De los lectores: cartas & mails

18 de noviembre de 2019

Oferta de asilo

El presidente electo, Alberto Fernández, ha manifestado que le daría asilo político a Evo Morales y que sería "un honor" recibirlo. Hubo un golpe de Estado en Bolivia, pero eso no exime a Morales de las inmoralidades que empleó teniendo en cuenta el no haber respetado la consulta popular por él impulsada, que le negó la posibilidad de reelección, de haber conseguido un fallo a su favor que lo habilitó, dictado por una Corte adicta, y de haber cometido fraude en las elecciones.

Alberto Fernández siempre minimiza las inmoralidades de los que piensan como él, como cuando dijo que Cristina Kirchner solo cometió una falta ética cuando se hicieron negocios con proveedores del Estado en el ejercicio de sus funciones de presidenta. Evidentemente, hay allí una doble moral, propia del sector político al que pertenece y que presagia malas noticias para el futuro del país. Para mí el posible asilo a Morales más que un honor constituye una afrenta a la Nación.

Julio César de la Barrera

Lección

Mucho se proclamó durante años el famoso eslogan "milagro chileno", y hoy el único milagro que estamos esperando es que después de casi un mes de serios conflictos sociales, con pérdidas de vidas humanas y económicas, patrimonios históricos y propiedades privadas vandalizadas, la situación es más grave de lo que muchos piensan y que el milagro no era tal como creíamos. La izquierda y la derecha tratando de sacar tajada, cada uno pidiendo su parte, y en esta situación, en todos los escenarios, hay pérdidas. El gobierno y el Congreso de Chile son los únicos que tienen las herramientas constitucionales para pacificar el país. En la Argentina también hemos vivido innumerables hechos de violencia social, pero los ocurridos en 2001 marcaron un antes y un después. Creo que hemos aprendido que el camino a seguir es el de la tolerancia y la pacificación. Ojalá el pueblo chileno reencuentre este camino, ya que esto redundará en una pacificación regional. Ese es el milagro que estamos esperando.

Andrés van Gelderen

Comportamientos

Por inquietud quise leer la Constitución de Suecia. También releer la argentina. Quería investigar cuáles podían ser las diferencias de principios normativos que podían producir un comportamiento tan dispar de sus sociedades y en el funcionamiento de sus instituciones. Haciendo abstracción de la existencia de un sistema presidencialista en nuestra Constitución y en cambio uno parlamentarista con primer ministro en Suecia, no pude encontrar diferencias mayores. Ambas son exhaustivas en detallar el funcionamiento de sus instituciones.

En materia de controles del Estado, en la Constitución sueca el Parlamento es el que designa a los ombudsman que supervisan la aplicación de la administración pública de las leyes, con facultades para entablar acciones judiciales. Un fiscal general puede actuar también sobre el Tribunal Superior y el Consejo de Gobierno. No muy distinto a la Constitución Nacional, en la que existen varios organismos de control, como son la Fiscalía General, la Auditoría General y la Oficina Anticorrupción, si bien está designada por el Poder Ejecutivo.

Me pregunto entonces el porqué de las diferencias de resultados. Parafraseando el recordado dicho de Clinton, me contesto entonces, "es el hombre, estúpido".

Fernando Aftalion

Coronel Ibarzábal

Muchas preguntas vienen a mi mente. Me pregunto cómo hizo mi mamá para decirle a su hijo de 10 años que su papá, al que esperó durante diez meses, había sido muerto. Me pregunto cómo mitigábamos nuestra espera; larga y atormentadora espera. Me pregunto cómo se puede matar en nombre de falsos ideales, cómo educaron a sus hijos, qué valores les inculcaron. ¿Por qué se homenajea a los guerrilleros que atacaron la Unidad Militar en el Parque de la Memoria? ¿Por qué se los indemniza? ¿Por qué ninguna organización de derechos humanos se nos acercó? ¿Por qué hay doble estándar de víctimas? ¿Por qué todavía el dolor no cesa? ¿Por qué un dolor es más importante que otro?

Era mi papá, el coronel Jorge Ibarzábal, y este 19 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de su asesinato. No quiero permanecer en silencio, sino expresar mi admiración por la vida que llevó y ofreció a nuestra Patria. Hoy lo recuerdo en momentos en que el reloj de la historia exige a toda la sociedad expresar valientemente la verdad. La misma verdad en la que fuimos educados.

Silvia Ibarzábal

Vicepresidenta Asociación Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina

Abonos en el Colón

Con relación a la carta de la señora Susana Sebess, quisiera señalar que el Teatro Colón además de ser injusto en su trato con los abonados, también les mete la mano en el bolsillo. En mi caso me cobraron la renovación del abono de ballet vespertino $11.750, cuando el 10% menos de descuento sobre el precio de lista publicado en el tarifario digital es de $11.700.

Sigo esperando que el Teatro Colón me explique por qué se me cobraron 50 pesos de más. También hago saber que hubo más damnificados. He enviado mails de reclamo a la boletería del teatro y a la directora general de la institución. El "descuento" tan mentado es en realidad confiscación y maltrato.

¿Dará alguien la cara?

Jorge Arnoldo Suárez

