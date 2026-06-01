¿Cómo cambiará la IA las noticias? ¿Cómo afectarán esos cambios al ecosistema de la información que sirve de plaza pública para los ciudadanos comprometidos de todo el mundo? Foto: iStock

La IA, el periodismo y el incierto futuro del debate público El publisher de The New York Times advierte que las empresas de inteligencia artificial están violando leyes consolidadas y exhorta a las organizaciones de noticias a defender sus derechos para garantizar un futuro sostenible para el periodismo

Discurso pronunciado en el Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Medios y Editores de Noticias realizado en la ciudad francesa de Marsella. Nota original en inglés en The New York Times

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La era de la inteligencia artificial anunció su llegada hace menos de cuatro años con el lanzamiento público de ChatGPT. En cuestión de meses, el chatbot de OpenAI acumuló 100 millones de usuarios, convirtiéndose en el producto de consumo de más rápido crecimiento en la historia. Hoy en día, es uno de los muchos servicios de IA cada vez más potentes, junto con los de Anthropic, Google, Meta, Microsoft y X.

No cabe duda de que la inteligencia artificial generativa representa la próxima gran revolución tecnológica, una revolución que trae consigo una cantidad vertiginosa de preguntas importantes. ¿Impulsará la IA un aumento de la productividad o eliminará categorías enteras de puestos de trabajo? ¿Desbloqueará la IA avances médicos asombrosos o facilitará un ataque biológico? ¿Se pueden comprender plenamente las acciones de los modelos y agentes de IA? ¿Se pueden controlar?

Estoy aquí para hablar de preguntas que, ciertamente, son un poco más limitadas, pero que nos importan muchísimo a mí, a ustedes y a la sociedad. ¿Cómo cambiará la IA las noticias? ¿Cómo afectarán esos cambios al ecosistema de la información que sirve de plaza pública para los ciudadanos comprometidos de todo el mundo? ¿Y qué pueden hacer las personas presentes en esta sala para garantizar el futuro del periodismo de primera mano y basado en hechos, que es tan esencial para la salud de nuestras diplomacias?

Las primeras señales nos dan motivos para estar preocupados. Las empresas que impulsan la IA -que ya se encuentran entre las más ricas y poderosas de la historia de la humanidad- están consolidando un control desmedido sobre nuestros datos y nuestra atención. Al mismo tiempo, no están asumiendo una responsabilidad fundamental que conlleva este poder: garantizar que el público tenga acceso a noticias e información fiables.

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Su apropiación de la plaza pública es posible gracias al pecado original que da vida a sus productos de IA: un descarado robo de propiedad intelectual que se ha producido a una escala sin precedentes. Los gigantes tecnológicos explotan los sitios web de noticias sin permiso ni compensación. Reempaquetan estos bienes robados como si fueran suyos, desviando la audiencia y los ingresos que de otro modo irían a parar a las organizaciones de noticias que crearon ese trabajo. Y esto ocurre no solo una vez durante el proceso de entrenamiento, sino innumerables veces cada día.

Su apropiación de la plaza pública es posible gracias al pecado original que da vida a sus productos de IA: un descarado robo de propiedad intelectual que se ha producido a una escala sin precedentes

Como resultado, temo que nos dirigimos a toda velocidad hacia un futuro con cada vez menos periodistas para realizar la costosa y difícil labor del periodismo original: ir a los lugares, hablar con la gente, desenterrar información, cubrir asuntos y acontecimientos importantes, aportar contexto y análisis, e investigar a los poderosos. Un futuro en el que una fuente crucial para una sociedad sana y una democracia estable -la verdad, la comprensión y la rendición de cuentas que proporciona el periodismo original- siga secándose.

Este daño potencial se extiende mucho más allá de las noticias. Las empresas de IA han saqueado todo el corpus de obras originales de la civilización, un acto que también plantea un peligro para el futuro de los libros, la música, las películas, la investigación y una variedad de otros campos. En los Estados Unidos, estas industrias representan no solo el corazón de la cultura y la vida intelectual estadounidense, sino un pilar de su economía y una de sus exportaciones más potentes. A nivel mundial, las profesiones creativas emplean a más de 50 millones de personas en todo el mundo, que producen aproximadamente 12 billones de valor económico al año.

