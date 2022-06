Jueces de la Corte, números, Yrigoyen

Jueces de la Corte

La administración de los Fernández pretende aumentar el número de miembros de la Corte Suprema a 25 integrantes. Está claro que no están en su sano juicio, solo lo hacen para tener inmunidad judicial. Además del gasto innecesario que implica, no sé cómo creen que se pueden poner de acuerdo y dialogar entre 25 para lograr una sentencia, cuando los creadores de semejante disparate, el Presidente y la vicepresidenta, no se hablan entre ellos y son solo dos.

Roberto Jorge Billinghurst

Números

El proyecto de ampliación de la Corte a un miembro por provincia podría ser mejorado. ¿Por qué no 135, uno por partido de la provincia de Buenos Aires? ¿O 380, uno por cada departamento existente en el país? Quizás 87, uno por equipo directamente afiliado a la AFA.

Las posibilidades son infinitas.

Isidro Braun

Arresto domiciliario

El presidente de Colombia fue condenado a cinco días de arresto domiciliario por no cumplir una disposición. En la Argentina se paga. Teléfono para el juez Mirabelli.

Carlos Raúl Caorsi

Yrigoyen

Escribo apenado por esa desgraciada –y curiosa, a la vez– referencia del ingeniero Macri acerca del presunto populismo del doctor Hipólito Yrigoyen. Curiosa porque el 20/03/2017 escuché a la entonces diputada Carrió, en el programa Desde el llano, que conduce Joaquín Morales Solá, segundos antes de finalizar el programa, hacer la misma afirmación sobre el expresidente Yrigoyen. Semejante despropósito motivó que le escribiera a la diputada Carrió este correo electrónico: “Estimada señora diputada: en Desde el llano del lunes 20/03/17, usted sostuvo que Hipólito Yrigoyen fue populista. Esta afirmación suya llamó fuertemente mi atención, no solo por su contenido, sino también por quién lo estaba diciendo. Créame sincero señora diputada cuando le digo que la tengo en alta consideración y que el presente (mensaje) no es intento de polémica ni recriminación alguna. Es que tal calificativo de su parte, respecto de un hombre de la estatura histórica de Yrigoyen, me ha sorprendido mucho y deseo preguntarle (¡ojalá me conteste!) por qué ha dicho tal cosa. Personalmente, prefiero pensar que Hipólito Yrigoyen fue popular, no populista, que es una degeneración de la idea de la soberanía popular. Su cometido fue alcanzar el voto universal en nuestro país, esa democracia representativa que prometieron (sin poder cumplir hasta entonces) los constituyentes de 1853, y no cejó hasta lograrlo. Esperaré con mucho interés, señora, una respuesta suya”. No recibí respuesta alguna de la diputada Carrió, quien ahora se siente capacitada de calmar los ánimos entre Macri y Morales.

Enrique Escobar Cello

Nivelando para abajo

Leía las palabras del presidente Fernández y, según él. “necesitamos que unos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías”. Por un lado, me preguntaba si pretende que esas personas trabajen menos, para no facturar tanto, o si quiere que le “donen” al Estado el excedente de lo que el Estado considera que los pondría a la par de las inmensas mayorías que ganan menos. Y pensé luego en la agresión sufrida en Rosario por el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Graiver. Le pegaron aparentemente porque su forma de hablar es de la clase media o media alta, esa clase que parece tener la culpa por ganar demasiado en perjuicio de otros. La fractura de mandíbula de este joven podría claramente ser un ejemplo de la tensión social y el odio que pueden generar palabras como las dichas por el Presidente.

Alicia Halberstein

Fotos que hablan

Las fotos son mi gran debilidad. Siempre me gustaron. Las fotos hablan, cuentan, traen recuerdos, evocan, dicen muchas cosas y quedan guardadas en la memoria. Hay fotos que duelen mucho. La foto de Pablo, el padre de Solange, a quien no dejaron despedir a su hija con cáncer; la foto del padre de Abigail con su hija en brazos, a quien no dejaron entrar en Santiago del Estero; la foto de Lara, diabética y con Covid-19, acostada en el piso de un hospital en Santa Fe mientras esperaba ser atendida; la foto de Mauro, que murió ahogado al intentar regresar a Formosa a ver a su hija.

Las fotos del personal de la salud agotado, muchas veces maltratado; las fotos de nuestros chicos, tristes, sin poder ir a la escuela; las fotos de las piedras en la Plaza de Mayo; de los negocios cerrados; de la gente quebrada, rota. Las fotos de Formosa, donde las embarazadas huían al monte a tener a sus hijos; las fotos de quienes accedieron al vacunatorio vil; las fotos que mostraban el aumento de la pobreza que debería escandalizar a todos. Las fotos de los funcionarios que no funcionan: nos retaban, nos mentían. Las fotos de la no compra de las vacunas de Pfizer, de la no llegada de todas las vacunas en tiempo y forma. Las fotos del Presidente y la vicepresidenta celebrando los 100 años de YPF, sabiendo que está en serias dificultades. La foto de Olivos.

Todas estas fotos y otras tantas más hablan de lo que este gobierno sabe hacer bien y de lo que se puede jactar. Estas fotos hablan de mentira. Hablan de corrupción.

Mercedes Moreno Klappenbach

Rutas intransitables

Vialidad Nacional debería prestar atención a esto: el estado de la ruta 188 de Gral. Alvear (Mendoza) hasta Realicó (La Pampa) es excelente, pero de allí hasta Gral. Villegas (Buenos Aires) está intransitable, llena de baches. Además, cabe recordar que la ruta 151 entre la ruta del Desierto y el ACA de 25 de Mayo (8/9 km), se transita por la banquina desde hace 10 años.Ruego una respuesta a mi inquietud.

Osvaldo L. Sala

