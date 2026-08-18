Cartas de lectores: Las PASO no, las PASO sí, juez Alfredo López

Las PASO no

No hay país democrático en el mundo donde los partidos definan a sus candidatos a costa del dinero de los contribuyentes. Cada institución realiza su elección interna, a su costa y participando solamente aquellos que están afiliados a las mismas, sin injerencias ajenas. Imaginen que en las elecciones de autoridades de River Plate o Boca Juniors pudiera votar cualquier hijo del vecino y no sólo los afiliados a esos clubes.Y que, además, ¡el costo del sufragio lo pagaran los hinchas de los demás equipos! Un disparate total que ocurre nada más que en nuestra querida y vapuleada Argentina...

Francisco E. Cavallero

fcavallero@padillakenny.com.ar

Las PASO sí

El Gobierno está empecinado(¿encaprichado?) en suspender o anular las PASO. Con el mismo énfasis que la Oposición quiere sostenerlas. Milei supone que su vigencia favorecería a la Oposición. Es ridículo. Si las PASO se suspendieran, la Oposición organizarían elecciones internas que tendrían exactamente el mismo peso que las PASO. Además, olvida que Milei fue electo Presidente gracias a este mecanismo.

El oficialismo derrocha tiempo, recursos (¿y dinero?) con el objetivo de excluir las PASO del cronograma electoral. Un desgaste innecesario para un resultado incierto.

Oscar Samoilovich

osamoilo@yahoo.com

Juez Alfredo López

Se está sometiendo a un jurado de enjuiciamiento al juez federal Alfredo López, titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata La causal: mal desempeño en sus funciones, atribuyéndole expresiones de contenido antisemita, en su cuenta privada de X. No hubo denuncias penales, sino que fueron hechas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por la DAIA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo y la Fundación Apolo. Hace un año llevo la defensa del juez López; primero ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y luego ante el jury. Lo que se vio en la etapa previa fueron sólo pruebas de cargo. No hubo posibilidad de producir prueba de la defensa. No se permitió a un consejero presentar su disidencia para que el caso fuera derivado a la Comisión de Disciplina. El apuro para procurar la destitución de un magistrado, sin que se respeten las garantías de defensa y debido proceso, ponen en evidencia un fin distinto al que procura nuestra Constitución Nacional y normas internacionales al respecto. Ante el jurado de enjuiciamiento se expusieron las irregularidades cometidas por la Comisión de Acusación. También las razones que tuvo el Dr López para postear y repostear mensajes en su cuenta X, a partir de la Resolución de la Corte Penal Internacional de noviembre 2024 que ordenó el arresto de Benjamin Netanyahu, de su ministro de defensa y del líder de Hamas. Usuarios de la comunidad judía y otros que hostigaron o adhirieron al juez fueron interactuando. Cientos de mensajes se cruzaron desde noviembre 2024 hasta mediados de 2025. La acusación sólo extrajo 17 para fundar su dictamen, y no todos de autoría del inculpado, sino de terceros que postearon en la red pública. Varios testigos dieron cuenta de la trayectoria del juez federal, entre ellos miembros de la comunidad judía que ponderaron sus condiciones como magistrado imparcial. Hoy los miembros del jurado deben resolver si destituyen a un hombre de la Justicia que a lo largo de más de 40 años de ejercicio público ha tenido una conducta intachable, con fallos ejemplares como contra el corralito, el aborto, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; el pase sanitario y la vacunación obligatoria de menores por el Covid-19. Hoy en Mar del Plata, hay un solo juez federal penal en ejercicio de los 4 juzgados existentes. El juez López ha reconocido haber sido imprudente y falto de templanza por responder las ofensas y agravios que recibió cuando subiera el fallo citado. ¿Ejercer la libertad de expresión u opinión, puede ser motivo de remover a un juez ejemplar en su desempeño? ¿La posible destitución de un magistrado busca sentar un precedente local e internacional que escarmiente a quienes hayan opinado de manera que pueda considerarse antisemita o antisionista?

Pedro Mercado

pmercado1511@gmail.com

Una escuela que pide seguir educando

Después de 56 años educando en Vicente López, el Instituto Cristiano Vicente López atraviesa una situación que puede llevarlo al cierre definitivo el 30 de diciembre de 2026. Somos una escuela pequeña, con 171 alumnos y un profundo compromiso con la inclusión: 39 estudiantes poseen CUD, otros seis presentan altas capacidades y algunos más cuentan con diagnósticos profesionales relacionados con problemas de salud y de aprendizaje, aún sin CUD. Nuestro Nivel Inicial posee cuatro cargos con subvención estatal. En noviembre de 2025 presentamos formalmente la solicitud de subvención para Primaria y Secundaria, y aún aguardamos respuesta. No buscamos crecer ni ampliar estructuras. Pedimos ayuda para sostener los cargos indispensables para seis cursos de primaria y seis de secundaria, y así continuar con nuestra tarea educativa. La crisis financiera de esta escuela surge de la disminución progresiva de la matrícula del Jardín (debido a la baja en la natalidad a nivel nacional), lo cual también ha afectado al nivel primario. A esto se agrega el atraso en el pago de cuotas debido a las dificultades económicas que atraviesan las familias.

Detrás de un posible cierre no hay sólo números. Hay niños, jóvenes, docentes y familias que no quieren perder una escuela que los abraza en su singularidad.

Adriana Graciela Rosa

Directora General Instituto Cristiano Vicente López

adrianarosadeaddolorato@gmail.com