The New York Times dice que OpenAI se aprovecha de las enormes inversiones del Times en su periodismo SOPA Images - LightRocket

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Las personas aquí reunidas hoy dirigen organizaciones de noticias de más de 60 países. Eso significa que ya han luchado contra el abanico de presiones que han golpeado al periodismo en todas partes, desde la desaparición de los ingresos hasta la intermediación tecnológica, pasando por los crecientes ataques a la prensa. Pero con la IA, debemos hacer más. Nuestra profesión ha sido demasiado silenciosa, demasiado pasiva y ha estado demasiado fragmentada ante los abusos de las empresas que lideran la revolución de la IA.

No podemos permitir que los promotores de la IA dominen la conversación pública sin intervenir para defender la importancia de garantizar un futuro sostenible para el periodismo original. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las empresas de IA intentan desmantelar de forma permanente los derechos que nos dan el control sobre el trabajo que creamos. No podemos cruzarnos de brazos mientras este trabajo se utiliza para construir productos de sustitución que socavan nuestra capacidad de captar la audiencia y los ingresos necesarios para seguir informando de las noticias.

Las empresas de IA han saqueado todo el corpus de obras originales de la civilización, un acto que también plantea un peligro para el futuro de los libros, la música, las películas, la investigación y una variedad de otros campos

Algunos líderes tecnológicos calificarán mis comentarios de hoy como anti-IA, como una defensa del viejo statu quo, como una institución fosilizada más que arremete contra los innovadores que impulsan la marcha del progreso. Y para ser justos con nuestros colegas de Silicon Valley, existe una tradición de actores tradicionales —por ejemplo, un periódico de 175 años de antigüedad— que se quejan de las nuevas tecnologías y de los disruptores que están detrás de ellas. Por eso, vale la pena decirlo claramente: la organización de noticias que dirijo, The New York Times, tiene una larga trayectoria de adopción de la tecnología para avanzar en la misión del periodismo independiente.

Tenemos un historial de colaboraciones respetuosas con empresas tecnológicas para llevar ese periodismo a nuevos lectores de nuevas formas. Afrontar las disrupciones con curiosidad, apertura y adaptabilidad nos ayudó a sortear el colapso de nuestro negocio impreso y a salir fortalecidos del otro lado. Hoy en día, mis colegas utilizan la tecnología de IA -de forma responsable, ética y con seres humanos tomando las decisiones- para mejorar la forma en que informamos, editamos, distribuimos y monetizamos nuestro periodismo. Mantener a distancia una nueva y potente tecnología es una receta para el fracaso.

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Anthropic y su plataforma de IA: Claude Algi Febri Sugita

Y creo firmemente que la IA tiene el poder de hacer mucho bien en el mundo. No estoy diciendo que la IA o los gigantes tecnológicos que controlan la tecnología sean intrínsecamente malos o perversos. Simplemente advierto que las empresas de IA están tomando decisiones; decisiones que violan leyes consolidadas, amenazan la viabilidad del trabajo creativo y parecen propensas a causar una gran cantidad de daños innecesarios.

Las organizaciones de noticias deberían desear lo bueno que puede aportar la IA, pero las empresas tecnológicas también deberían querer apoyar el flujo sano y sostenible de la información, las ideas y la creatividad que alimentan la IA, para garantizar que sus acciones no nos lleven a una tragedia de los bienes comunes cívicos.

Los modelos de IA se componen de cuatro ingredientes básicos. El primero es el talento, las personas que diseñan los algoritmos. El segundo es lo que las empresas tecnológicas llaman capacidad de cómputo (compute), y esa es la infraestructura que hay detrás de la IA, como los chips y los centros de datos. El tercero es la energía, la electricidad necesaria para alimentar estos productos que consumen tanta energía. El cuarto es lo que las empresas tecnológicas llaman datos.

Hoy mis colegas utilizan la tecnología de IA -de forma responsable, ética y con seres humanos tomando las decisiones- para mejorar la forma en que informamos, editamos, distribuimos y monetizamos nuestro periodismo. Mantener a distancia una nueva y potente tecnología es una receta para el fracaso

Y la palabra en sí parece casi diseñada para hacer que el trabajo creativo y expresivo parezca trivial, una mercancía omnipresente. Pero los datos se utilizan a menudo, entre otras cosas, como sinónimo de libros, películas, música y periodismo, lo que podría llamarse con mayor precisión contenido protegido por derechos de autor. El talento, la capacidad de cómputo, la energía y los datos son esenciales para el éxito de la IA y, por tanto, para el éxito de los gigantes tecnológicos.

