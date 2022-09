Marcando agenda, un país mejor, PASO o no PASO

Marcando agenda

Cristina marca agenda todos los días, haciendo consideraciones de todo tipo, muchas de ellas sin ningún sentido, como esta última sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aries. Creo que su objetivo es que los medios y la población no se den cuenta del tarifazo y del ajuste que se está realizando. En mi caso no pierdo ni un minuto en prestarle atención.

María S. Tarragona

DNI 22.961.105

Un país mejor

Me afligen los hechos que están ocurriendo en la capital de nuestro país. Especifico capital, porque en el resto del país no sucedieron los mismos hechos que los kirchneristas quieren hacer creer en forma maliciosa (como todo lo que hacen): me refiero al apoyo a Cristina Kirchner. Lo grave de lo que nos pasa es que del lado de los que somos una mayoría honesta y trabajadora el silencio aturde. Estamos entregando nuestra patria cada vez a mayor velocidad, en manos de los más corruptos de nuestra historia. Ahí es cuando me pregunto: ¿somos mansos o cobardes? Esta pregunta nos la debemos hacer todos los argentinos de bien. Si la tibieza será nuestro proceder, debemos entender que no tenemos futuro como sociedad, porque lo que primará en ella será la corrupción. Los corruptos deben entender que la justicia nos importa, que los fiscales que se jugaron la vida en el alegato tienen el apoyo de muchas más personas que Cristina Kirchner y que somos más los que queremos un país mejor, libre de corruptos.

Federico Cornejo Castellanos

DNI 12.409.260

PASO o no PASO

Es posible que en la enorme cantidad de maniobras que el oficialismo está realizando para mitigar algo su inevitable derrota en las elecciones del año próximo se encuentre la suspensión de las PASO. Esto tendrá efectos importantes especialmente para una coalición opositora que elige democráticamente a sus representantes, mientras que al perokirchnerismo, que hizo candidato a presidente a Alberto Fernández con un tuit de la “jefa”, esto no le afecta, ya que allí funciona el dedo. Esto no puede constituir una tragedia para JxC, ya que existe una manera idónea de nominar los candidatos en una elección interna abierta en la que votarían los afiliados a los partidos de la coalición y los independientes. Sin duda que implica algún trastorno e importante costo económico, pero se hizo exitosamente en 1999 cuando la Alianza dirimió la interna presidencial entre Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide; no muy diferente fue la interna del PJ entre Menem y Cafiero en 1988. La Cámara Nacional Electoral puede brindar todas las garantías para el comicio, así que, sin dejar de criticar la maniobra, se debe acometer como corresponde la tarea de tener una elección limpia y ampliamente participativa con miras a gobernar el próximo período, ya sea con PASO o con interna abierta.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Renunciamientos

Es tiempo de renunciamientos. Si las dos figuras máximas del oficialismo y la oposición abandonaran la actividad política, con el compromiso escrito de no volver a ejercerla, descomprimirían la grave tensión que se percibe en la sociedad argentina. Sería un gesto de grandeza. ¿Lo harían?

Aquiles Omar Martínez

DNI 7.735.098

Bellas Artes

Resultó grato leer el editorial “Museo Nacional de Bellas Artes: cuidar nuestro patrimonio”, un llamado de atención frente a la inexplicable propuesta de trasladar el 80% de las obras que alberga la institución a Tecnópolis. Se trata –como bien se señala– de un espacio de alto riesgo (un galpón) que no posee condiciones para resguardar el mayor patrimonio artístico de América Latina. La noticia suscitó genuina preocupación y trasciende el ambiente del arte. Nos enteramos a través de la nacion de los robos recientes en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Y noticias como el robo de 600 piezas del Museo del Grabado, o El secreto, las manos de Rodin, del propio MNBA, no se pueden olvidar. El mencionado proyecto de ampliación del exdirector del MNBA, Guillermo Alonso, tiene su razón de ser: concentrar el patrimonio y no dispersarlo es indispensable para el trabajo de los curadores y la seguridad. Nunca fue tan acertada la referencia a las “planificadas” sucursales del Guggenheim de Nueva York, un modelo ejemplar. Coincido con el llamado de atención: resulta imprescindible el control. Estamos de acuerdo, el patrimonio público pertenece a todos los argentinos y no debe permanecer oculto. No obstante, un día nos despertamos y leemos que varias obras del MNBA se exhiben en el CCK, mientras los entendidos esperan un guion representativo del siglo XIX. Entretanto, según aseguró públicamente Andrés Duprat, director del MNBA, las obras de recambio para poder traer de vuelta la colección que se encuentra “temporariamente” en la sede del Museo de Bellas Artes de Neuquén desde 2004 ya están reunidas. Y hay un dato más: la selección de 250 obras cumbres para el Museo de Neuquén la realizó Victoria Noorthoorn, actual directora del Museo Moderno, que así describe su participación: “Hice la selección en 2004, trabajé con un equipo de investigadores y presenté un guion. Me convocó Américo Castilla, que integraba la dirección colegiada del Bellas Artes en ese momento. Las obras fueron para allá y no supe más nada, si regresaron o rotaron. Las obras iban a Neuquén por un tiempo”. Como bien se señala en el editorial, además de velar por la seguridad se deben respetar los procedimientos.

Ana Martínez Quijano

anamquijano10@gmail.com

Recortes

Massa está cortando gastos innecesarios. ¡Bravo! Lo que le pido es que no ajuste apretando a los pobres ni a los productores. ¡Se puede! Hay innumerables gastos innecesarios o generados por la corrupción con los que hay que terminar. Hay que terminar con el déficit fiscal, como hizo Shimon Peres en Israel en 1984, y bajó la inflación del 500% al 16% en pocos meses.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

En la Red Facebook

Opositores cuestionan los dichos de Cristina Kirchner sobre la autonomía porteña

“Casi dos semanas con este circo... mientras sigue habiendo inflación desproporcionada, el Congreso está parado, no discuten un plan de gobierno las fuerzas que aspiran a reemplazar al kirchnerismo... y algunos poniéndose de un lado o del otro”- Emanuel Giannattasio

“Que se vaya a El Calafate y se deje de molestar a la gente que nada tiene que ver con sus causas penales”- Betty Guerrini