limbo burocrático, aguardando documentación que todos saben que finalmente será aprobada.

Esto no es una discusión sobre el cumplimiento de la ley, sino sobre coherencia institucional. Cuando los organismos no coordinan entre sí, el costo no lo pagan quienes evitan el sistema, sino quienes invirtieron en el país y actuaron de buena fe. La estabilidad se vuelve imposible cuando el cumplimiento deja de garantizar continuidad. Las personas no abandonan países por la existencia de normas. Se van por la fricción sin resolución. Cuando incluso quienes desean quedarse son tratados como permanentemente provisorios, comienzan a considerar vender sus bienes y marcharse… no por rebeldía, sino por agotamiento.

Gibbs Randall Moody

Riesgo en las autopistas

El 17 de noviembre, yendo por la Panamericana Pilar hacia Buenos Aires, a las 9.30 un camión no midió su carga en alto y quedó incrustado en un puente, con el consiguiente retraso para los demás conductores. La semana siguiente, en la autopista Ezeiza, el tractor de un camión sin acoplado, a eso de las 17, se vio haciendo zigzag para pasar por cualquier carril y a una velocidad inusitada. El 9 de diciembre en la General Paz, dos camiones se pasaban de un carril a otro, como corriendo carreras, a eso de las 10 de la mañana. Demás está decir además la imprudencia y temeridad de algunos motociclistas, causantes de accidentes diarios, que a veces se llevan la vida del conductor. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar estos atropellos contra los usuarios diarios que solemos transitar las autopistas? Esto hace a la seguridad vial. ¿No se cumplen las restricciones de horarios de los camiones? ¿no se revisan las cámaras? Sería ya hora de tomar medidas.

Patricia Peyregne