Los tres primeros se pagan, porque lógicamente tiene que ser así. Ningún director general de tecnología se atrevería a sugerir que los ingenieros más talentosos deberían trabajar gratis. Al contrario, ofrecen habitualmente paquetes salariales de decenas, incluso centenares de millones de dólares. Tampoco se les ocurriría robar chips de una fábrica de Nvidia o pinchar ilegalmente una línea eléctrica. Los inversores consideran que las recompensas financieras potenciales de la IA son tan grandes que están asumiendo pérdidas que ascienden a cientos de miles de millones de dólares para construir centros de datos y plantas de energía.

En cambio, las empresas de IA toman los datos sin consentimiento ni compensación. Sus explicaciones para este robo no dejan de cambiar. Dicen que la innovación lo requiere. Insisten en que solo se limitan a tomar los hechos, de los cuales nadie puede ser propietario. Se quejan de que los acuerdos tardan demasiado y cuestan demasiado. Afirman que la doctrina del uso legítimo (Fair use) les permite tomar contenidos gratis de todos modos. A veces incluso invocan la seguridad nacional, advirtiendo que si se obliga a pagar a las empresas de IA, Estados Unidos perderá la carrera tecnológica frente a China.

A.G. Sulzberger es el actual editor ejecutivo de The New York Times

Ninguno de estos argumentos resiste un análisis riguroso. Un chatbot solo puede escupir hechos porque copió ilegalmente artículos de noticias enteros, lo que le permite tomar prestado con la misma libertad el lenguaje y el estilo protegidos. Construir centros de datos y plantas de energía es mucho más costoso y requiere más tiempo que contratar abogados para redactar acuerdos de licencia con organizaciones de noticias. El uso legítimo no permite este tipo de copia perjudicial y sustitutiva, la retención y la regurgitación de una sola obra, y mucho menos de todo lo que la humanidad ha producido jamás. En su competencia con China, Estados Unidos solo se debilita a sí mismo al abandonar las protecciones de la propiedad intelectual que alimentan la innovación e impulsan las industrias creativas del país.

La valoración combinada de las seis principales empresas de IA es de 11 billones de dólares, más de tres veces el PIB de Francia. La inversión privada en IA en los Estados Unidos alcanzó casi los 350.000 millones de dólares en 2025 y se está acelerando en 2026. Por lo tanto, el robo de la propiedad intelectual no se produce ciertamente por falta de dinero para pagarla. Aunque los acuerdos de licencia de los editores no son públicos, dada la reducida dimensión de los acuerdos que se han reportado, parece que menos de la mitad del uno por ciento de esa inversión se destina a compensar a las personas y empresas que crean los datos que alimentan la IA.

Un chatbot solo puede escupir hechos porque copió ilegalmente artículos de noticias enteros, lo que le permite tomar prestado con la misma libertad el lenguaje y el estilo protegidos. Construir centros de datos y plantas de energía es mucho más costoso y requiere más tiempo que contratar abogados para redactar acuerdos de licencia con organizaciones de noticias

Aunque existen muchas fuentes de datos, los propios ejecutivos de la IA han reconocido que el contenido original y de alta calidad es particularmente valioso para la eficacia y la fiabilidad de la tecnología. Cinco de los diez sitios web principales utilizados para entrenar algunos de los modelos de lenguaje grandes más populares pertenecen a editores de noticias. OpenAI confesó que sería, cita textual, “imposible entrenar los modelos de IA líderes de hoy en día sin utilizar materiales protegidos por derechos de autor”. Uno de los ingenieros de la empresa escribió que el éxito de los modelos, cita textual, “no está determinado por la arquitectura, los hiperparámetros o las opciones del optimizador. Está determinado por tu conjunto de datos, nada más”. En otras palabras, eres lo que comes.

Centrémonos en la experiencia de The New York Times para ver cómo funciona esto. Si deseas respuestas completas y precisas en tu chatbot de IA, es difícil pensar en una fuente de datos mejor que una organización de noticias que, durante 175 años, ha empleado a periodistas profesionales experimentados y bien remunerados para desenterrar nueva información, hacer la crónica de los acontecimientos que se desarrollan y evaluar los acontecimientos en la política, los negocios, la cultura, los deportes, la ciencia y los asuntos globales. Este trabajo original es valioso para las empresas tecnológicas en gran parte porque ha sido cuidadosamente escrito y editado, verificado de forma independiente, sometido a los más altos estándares de imparcialidad y precisión, y llevado a la realidad de una manera distintiva y convincente.

