La Biblia y el calefón, guerra perdida y pensar en el futuro

Boudou exponiendo en un seminario universitario de la UBA. ¿Cómo les enseño a mis hijos lo que está bien y lo que está mal?

Marcos A. Evans

Guerra perdida

¿Será que la inflación es muy conveniente para el Estado, y por eso no la combate? A simple vista, es más fácil recaudar, cuanto más valor tenga el bien o el servicio la recaudación sube sin ningún esfuerzo, y si a eso le sumamos los impuestos sobre impuestos que se cobran, es la ecuación perfecta. Somos uno de los pocos países que no han podido combatirla. Comienzo a dudar de que no sepan hacerlo, no pueden ser tan incapaces. No quieren.

Susana Mastronardi

Religiones

En un artículo recientemente publicado, Andrés Oppenheimer afirma que el declive de las religiones provocaría la pérdida de una brújula moral, dejando un vacío a merced de ideologías totalitarias, y reclama que aquellas se reinventen, adaptándose a los tiempos modernos. No obstante lo agudo de su aporte, la sugerencia debería completarse. El cristianismo, el islam y el judaísmo se apoyan en verdades reveladas que, bien entendidas, se presentan como una luz que no obliga, sino que guía e invita, pero que no pueden rebajarse a un nivel mundano, sustituyéndolas por aquello que quisiéramos oír. Puede ser que estos preceptos incomoden y exijan renuncias, pero correctamente practicados provocan valores superadores y revolucionarios en beneficio de la humanidad.

Religión implica religarse continua y dinámicamente en busca de una mayor verdad. El contenido de la fe religiosa es susceptible de ser profundizado y adaptado históricamente en forma permanente, pero resguardando el núcleo esencial de sus valores. Que Occidente, y también en parte Oriente, tenga algo de esa “brújula moral”, a pesar de los avatares, desviaciones, persecuciones y vicisitudes que ha sufrido, mucho se debe a esas religiones organizadas. Dialécticamente, el mundo debería adaptarse a Dios y no Dios al mundo desde la aparición de las primeras procariotas, algo no sencillo en sociedades saturadas de creencias e ideologías seculares individualistas. Está bien reinventarse, pero dentro de un proceso leal a lo percibido y recibido, y no simplemente funcional a todo lo que quiera reclamarse.

Norberto E. Peci

Pensar en el futuro

Excelente el fragmento del nuevo libro de Jorge Fernández Díaz publicado el domingo pasado en el suplemento El Berlinés. Cuenta allí con elocuente sinceridad sus orígenes de padres inmigrantes, igual que los míos, que escaparon de la hambruna o de un genocidio, llegaron a América a hacer lo único que sabían hacer: trabajar para estar mejor cada día, en un país que los abrazó con mucho cariño, tratando de darles a sus hijos mucho más de lo que ellos tuvieron. Por lo leído, en “Una historia argentina”, entre otras cosas, relata la época del General en la que habitaban y convivían dos grupos sociopolíticos: peronismo y antiperonismo. Mientras los inmigrantes trabajaban de sol a sol, el General arengaba a las masas, promoviendo resentimiento, odio y división. Algo que hoy en día seguimos viendo todos los días (a las pruebas me remito, provincia de Buenos Aires vs. CABA).

En lugar de buscar y criticar todo lo sucedido, pasado, ¿no podríamos los argentinos pensar en el futuro, proyectando y recalculando cuando no funciona lo planificado, tantas veces sea necesario? No hay peor gestión que la que no se hace.

Estimado Jorge, no guarde su pluma, siempre esperamos con ansiedad –y somos muchos– sus artículos dominicales.

Miguel Ángel Basmadjian

Vacunación en CABA

El sábado 1° de mayo recibí la comunicación de CABA Informes, vía WhatsApp, de que al día siguiente podía concurrir a los lugares indicados y en el horario que escogiera a recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm. Opté por el día siguiente en el Luna Park, al mediodía. Fui atendido muy cortésmente, con rapidez y excelente profesionalismo, por parte del personal, en su mayor parte muy jóvenes. En menos de 20 minutos, incluyendo el lapso de espera para advertir posibles síntomas de reacciones adversas, había completado la vacunación. Todo el procedimiento tuvo una eficaz planificación y una esmerada atención por parte del Ministerio de Salud de la CABA.

Es importante, en un contexto complejo como el actual, poner de relieve aquellos hechos que nos hacen sentir conformes con nuestros funcionarios.

Luis Alejandro Gallino

Interisleña

El sábado pasado, a las 14, me encontraba navegando en kayak junto a un amigo por el río Sarmiento, en nuestro otrora apacible Delta. Es la fecha en la que posiblemente menos tráfico haya en el río, dado que, al estar cerradas las guarderías náuticas, el Delta está virtualmente vacío de embarcaciones de fin de semana. Avanzaba río arriba con mi kayak por el ancho río Sarmiento cuando una lancha de transporte de pasajeros Interisleña arranca de un muelle en el que había recogido pasajeros y, al verme en su camino, toca una bocina aturdidora y acelera directo hacia mi kayak. Cuando finalmente decide no embestirme (con la intimidación parece que le alcanzó), pasa a mi lado, me mira y me grita un fuerte insulto frente a todos los pasajeros que llevaba en su embarcación.

Me veo en la obligación de denunciar una actitud de patoterismo y falta de profesionalismo, porque nuestro Delta necesita recuperar la calma que supo tener y evitar personas que, hasta en los días más apacibles del año, parecen privilegiar la agresión a la cordura y el respeto.

Martín Glas

En la Red Facebook

Avión presidencial: tres vuelos a El Calafate en una semana para llevar a Cristina, a un costo de 12.000 dólares por tramo

“Y pensar que hay barrios sin agua potable y cloacas. Así estamos”- Marcelina Casal

“Qué país generoso”- Patricia Scheffer Gette

“Qué vergüenza, un país quebrado, y gastan el dinero como si fuera de ellos…”- Fabio García

