Privilegios, Desarrollo Social, ¿leyes especiales?

Privilegios

Realmente notable: se ajusta todo y la política no se ajusta. ¿Será que son los únicos privilegiados?

Pobre país, ¿no?

Antonio Catalán Pellet

DNI 8.447.110

Desarrollo Social

Sí, estoy de acuerdo con el proyecto de García Moritán para demoler al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, porque representa la época en la que empezó la decadencia de la Argentina. Hoy, Desarrollo Social lo único que desarrolla es la cadena de pobreza, el subdesarrollo de la economía y la precariedad en sus recursos. Los referentes expuestos en su fachada fueron benefactores con la plata ajena, se hicieron millonarios con la plata ajena. ¿Por qué seguir plasmados en un edificio que lo único que representa es la base operativa de los piquetes?

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

¿Leyes especiales?

Señora Volnovich, usted dice: “La gente no está dispuesta a que la encierren a Cristina”. Me surgen las siguientes reflexiones: ¿somos todos iguales ante la ley?; ¿la señora Cristina tiene leyes especiales para su juzgamiento?; ¿la Constitución nacional no la abarca a ella? Yo aprendí y releo siempre la Constitución de 1994 y, ante sus dichos, habría que reemplazar a los jueces por “la gente” o algo por el estilo... ¡no entiendo!

Diego Montenegro

ignaciokaiser@yahoo.com.ar

Error

La vicepresidenta de la Nación, refiriéndose a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo: “…la Constitución no habla de autonomía…”. La Constitución nacional, en su artículo 129 expresamente dice: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad”. Un lego en la materia podría haber cometido ese “error”; una abogada, jamás.

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

Roosevelt y el empleo

En la página 119 del libro de Marcos Aguinis La amante del populismo (que es un “reportaje” a Margherita Sarffati), el autor cuenta que en 1934 Margherita Sarffati, visita EE.UU. y el presidente Roosevelt la invita a tomar el té a la Casa Blanca. Dice así: “También hablamos sobre economía. Roosevelt reconoció que EE.UU. pasaba por épocas difíciles. Pero su país saldría adelante con el firme apoyo a la iniciativa privada, un camino diferente al del fascismo, que propugnaba una incesante hipertrofia del Estado mediante demagógicas estatizaciones. Roosevelt agregó: “Soy contrario a los subsidios para los desocupados, porque desacostumbran a trabajar. Ese concepto sigue nublando la cabeza de los populismos, porque atrapan el gusto por la molicie y consiguen la adhesión de las masas ignorantes. Hasta pretende representar la democracia, pero solo consigue pudrir la democracia y endiosar a los corruptos. Un Estado sobredimensionado termina en el autoritarismo y el aumento de la pobreza. Basta con recorrer los mapas y la historia”.

Raúl Rossi

raulrossi70@yahoo.com.ar

Pago de prestaciones

En atención a la toma de conocimiento de la comunicación de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre la falta de pago de prestaciones en discapacidad brindadas, que afirma que “en función de las proyecciones de recaudación y del incremento en los montos de las prestaciones a financiar, se estima completar el acopio para su distribución por parte de la AFIP, dentro de la primera quincena de septiembre de 2022″, como movimiento asociativo en TEA/CEA en el colectivo de la discapacidad, rechazamos de manera enérgica el manejo de la situación por parte del gobierno nacional. Este hecho vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional y lacera los compromisos internacionales asumidos por el Estado cuando ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PCD). También destacamos el incumplimiento del marco legal nacional de la discapacidad, entre ellas, la ley 24.901 como central de las prestaciones en esta materia, la ley 26.682 y demás normativa en esta materia. Esta situación altera drásticamente el flujo de fondos de todas las instituciones en discapacidad, que más allá de la precaria situación arancelaria ven seriamente afectados el pago a sus profesionales y la cobertura de todos sus gastos de estructura. Esto establece una gran incertidumbre en todo el sistema de pagos y pone en serio riesgo la normal prestación de los servicios y la negativa repercusión en las personas con discapacidad y sus familias y en todo el colectivo de profesionales que con enorme compromiso permiten día a día que las personas con discapacidad puedan incluirse en la sociedad. Pedimos al Estado nacional que cumpla con los pagos y que se regularice el financiamiento en aras de garantizar el derecho a la salud y la educación de las PCD, así como la continuidad de la prestación de los servicios.

Jorge del Hoyo

Presidente Ejecutivo de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA)

Horacio Joffre Galibert

Fundador y presidente Interinstitucional Agrupación APAdeA

Barrio de Recoleta

Quiero felicitar cálidamente al doctor José Claudio Escribano por su excelente artículo sobre el barrio de Recoleta y lo que allí sucede hoy, desgraciadamente. Admiro a quienes, como él, pueden pintar con su pluma imágenes, sentimientos y verdades con tanto realismo. Hasta el mismo Shakespeare, tan protagonista en la nota, se hubiese asombrado de estas fantásticas descripciones. El principal activo de la nacion no son ni su edificio ni sus máquinas ni la tecnología: es su gente. Y en el doctor Escribano tiene a su activo más valioso. Ojalá podamos leer sus columnas más seguido en estos momentos tan aciagos para nuestro querido país.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

En la Red Facebook

Máximo Kirchner, sobre JxC: “Tienen un discurso muy denigrante con el que no piensa como ellos”.

“¿Vos escuchás lo que ustedes cantan en contra de los que no pensamos como ustedes, o que nos dicen: gorilas, chetos, oligarcas, golpistas, neoliberales, etc.?”- Raúl Beltrán

“¿Y, ustedes, qué tal con el discurso? Porque predican una cosa y hacen otra. ¡Viven enriqueciéndose y los ciudadanos, cada vez más pobres!”- Estela Gehl