Solo el año pasado, The New York Times publicó casi medio millón de estas obras, desde artículos hasta fotos, pasando por vídeos y podcasts, con un coste de más de 2.000 millones de dólares. Enviamos a periodistas sobre el terreno en los 50 estados norteamericanos y en 155 países de todo el mundo. Y esos periodistas, con una frecuencia que no es ocasional, se enfrentan a peligros que ponen en riesgo sus vidas. En Ucrania, por ejemplo, tuvimos a más de 70 periodistas y personal de apoyo sobre el terreno. Todo eso ocurrió solo en 2025. Extiendan esas contribuciones a lo largo de 175 años y 20 millones de obras originales, y obtendrán una imagen más completa de lo que nuestra redacción ha aportado a la comprensión del mundo por parte del público.

A.G. Sulzberger: "Esta dinámica ha provocado, por supuesto, que el tráfico hacia los sitios web de noticias caiga en picado. Los principales periódicos analizados por Comscore registraron caídas superiores al 45 por ciento de media, a medida que la carrera de la IA se ha intensificado a lo largo de estos últimos cuatro años" DAMON WINTER - NYTNS

El valor distintivo del periodismo del Times, al igual que ocurre con otras fuentes de periodismo de calidad, se ha visto reafirmado repetidamente por la predilección que las empresas de IA tienen por él. Aunque la mayoría de las empresas de IA ocultan sus fuentes de entrenamiento, El Times fue la mayor fuente individual de datos patentados en un importante conjunto de datos utilizado para entrenar muchos modelos diferentes, seguida por una serie de otras organizaciones de noticias como The Guardian y Los Angeles Times. Las empresas de IA consideran que extraer información de organizaciones de noticias de calidad es una de las señales más seguras de que sus productos funcionan correctamente. Como dijo un vicepresidente de Microsoft, cita textual, “el contenido premium mejora significativamente la calidad de las respuestas”.

Sin embargo, los gigantes tecnológicos han argumentado sistemáticamente que no se debe esperar que pidan permiso para utilizar este tipo de propiedad intelectual, y mucho menos que paguen por ella. Su argumento, tal y como demuestran sus acciones, ha sido que tienen derecho a ella. Meta entrenó su modelo con un infame conjunto de datos de libros pirateados ilegalmente. Perplexity desafió abiertamente la norma, vigente desde hace mucho tiempo, de que los sitios web no pueden ser rastreados subrepticiamente desafiando sus objeciones explícitas. OpenAI ha presionado al gobierno estadounidense para que le conceda inmunidad legal frente a sus apropiaciones del trabajo de otras personas. Incluso Anthropic, a menudo elogiada por su compromiso con el desarrollo ético de la IA, no se ha mostrado dispuesta a pagar por el periodismo de alta calidad que utiliza en sus productos.

Las empresas de IA consideran que extraer información de organizaciones de noticias de calidad es una de las señales más seguras de que sus productos funcionan correctamente

Acciones como estas son la razón por la que El Times llevó a los tribunales a OpenAI, a su socio Microsoft y, posteriormente, a Perplexity por violaciones flagrantes de nuestros derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley de propiedad intelectual de los EE. UU., tanto en el entrenamiento de sus modelos como en el uso continuo de nuestro trabajo en sus productos. Al igual que otras organizaciones de noticias que han presentado demandas similares, creemos que estas violaciones amenazan la capacidad a largo plazo de los medios de comunicación para seguir buscando y ofreciendo un periodismo original y digno de confianza, del que dependen el público y, según resulta, los propios modelos de IA.

Pero las demandas son lentas y costosas. La nuestra ya se ha prolongado durante dos años y medio y ha costado más de 20 millones de dólares. Como sin duda sabían las empresas de IA, la mayoría de las organizaciones de noticias carecen de recursos para acudir a los tribunales a defender sus derechos.

