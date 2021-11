Ficción y realidad, es la justicia, los alquileres

Ficción y realidad

La reciente decisión en el caso Hotesur del Tribunal Oral 5 de sobreseer a la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, a sus hijos, cómplices y acólitos se asemeja al juicio por el robo de las tartas de Alicia en el País de las Maravillas, en que la sentencia se dicta antes del juicio. Pero mientras que lo allí relatado pertenece al género literario de la ficción, lo aquí ocurrido representa una ficción de justicia en el mundo real. Y la justicia que Alicia sufrió, frágil, aleatoria, desencontrada, dependiente, frívola y subyugada (según Moraes Godoy), lamentablemente es similar a la que padecemos los argentinos.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Es la Justicia

El viernes pasado estaba en compañía de ciudadanos extranjeros cuando uno de ellos me preguntó: ¿es cierto que han sobreseído a Cristina Kirchner en el tercer proceso criminal? Se refería, desde luego, a la causa tristemente conocida como Los Sauces y Hotesur. Con cierta indignación le respondí que no era así y que no dijera disparates. Sin embargo, grande sería mi sorpresa y mayor mi vergüenza cuando pocos minutos después me enteraba de que ello era cierto: el Tribunal Oral en lo Federal Nº 5 efectivamente había dictado su sobreseimiento y el de sus hijos.

Todo esto me hace acordar del famoso jurista italiano Piero Calamandrei, que decía que los jueces, tal como el mago de alguna fábula, tienen el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más variadas metamorfosis, y de dar a las sombras apariencias de eternas verdades. De convertir lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo. De esa forma y de la manera que fuere, reducen la verdad a la sentencia que pretenden dictar. Vale decir que en lugar de adecuar la sentencia a la verdad, pues en eso consiste lo justo, adaptan esa verdad a la medida de lo que quieren sentenciar. Para muestra de ello basta un botón, o varios. Por un lado, tenemos los procesos a Cristina (con sus adláteres) y los escandalosos sobreseimientos y, por el otro, los denominados juicios de lesa humanidad, con las consecuentes muertes de ancianos inocentes en cautiverio en condiciones infrahumanas, luego de larguísimos juicios transformados en verdaderas farsas, con cientos de testigos que parecen tener una memoria prodigiosa recordando “detalles” de hace cincuenta años y sin que, al menos hasta ahora, exista un solo juez que al menos se ponga colorado.

¡Y no se vayan a creer que estoy mezclando las cosas. El denominador común es siempre el mismo: “¡Es la Justicia, estúpidos!”.

¡Sigo avergonzado!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Los alquileres

Quisiera aclarar que el “problema” de que los inquilinos deban pagar un 50% más en sus rentas es totalmente ajeno a los propietarios. Los responsables son los gobernantes, por generar semejante inflación y por formular esta ley de alquileres que impide el libre contrato entre las dos partes; de negociar un acuerdo que beneficie tanto a uno como al otro. No todos los que alquilan son pobres, no todos los que tienen alguna propiedad para rentar son ricos. Tampoco hay que olvidar que el dueño no logra un beneficio de renta de más del 1% como mucho de lo invertido en su propiedad, más la realidad de que siempre deben invertir en su inmueble para arreglos de todo tipo, generando más déficit. Que no nos quieran hacer creer que el propietario es el culpable de esta situación, generando brechas injustas e innecesarias.

La ley de alquileres no sirve, lo más sano es la libre oferta y demanda. Propietarios e inquilinos se acomodarían a sus posibilidades y necesidades sin intervención de nadie.

Mariana Nicola

DNI 14.886.023

Lucha contra el virus

El amor, no el miedo, debe guiar nuestra vida, la de nuestros hijos. ¿Por qué aceptamos vacunas experimentales, no saber qué nos inoculan, y dejamos de confiar en nuestro sistema inmunológico natural, sabio? ¿Por qué no se vacuna en hospitales, centros de salud, Cruz Roja? La ley natural: respirar oxígeno sin barbijos que dañan la salud. ¿Por qué mandar al sacrificio a nuestros niños, sin medir riesgo-beneficio entre la vacuna y un coronavirus de gripe y resfrío? ¿Por qué encerrarnos voluntariamente, arruinando vida social, emocional, trabajos, deportes, educación? ¿No es la Constitución nacional la que ampara nuestra soberanía sobre la vida, salud y patria potestad sobre hijos? ¿Para qué está el gobierno, para dar órdenes a ciudadanos o para administrar lo público? ¿Por qué entregar nuestras libertades civiles por miedo a morir, sin autopsias? Cruelmente encerramos en soledad a nuestros ancianos. Creímos sin dudar, de rodillas ante un virus, cuando vivimos llenos de virus, bacterias, hongos y microbios dentro y fuera del cuerpo. ¿Obediencia, esclavitud? Los políticos ignorantes deciden. Ciencia sin conciencia: la ruina del alma. Las vacunas experimentales ¿son seguras, funcionan, las necesitás? ¿Dejar de vivir como humanos para no morir?

Susana Cohen Arazi

DNI10.678.261

Chichita Torelli

Acaba de fallecer María Clotilde “Chichita” Torelli, y no tiene trascendencia alguna por su lugar de residencia: Saldungaray, un pueblito vecino a Sierra de la Ventana. Sin embargo, su personalidad amerita recordarla como ejemplo de los ciudadanos –en especial en el interior del país– que con sus obras y empeño contribuyen a mejorar la cultura, el progreso y las cualidades humanas. Al practicar todas ellas, tuvo un mérito especial al crear la “patrulla blanca”, en la cual formaba a los chicos de la escuela primaria que recorrían el pueblo cuidando, dentro de sus posibilidades, pero más con su ejemplo, lo que los demás podían despreciar. Este mérito, que existe en tantas personas en distintos lugares, merece el mayor respeto y apoyo, más aún en estos momentos en que los valores morales y éticos parecen totalmente borrados de la vida ciudadana.

Carlos Gietz

DNI 4.056.496

En la Red Facebook

Pidieron el juicio político de los magistrados que sobreseyeron a Cristina Kirchner

“Bien. Argentina, hay que apoyar a quienes queremos justicia”- Claudia Tottil

“Hagan algo ante tanta impunidad”- Karina Scocier

“Juicio político ya”- Liky Torres