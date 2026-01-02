Poder paralelo, aumento a funcionarios, inocencia fiscal

Poder paralelo

La relación entre la AFA y la política es histórica, estructural y funcional; donde ambos se benefician usando al deporte como herramienta de poder y control social. Es atractiva para la política porque mueve la pasión de multitudes, genera un gran negocio y permite la intermediación informal entre barras, dirigentes y punteros. La dirigencia financia, protege y mira para otro lado a cambio de entradas, viajes, negocios e impunidad. Institucionalmente el fútbol vive en “zona liberada”. La AFA funciona como un poder paralelo, ajeno al control real del Estado y amparado por la pasión popular. Mientras no sea investigada a fondo y la política siga dándole su protección, la corrupción seguirá jugando de local y ganando los torneos.

Fernando J. Bustillo

Aumento a funcionarios

El próximo martes se publicaría el aumento salarial para altos funcionarios del Estado nacional. Nadie lo discute, luego de dos años, de tener congelados sus haberes. Eso sí, espero que sea un porcentaje similar al que se les otorgó a los empleados de la administración nacional durante 2024 y 2025, porque al fin y al cabo estos funcionarios a los que se les aumentarán los haberes son tan empleados públicos como cualquiera de los empleados estatales.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Inocencia fiscal

El Estado nacional, en cuanto recaudador de impuestos, ha venido tratando a los argentinos como si fuésemos sus enemigos y, en tal sentido, ha utilizado las reglas del procedimiento tributario para exigir el pago de la mayor suma posible, lo cual incluye no solo lo que corresponde en derecho, sino también lo que no corresponde ni tiene sustento legal. Se ha creído que, para enfrentar con éxito a los contribuyentes que declaran y pagan menos de lo que les corresponde el organismo recaudador necesita contar con normas que legitimen su arbitrariedad. La llamada “ley de inocencia fiscal” refleja un cambio de paradigma. Quienes habitamos este bendito país somos primera y principalmente valiosos e irremplazables en cuanto agentes económicos que, al disponer de la propiedad, trabajar, invertir, producir, consumir y ahorrar, generamos la riqueza que hace posible el bienestar. Solo bajo la condición de nuestra existencia y éxito como agentes económicos podemos ser contribuyentes. Primero lo primero. No es difícil de comprender.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Reforma laboral

Quisiera transmitir mi sensación de que con esta reforma laboral, no se soluciona el problema del costo laboral. Quienes tenemos empleados estamos sujetos a juicios laborales injustos. Por ejemplo, que un local de venta de comidas que cierra los domingos tenga que pagar una indemnización y multa por no haber pagado “los domingos trabajados” reclamados por un empleado. O que a un empleado que va a trabajar alcoholizado no se lo pueda amonestar ni despedir, y en cambio hay que pagarle el tratamiento para su enfermedad (el alcoholismo). O que una embarazada, con reposo por su embarazo, trabajaba en otro lugar (comprobado) y no se la podía despedir ni sancionar. Esas son las cosas que hay que modificar. Nadie está en contra de las vacaciones pagas o el aguinaldo. No se discute eso. No se quieren limitar derechos de los trabajadores, sino brinda más seguridad al empleador, frente a abusos de empleados.

Florencia Franchino

DNI 26.257.710

Injusticia histórica

Resulta intolerable que, a más de cuatro décadas de los años de plomo, todavía haya argentinos encarcelados por haberse opuesto a la subversión que sembró terror en nuestro país durante los 70. Mientras se exalta a quienes empuñaron las armas contra la Nación, se condena a quienes cumplieron con su deber de defenderla. Esa es una injusticia histórica que clama por reparación. No se puede hablar de memoria completa si se oculta que hubo miles de víctimas de la violencia guerrillera: militares, policías, empresarios, sindicalistas, jueces y simples ciudadanos que fueron asesinados, secuestrados o extorsionados. Hoy, quienes se opusieron a esa maquinaria de terror son tratados como criminales, juzgados con leyes retroactivas, en la mayoría de los casos sin pruebas concretas y procesos plagados de irregularidades. La Justicia no puede ser selectiva ni parcial. Lo que ha logrado hasta el presente es falsear la verdad, favorecer la tergiversación de la historia y perpetuar el odio. Los que enfrentaron a la subversión no son “represores” ni “genocidas” como se los etiqueta, sino hombres que actuaron en un contexto de guerra interna, bajo órdenes legítimas del Estado. Mantenerlos encarcelados es un acto de venganza política, no de justicia. Es hora de que la sociedad argentina despierte y reclame una solución política ante eta situación. No habrá paz ni reconciliación mientras se siga exaltando a unos y condenando a otros. La verdadera memoria exige reconocer los hechos como fueron, además de liberar y desagraviar a quienes hoy sufren prisión injusta por haber defendido a la Patria.

Jorge Héctor Di Pasquale

DNI 7.603.678

Encomiable actitud

El lunes vi la entrevista que le hizo Carlos Pagni en Odisea Argentina a Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Qué placer escuchar la sabiduría de ese hombre, que está a punto de cumplir jóvenes 90 años. Admiro a nuestros vecinos. Creo que tienen una templanza y una tolerancia envidiables. Al prefestejo del cumpleaños de Sanguinetti, organizado por el Partido Colorado, asistieron el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Luis Lacalle Herrera, además de dirigentes de todo el espectro político. Esa es una muestra de respeto y armonía, más allá de las diferencias ideológicas. Una encomiable actitud cívica que no nos vendría nada mal imitar de este lado del Río de La Plata.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332