Incluso antes de la llegada de la IA, la industria mundial de las noticias luchaba por sobrevivir a las oleadas de cambio desatadas por internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales. En las dos últimas décadas, Estados Unidos ha perdido, según algunas estimaciones, el 75 por ciento de sus periodistas y más de 3.000 periódicos. Cada tres días se cierra otro periódico. Los medios digitales de noticias no han cubierto ni una fracción de ese vacío. Grandes extensiones de Estados Unidos carecen ahora de un solo reportero que haga preguntas en el ayuntamiento, cubra las escuelas locales y conecte a su comunidad con una base de hechos compartida. Y cuando se analizan las formas de periodismo más costosas y desafiantes —investigar conductas indebidas o acudir a la primera línea de los conflictos— se comprueba que el número de periodistas que realizan este trabajo ha disminuido de forma aún más drástica.

Los gigantes tecnológicos son plenamente conscientes de las implicaciones de este cambio en los ya frágiles modelos de negocio de las organizaciones de noticias Mark Lennihan - AP

La disrupción de la IA promete ser aún más perjudicial. Hasta que llegó la IA, existía un intercambio de valor real, aunque sesgado, entre las plataformas tecnológicas y los creadores de contenidos digitales, como las organizaciones de noticias. Este era el pacto de la llamada web abierta. Las empresas tecnológicas, concretamente las plataformas de búsqueda y las redes sociales, se quedaban con una parte cada vez mayor de los ingresos publicitarios que antes iban a parar a los medios de comunicación, pero a cambio ofrecían una audiencia mucho mayor. En la próxima fase de la disrupción, las empresas tecnológicas, al apoderarse del periodismo en sí mismo, se están quedando también con una parte creciente de la audiencia del mismo.

Pensemos en Google. El objetivo de los motores de búsqueda ha sido durante mucho tiempo identificar los sitios más útiles y luego dirigir a la gente hacia ellos. Los usuarios acudían a Google, buscaban un tema y luego hacían clic en un enlace a sitios como el Financial Times, Le Monde o El País para leer la noticia. Google se quedaba con la inmensa mayoría de los ingresos publicitarios, pero también enviaba un tráfico importante a las organizaciones de noticias a través de enlaces, lo que permitía a los editores ganar dinero mostrando anuncios o vendiendo suscripciones.

En la era de la IA, Google utiliza cada vez más el contenido de las organizaciones de noticias y otros sitios web para responder directamente a las preguntas. Como resultado, lograr que un usuario de Google haga clic en un enlace, según las investigaciones del sector, es diez veces más difícil hoy en día que hace una década. No obstante, Google sigue marcando el listón más alto a la hora de enviar lectores a los editores, y solo podemos esperar que ese compromiso continúe. Los modelos de IA de la competencia envían tráfico de referencia a un ritmo un 96 por ciento inferior al de una búsqueda en Google, según un estudio.

The New York Times, junto con otras organizaciones de noticias, eligió el camino de la acción legal. Nuestra demanda no busca únicamente proteger nuestro propio trabajo; se trata de establecer un precedente legal claro de que las leyes de propiedad intelectual se aplican a la era digital y a la inteligencia artificial

Los gigantes tecnológicos son plenamente conscientes de las implicaciones de este cambio en los ya frágiles modelos de negocio de las organizaciones de noticias. Como escribió el director de monetización de IA de Microsoft, cita textual: “La web abierta se construyó sobre un intercambio de valor implícito, en el que los editores hacían accesible el contenido y los canales de distribución, como las búsquedas, ayudaban a la gente a encontrarlo. Ese modelo no se traslada de forma limpia a un mundo en el que la IA es lo primero”. Y añadió: “Los editores necesitan formas sostenibles y transparentes de gobernar cómo se utiliza su contenido premium”. Un sentimiento loable, pero si se observa una página de lanzamiento reciente del propio motor de búsqueda impulsado por IA de Microsoft, se encuentra una postura totalmente distinta. “Hola de parte de Bing, en lugar de hacer clic en los enlaces, podemos hablar de cualquier cosa que te despierte curiosidad”.

Esta dinámica ha provocado, por supuesto, que el tráfico hacia los sitios web de noticias caiga en picado. Los principales periódicos analizados por Comscore registraron caídas superiores al 45 por ciento de media, a medida que la carrera de la IA se ha intensificado a lo largo de estos últimos cuatro años. Los editores de noticias globales encuestados por el Instituto Reuters se están preparando para un futuro en el que las experiencias generativas de búsqueda amenazan con diezmar el tráfico de búsqueda restante.

Ante esta amenaza existencial, algunos editores han decidido que el mejor camino a seguir es negociar acuerdos de licencia con las empresas de IA. Estos editores argumentan que es mejor asegurar algunos ingresos ahora, incluso si los términos no son los ideales, en lugar de librar una batalla legal costosa e incierta contra gigantes tecnológicos multimillonarios. Lo ven como una forma pragmática de financiar sus salas de redacción a corto plazo.

