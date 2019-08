De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019

Visita del Papa

Coincido totalmente con la carta del señor Alfredo Mansur. Ya hace algunos meses que circula la versión de que el Papa podría visitar nuestro país el próximo año. Puede ser que esa versión tenga que ver con el resultado de las elecciones de octubre. Su predilección política se vería satisfecha con el eventual triunfo del señor Fernández. Pero de ser así se ahondaría una nueva grieta. Como católico me daría mucha tristeza que haya esperado tanto para visitarnos y solo lo haga como fruto de una cierta especulación.

Alfredo Alcorta

Jefe de campaña

No tengo vara para medir la eficiencia de la labor como jefe de Gabinete del señor Marcos Peña. Pero sí puedo medir su nula eficacia como jefe de campaña, donde ha cometido graves errores estratégicos y logísticos. Aún sigue sin comprender que el voto de la paliza contiene, al menos, dos grandes grupos: a) el que acumula la bronca que generalmente enceguece y b) el que no tiene confianza en que el Gobierno tenga la capacidad para revertir el rumbo. Este último es mucho más complejo de analizar, pero, al mismo tiempo, es el único grupo posible de recuperar, al menos en parte. Para el grupo b), el modelo basado en que un equilibrio macroeconómico resuelve todo, es tan rechazable como que lo puede hacer el modelo del populismo. Es destructivo caer en la tentación de enfrentar un modelo contra el otro, ya que ambos fracasaron. Lo que está en juego pertenece a una escala institucional de otras dimensiones. La campaña tiene que esclarecer cómo se pasa ahora a la etapa del desarrollo y la consolidación de la República. Y convencer. No pueden ser sus voceros ni estrategas los que se han apegado a la convicción de que estamos en el rumbo correcto. Ellos deben dar un paso al costado. Es el que debe dar Marcos Peña, para ser reemplazado por un comando de campaña capaz de transmitir una nueva visión del futuro. Y dar ejemplos concretos, ya que el desarrollo, al contrario del crecimiento, requiere acciones hilvanadas del Estado.

Nicolás V. Gallo

Milani

Días atrás absolvieron al exjefe del Estado Mayor General del Ejército César Milani, en una de las causas relacionadas con nuestra triste historia de los años 70. Esa es una buena noticia para los cientos de juicios en marcha con similares características. Lamentablemente, en su alegato final, Milani afirmó una serie de conceptos que nada tienen que ver con los valores de nuestro "Ejército Sanmartiniano". Dijo, entre otras cosas, que el Ejército está de rodillas, cumpliendo roles y objetivos secundarios que interesan a potencias extranjeras, y que él fue perseguido cuando quiso un Ejército que respondiese al "proyecto nacional y popular".

Respecto de esas afirmaciones, decimos que nuestro Ejército jamás estuvo ni estará de rodillas, ni aun en la derrota de Malvinas. Las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la Nación, subordinadas al Gobierno, con prescindencia del partido político que sea. Por ello, es impensable querer subordinar el Ejército a un proyecto partidario como el "nacional y popular", o cualquier otro. El Ejército es uno solo desde 1810, responde al mandato constitucional y sus leyes. Desde 1983, hemos aprendido los argentinos que no son más viables los golpes cívicos militares, que se fueron repitiendo a lo largo de nuestra historia. Por último, Milani omitió expresar en su defensa -como muchos de sus camaradas detenidos vienen expresándolo- el honor de pertenecer a este Ejército, que supo responder a las órdenes recibidas del gobierno constitucional de salir en defensa de la patria en la guerra revolucionaria desatada por las distintas organizaciones terroristas. Hoy, gracias a la victoria con las armas y la sangre derramada, podemos vivir en libertad y democracia.

GB (R ) Rodolfo Campos

CR (R ) Juan J. Fonseca

Algoritmos

La columna de Ariel Torres sobre el big data y la ineficacia de los algoritmos para predecir fenómenos complejos como el estado del tránsito, el clima o el resultado de una elección me recordó el cuento "Sufragio universal", de Isaac Asimov. Ahí, el narrador describe un futuro en el que los algoritmos pueden adelantar el resultado de una elección al detectar tendencias irreversibles mucho antes de completar el escrutinio. La perfección llega a un punto en el que la elección se decide por un único voto: las computadoras aplican un algoritmo para designar un ciudadano suficientemente representativo y lo someten a un interrogatorio exhaustivo. De sus respuestas, otro algoritmo decide quién debe ser el próximo presidente.

Aunque el cuento fue escrito en 1955, Asimov sitúa la acción en 2008, muy cerca del actual auge del big data.

Claudio H. Sánchez

Veredas de concreto

¿Por qué en la Argentina, como en los países desarrollados, las veredas no son lisas, de concreto, que permitan una transitabilidad sin obstáculos para todas las personas? Además, así tienen mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.

Si prestamos atención a una serie o película extranjera o a las entradas de los estacionamientos, podemos ver cómo son en realidad.

Lelio A. Giménez

Torino

Me llamó la atención que el protagonista de la serie televisiva El Tigre Verón, actualmente en pantalla, tiene una colección de autos Torino que se ven varias veces y que se mencionan con ese nombre, cuando todos los otros vehículos que aparecen en la serie (de marcas extranjeras), hasta los móviles de la policía, tienen el logotipo del capot modificado o tapado.

¿Quisieron hacer un homenaje a este gran logro de la industria nacional?

Roberto A. Marquina

