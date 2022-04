Horror en Bucha, uso de un homenaje, ocupaciones

Horror en Bucha

Bucha es un cuadro desolador. No es Guernica, pero merece ser pintado. Hay un solo motivo: resumir la crueldad y el dolor. Son crímenes de lesa humanidad, aunque los defensores de Putin lo nieguen. Y llama la atención que los que en la Argentina se rasgan las vestiduras con el tema de los derechos humanos no levanten la voz ni digan una palabra. ¿Dónde están Hebe, Estela y Esquivel? ¿Dónde los del CELS?

Queda demostrada su ideológica ceguera. Dan bronca y lástima a la vez. Pero no olviden que habrá un Juicio Final y que no será en la Argentina.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Uso de un homenaje

Días pasados se conmemoró el 40º aniversario del desembarco de las Fuerzas Armadas argentinas en las Islas Malvinas. El juicio sobre la oportunidad del llamado Operativo Rosario no merece ser juzgado a partir del momento en que se puso en marcha. El 2 de abril de cada año, y en particular este, por los 40 años, se rinde homenaje a los argentinos que dieron su vida por esa causa. Ese mismo día, la vicepresidenta encabezó un acto que se suponía les rendiría homenaje. Contrariamente a lo que las buenas costumbres y la responsabilidad de todo gobernante indican, la vicepresidenta utilizó esa oportunidad para mofarse del presidente de la República, persona que (más allá de lo que ella piense) merece respeto por su investidura. Y también deshonró su propia investidura, utilizándola para un fin inoportuno, dirigirse al Presidente con comentarios sobre lo que ella considera son medidas que causarán daño al país. En forma solapada anticipa su condena a lo que se teme ocurrirá en los próximos meses con la devastada economía, sin reconocer que la causa lejos está de atribuirse al acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI. Por último, los héroes de Malvinas merecen el más profundo respeto de toda la ciudadanía, más aún de los gobernantes. Dieron su vida por la patria, es un deber de toda persona de bien. Utilizar ese homenaje para un fin estrictamente político –y vengativo– merece al menos el calificativo de canallesco, término bien definido en el diccionario de la Real Academia Española.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Ocupaciones

El miércoles por la noche me dormí llorando, tras observar un video que mostraba decenas de colectivos con personas para tomar el Instituto Capitán Sarmiento y terrenos detrás del peaje entre Olivera y Gowland, provincia de Buenos Aires. Estas tierras están dentro de la zona perteneciente al Municipio de Mercedes, a cargo del intendente Juan Ignacio Ustarroz, hermano de crianza del actual ministro del Interior, Wado de Pedro. También es oriundo de esta ciudad el diputado Selva y varios personajes más. El micro que acerca a los alumnos que estudian en la Escuela Agrotécnica no pudo pasar. Todos suponemos que es un arreglo político. ¿Quién tiene la lapicera y la tinta en el Poder Ejecutivo? No lo sé, pero lo que puedo afirmar es que se nos ha terminado la paz de la zona y la tristeza me invade. Después se lamentan de la fuga de cerebros y de los argentinos que emigran. Esta situación no da para más. Suplico a la oposición que cumpla su rol. Hasta enterarme del suceso tenía esperanzas de poder vivir en un país normal. Soy jubilada docente y me niego a rendirme. Dijeron que venían por todo y lo están cumpliendo. Fuerza país.

Laura Siri

DNI 13.986.886

Carrera política

Al ver en un artículo de LA NACION una foto de un joven Alberto Fernández con Raúl Alfonsín, cuando aquel era funcionario del Ministerio de Economía en los años 80, me vino a la mente una pregunta. ¿Cuánto aprendizaje y crecimiento existe en la carrera de nuestros políticos? Juzgando por el triste (¿o patético?) presente del Presidente, da la sensación de que lo único que aprenden es a cómo mantenerse en el poder. En esta línea, sus mejores capacidades profesionales que tienen para ofrecer son las aptitudes camaleónicas para salir de un traje y ponerse otro y poder vivir sin valores personales. La realidad es que cualquier empleado promedio del sector privado, al mirar una foto de sí mismo décadas atrás, probablemente se sorprenda de lo mucho que ha crecido no solo como profesional, sino también como ser humano. Qué tristeza saber que quienes nos gobiernan son personas que, en lugar de evolucionar en la vida, involucionan. Para construir un país serio debemos progresar en todo sentido. La involución solo tiene capacidades destructivas.

Gastón Zorraquin

gaston.zorraquin@gmail.com

Soldadas

Qué decadencia. El jefe del Ejército, Guillermo Olegario Pereda, se dirige a su tropa y les dice: “Soldados y soldadas”.

Pobre Argentina. Les pido perdón a nuestros próceres.

Romeo Di Piero

romeodipiero@hotmail.com

Maltrato

En general, el empleado público argentino promedio no disfruta de la simpatía de los ciudadanos que necesitan hacer un trámite burocrático, porque en su trabajo de atención despliega un tono autoritario que demuestra intolerancia, impaciencia y soberbia. Sobre todo, si esa atención debe brindarse a personas mayores, casi todos jubilados. Ese maltrato, que casi nadie niega –aunque muchos eluden tratar en sus comentarios– es incomprensible, porque distorsiona los propósitos de la única tarea que tiene a su cargo el empleado público que atiende gente y por lo cual se le paga un sueldo. Salario al que contribuye justamente la persona que es víctima de su destrato. Una de las peores consecuencias de esta desconsideración es el contagio –cada vez más acentuado– sobre muchos empleados de comercios privados, que adhieren a ese estilo. Con elegancia e indiferencia tratan a quienes recurren a ellos con la intención de hacer una compra o informarse sobre algún producto.

Jorge Aráoz Badí

DNI 5.017.888

En la Red Facebook

Chile: crece la violencia y hay preocupación entre los funcionarios de Boric

“Chilenos votaron populismo. Bienvenidos al club”- Claudia Aranda

“Si el gobierno de izquierda que votaron no pone límites en poco tiempo van a tener muy serios problemas sociales”- Fanny Chanampa

“Según los mapuches, Boric prometió mucho en campaña, los mapuches le dieron horas para que cumpla con lo prometido”- Rosa Paredes