Respetamos esa elección. Cada organización de noticias debe tomar las decisiones que considere necesarias para sobrevivir. Pero también debemos mirar lo que estos acuerdos representan en realidad. Por lo que se ha informado, estos convenios suelen ser de un tamaño modesto, representando una fracción minúscula de los miles de millones que se invierten en infraestructura de IA. Más importante aún, a menudo exigen que los editores renuncien a derechos fundamentales, otorgando esencialmente una bendición legal a los productos de sustitución que, en última instancia, socavarán sus modelos de negocio a largo plazo. Es, en el mejor de los casos, una curita temporal sobre una herida estructural.

Por esta razón, The New York Times, junto con otras organizaciones de noticias, eligió un camino diferente: el camino de la acción legal. Nuestra demanda no busca únicamente proteger nuestro propio trabajo; se trata de establecer un precedente legal claro de que las leyes de propiedad intelectual se aplican a la era digital y a la inteligencia artificial. Se trata de proteger el ecosistema mismo del periodismo original.

A.G. Sulzberger: "Google sigue marcando el listón más alto a la hora de enviar lectores a los editores, y solo podemos esperar que ese compromiso continúe. Los modelos de IA de la competencia envían tráfico de referencia a un ritmo un 96 por ciento inferior al de una búsqueda en Google, según un estudio" X

Las empresas tecnológicas argumentan que obligarlas a pagar por los datos asfixiará la innovación. Advierten que si se ven atadas por restricciones de derechos de autor, el mundo occidental perderá la carrera de la IA frente a regímenes autoritarios como China, donde se ignoran los derechos de propiedad intelectual.

Este argumento es una distracción peligrosa. La innovación nunca ha requerido del robo. La economía creativa estadounidense -desde Hollywood hasta Silicon Valley, desde Nashville hasta Nueva York- ha prosperado precisamente porque contamos con sólidas protecciones de propiedad intelectual que incentivan a las personas a crear, invertir e innovar. Abandonar esas protecciones no nos hará más fuertes frente a la competencia internacional; debilitará los cimientos culturales y económicos mismos que hacen que nuestra sociedad sea vibrante y libre.

Si las empresas de IA pueden permitirse pagar miles de millones por microchips, centros de datos y salarios ejecutivos, pueden permitirse pagar por la materia prima esencial que hace que sus productos sean inteligentes y confiables.

Si permitimos que los cimientos económicos del periodismo sean desmantelados sistemáticamente por una nueva ola de disrupción tecnológica, no solo perderemos organizaciones de noticias. Perderemos nuestra base compartida de hechos

Lo que necesitamos ahora es un despertar colectivo en toda nuestra profesión. Durante demasiado tiempo, las organizaciones de noticias han permitido que las plataformas tecnológicas dicten los términos de nuestra relación. Aceptamos la falsa promesa de la web abierta, donde nosotros aportábamos el contenido y ellos se quedaban con las ganancias, dejándonos con un tráfico volátil que podía ser apagado por un capricho algorítmico. No podemos cometer el mismo error con la inteligencia artificial.

Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición -acciones legales, la defensa pública y la negociación colectiva donde esté permitida- para exigir un intercambio de valor justo y sostenible. Los gobiernos también tienen un papel crucial que desempeñar. Los reguladores deben mirar más allá de la exageración publicitaria de la IA y hacer cumplir las leyes existentes de derechos de autor, antimonopolio y protección al consumidor. Si es necesario, deben crear nuevos marcos para garantizar que los creadores de propiedad intelectual reciban una compensación justa.

Permítanme concluir volviendo a la razón por la que esto importa tanto. El periodismo original es una labor costosa, difícil y, a menudo, peligrosa. Requiere enviar reporteros al terreno, hechos verificados y valentía editorial. Es el combustible que alimenta a una ciudadanía bien informada, y una ciudadanía bien informada es la piedra angular de cualquier democracia funcional.

Si permitimos que los cimientos económicos del periodismo sean desmantelados sistemáticamente por una nueva ola de disrupción tecnológica, no solo perderemos organizaciones de noticias. Perderemos nuestra base compartida de hechos. Perderemos la rendición de cuentas de los poderosos. Perderemos la verdad.