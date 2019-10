De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2019

Dedito acusador

El debate presidencial televisado puede haber tenido ganadores y perdedores a nivel imagen. Sin embargo, al mirar el agitar incesante del dedo incisivo y agresivo del candidato del Frente para todos, intentando imponer sus ideas por la fuerza, por un momento me pareció ver a la expresidenta hablando en cadena nacional. Respeto que en las próximas elecciones presidenciales gane el que tenga que ganar. Pero lo único que deseo de todo corazón es que el autoritarismo no vuelva a imponerse nuevamente en nuestra sociedad como sistema de gobierno. Es allí donde los que piensan distinto verán cercenados su libertad y sus derechos.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Grieta insalvable

Existen grietas de las que nunca se podrá salir, y el comportamiento y las palabras de varias personas devenidas en legisladores o jueces así lo demuestra. La del ridículo es una de ellas.

Carlota Ezcurra de del Campo

DNI 3.327.878

Construyamos

Intentemos construir y no destruir; apoyar y no solo criticar; sembrar paz y no discordia. Todos tenemos que pensar qué queremos para nuestro querido país y actuar acorde con esa decisión. Todos, incluyendo nuestro periodismo, tenemos que trabajar para forjar el futuro de nuestra nación y lograr que siga en pie la república. ¡Viva la patria!

M. Cristina Mazziotti de Byrnes

DNI 6.531.646

Gravamen

Entre las propuestas que el PJ le ha hecho llegar a Alberto Fernández está la de gravar con un impuesto extraordinario y con alícuotas progresivas del 2% al 15% aquellos patrimonios declarados en el blanqueo 2016/2017. Una idea "brillante" que se complementa con la del impuesto a la renta financiera ya vigente (que no permite la deducción de las ganancias ficticias por inflación), impulsada por legisladores del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, que acaba de estar con inversores de Wall Street, "tranquilizándolos" respecto de la política financiera del eventual gobierno del Frente para Todos (¡!). Una muestra cabal de peronismo auténtico, ahora unido, que ayuda a comprender el derrumbe de las cotizaciones de los activos monetarios el lunes 12 de agosto último.

Antonio Lavolpe

lavolpe.estudio@gmail.com

El Papa y la política

El artículo "El Papa y la fórmula del Frente de Todos", de Dante A. Giadone, de una seriedad indiscutible, refuerza mi sorpresa sobre la actitud de la Iglesia argentina de compartir las políticas del candidato Alberto Fernández, declarado partidario de la legalización del aborto. El papa emérito Joseph Ratzinger, en su carta a los obispos estadounidenses, con cita de la encíclica Evangelium Vitae, señala que los candidatos católicos que se muestren partidarios del aborto o de la eutanasia quedan excomulgados automáticamente, sanción que al parecer extiende a quienes voten por ellos. Sería bueno que este tema, de real trascendencia, fuera dilucidado por nuestros pastores ante la inminencia de las elecciones presidenciales. Aclaro que esta carta no tiene intención política alguna, sino que es motivada por las contradicciones groseras de nuestro clero y del papa Francisco con la Doctrina de la Fe, y que parecen desconocidas por el pueblo, por lo que me gustaría que fueran explicadas por las autoridades eclesiásticas.

Guillermo F. Tabanera (p.)

DNI 4.239.917

Excepción como regla

Para algunos la excepción se convierte en regla. El principio de inocencia impone que nadie puede ser tratado como culpable hasta que una sentencia condenatoria firme así lo declare. De allí que la prisión preventiva sea la excepción, se justifica solo frente a concretos riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación, y debe ser limitada en el tiempo más allá de la gravedad de los delitos. Así lo reconocen las leyes superiores, la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional

Con sustento en estos principios que limitan el poder estatal, vemos que los magistrados vienen concediendo excarcelaciones a imputados de delitos de corrupción y del encubrimiento de uno de los atentados terroristas más graves que sufrimos. Lo que debería escandalizar es que invocando la gravedad de hechos ocurridos hace medio siglo, sin pudor alguno y colocándose los jueces por encima de la ley, conviertan la excepción en regla respecto de los imputados por los denominados delitos de lesa humanidad. Solo ellos superan los 10 años de prisión preventiva y son condenados de antemano a sufrir encierro a la espera de una muerte que los libere.

Es hora de decidir si seremos respetuosos de los principios que sustentan un Estado de Derecho y que se declaman para unos y se les niegan a otros o seguiremos cobardemente mirando a un costado para no ver esta obscena violación de los principios de inocencia y de igualdad.

Andrea Palomas Alarcón

DNI 18.011.160

Objeto reclamado

Recientemente viajamos al interior con la empresa Latam y un familiar olvidó sus auriculares inalámbricos en el vuelo Lan Arg. 7771 al llegar a Aeroparque. Unos pocos días después, al notar el extravío, ante el reclamo al call center de la empresa, se me informó que los habían encontrado exactamente en el asiento que ocupábamos, que podíamos pasar a retirarlos en las oficinas de Aeroparque y que habían sido etiquetados como "objeto Nro. 490". Al presentarme en el lugar, el personal negó la existencia del objeto y manifestó que según las normas internas debía haberse conservado allí por 30 días, plazo que para nada había sido excedido. Se presentó un reclamo formal ante Latam, que respondió que no harían lugar a ninguna compensación por este hecho de hurto dentro de sus instalaciones.

Pretendemos abrirnos al mundo ampliando el mercado aerocomercial, pero con este tipo de actitudes y la indolencia ante el delito interno no vamos a levantar vuelo jamás.

Martín Urionaguena

DNI 18.458.657

En la red

Cómo renació Singapur

Facebook

"Trabajan y trabajan. Y en un pedacito de tierra, siembran" - Silvia BC

"Trabajando duro, como se hicieron grandes los países, y metiendo presos a funcionarios corruptos" - Héctor Auletta

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)