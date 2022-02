Mirada, similitudes históricas, Taras Shevchenko

Mirada

Si Estados Unidos hubiera invadido México con el argumento de “pacificar” el país, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las más variopintas ONG y organizaciones sociales, muchos actores e intelectuales estarían seguramente llenando las plazas y haciendo presencia en los medios para criticar al “imperio asesino”. Pero se trata de Putin, a quien se mira con simpatía y, por lo tanto, el silencio es atroz. Tal como dijo el presidente Zelenski, los ucranianos han quedado solos, cuando EE.UU. y Gran Bretaña deberían estar luchando junto a ellos, por estar obligados a preservar la integridad territorial de Ucrania al ser signatarios del Memorándum de Seguridad de Budapest, por el cual, en 1994, el gobierno de entonces entregó su arsenal nuclear, que era el tercero en importancia mundial.

Rodolfo E. Szelest

Similitudes históricas

Con la invasión de Rusia a Ucrania parecería que Estados Unidos está esperando otro Pearl Harbor para reaccionar.

Manuel J. Tedín

Taras Shevchenko

La columna de Cecilia Martínez del jueves pasado en la edición online menciona algunas personalidades destacadas de la cultura en Ucrania como narradores, poetas, artistas plásticos y músicos. Me gustaría incluir en la lista al poeta y pintor Taras Shevchenko (1814-1861), considerado el fundador de la literatura moderna ucraniana y luchador por la libertad de su patria. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un monumento a Taras Shevchenko, inaugurado en 1971 en los bosques de Palermo por iniciativa de la comunidad ucraniana en la Argentina en agradecimiento a su hospitalidad.

Claudio H. Sánchez

Ruido insoportable

Una destacable coincidencia, en medio de tanto enfrentamiento, une al Ministerio de Cultura de la Nación con el de la Ciudad. Ambos insisten en organizar eventos ruidosos que, en determinados momentos, hacen imposible la vida de miles de vecinos de esta ciudad. Desde el ciclo Cine bajo las Estrellas, con una pantalla gigante y parlantes inmensos, en Libertador y Austria, montado por el Incaa, la Biblioteca Nacional, Cultura de la Nación, hasta los eventos Amor de Verano en la Plaza Intendente Alvear, organizado por Cultura de la Ciudad, todo es una inmensa falta de respeto a familias, niños, ancianos que ven alteradas sus vidas y arruinado su descanso. Y lo paradójico es que todo eso se hace con la plata de nuestros impuestos. Pagamos para que nuestros gobernantes nos hagan vivir mal o peor. El ruido, el aturdimiento, la falta de tranquilidad en el hogar es lo más contrario a la cultura, es un acto de agresión, de violencia, genera malestar e irritabilidad, aumentando la contradicción: se nos propone una ciudad verde, humana y sustentable y a la vez se nos cercena en forma arbitraria el acceso al normal descanso. Una verdadera ciudad humana y sustentable es la que puede organizar los maravillosos y necesarios eventos culturales en lugares convenientemente alejados de zonas residenciales. Les pedimos a los ministros Bauer, de Nación, y Avogadro, de la Ciudad, que hagan honor a los títulos que ostentan, al generoso sueldo que les pagamos con nuestros impuestos y que cesen de hacerles miserables las noches de descanso a los vecinos de la ciudad.

Andreína de Luca de Caraballo

Vicepresidenta Asociación Plaza Mitre

Billetes

Hace menos de 20 años llenaba el tanque de nafta de mí vehículo, pagaba con el billete de segunda mayor denominación que circulaba entonces ($50) y me devolvían plata. Hoy para llenar el tanque debo usar casi 7 billetes de la mayor denominación. Es hora de que el Gobierno ordene la emisión de billetes de $5000 y $10.000.

Fernando Braconi

Espejos

Celebro la columna de Ariel Torres del martes 22, en Catalejos, bajo el título “Espejos”. El autor enhebra dos tragedias, no tan lejanas, pero con materias pendientes para los habitantes de nuestra nación: la del ejercicio de la memoria y la autocrítica. Gracias por tan certero acercamiento.

Carlos Enrique Figueroa

Solo por internet

Soy afiliado desde hace años al plan privado de Unión Personal Accord Salud Plan 310. Más allá de que desde que lo contraté se han dado de baja varios centros prestadores, el problema que motiva estas líneas es otro. Mi cardiólogo me indicó un estudio de medicina nuclear. Fui a pedir turno al Sanatorio Anchorena y me dijeron que lo haga por internet. Llamé entonces al centro de atención al cliente del plan, indicando la imposibilidad de acceder a la página web, probablemente debido a que mi PC es antigua. “No hay otra forma”, me repitieron como un mantra. Ignoro por qué ante situaciones de urgencia parecidas no se pueden brindar los turnos por teléfono o mail. No haré la perfusión miocárdica Spect en reposo y esfuerzo que me indicaron, pese al riesgo que esto significa, pero me preocupa e irrita que otras personas solas, ancianas, con poca visión o con problemas de conectividad tampoco puedan efectuar los estudios médicos indicados. ¿Por qué se impide esta posibilidad que no sería ni más ni menos que un gesto de humanidad?

Carlos María Romero Sosa

Patrimonio histórico

Felicitamos a la nacion por la visibilidad que recientemente les ha dado a propiedades que son patrimonio histórico de nuestra ciudad. Nos referimos a la nota de Virginia Mejía sobre la Casa Redonda en el APH3; a la de Delfina Casali sobre la prohibición de demolición de un edificio en el APH30, y a la de Inés Beato Vassolo en la revista Living sobre la casa de estilo inglés de Castex y San Martín de Tours. Somos parte de los vecinos que la revista Living citó en dicha publicación, quienes nos manifestamos contra la obra en infracción de la calle San Martín de Tours al 2800.

Magdalena Cordero

DNI 6.554.122

Carolina Blaquier

DNI 17.035.057

Jaime Cibils Robirosa

DNI 14.014.259

Juan Fagalde

DNI 25.431.713

Siguen las firmas

