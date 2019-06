De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019

Acarreo de votantes

Leo en el diario del lunes: "Manzur arrasó...". En la siguiente columna: "Los partidos pagaron hasta $2000 por día para acarrear a los votantes", y que ayudó al aceitado aparato electoral la reducida frecuencia del transporte público de pasajeros. Hace unos días se entregaban 7000 pesos a cada tucumano a cambio de un voto. Me pregunto: ¿es esta una elección transparente, que refleja la voluntad de los tucumanos?

Pobres tucumanos. Pido a la Santísima Virgen que nos arrope bajo su manto. ¿Hasta cuándo seguiremos con tanta corrupción?

María Segura de Padilla

DNI 4.551.828

Inhibición

El precandidato Alberto Fernández no quiere debatir con Macri por mentiroso. Es decir, hace un planteo moral. Pero él integra la fórmula de un espacio político que en su paso por el gobierno se llevó 10.000 millones de dólares, según manifiesta el contador Manzanares, y que por las estatizaciones (YPF, Aerolíneas, AFJP...) ya acumula demandas estimadas en 30.000 millones más. Un gobierno que fue encabezado por una presidenta que ya tiene 13 procesamientos en su contra.

¿Quién debería estar inhibido moralmente?

Enrique Monaldi

DNI 4.312.528

Amnesia colectiva

No hay plena conciencia del momento histórico que vive nuestro país. La posibilidad de que el Poder Judicial dé vuelta la página de actos contrarios a la ética y al interés de la República marca un hito que puede transformarnos en una gran nación. De lo contrario, lograrán reducirnos a una república bananera si los esbirros de la coima, del chanchullo y de la traición a la patria logran imponer de nuevo la impunidad. Las distintas mafias actúan y entrelazan esfuerzos para regresar a esos tiempos. Los políticos y empresarios que lograron un estilo de país exclusivo y minoritario, hecho para que unos pocos exploten el esfuerzo de la mayoría, están trabajando para que todo vuelva a "la normalidad", con los beneficiarios de siempre, sostenidos por el Poder Judicial y el generoso dinero del Estado. Mientras muchos trabajan por sueldos absurdos, ellos atenazan a la Nación, no quieren perder privilegios, para enriquecerse groseramente, sin rendir cuentas a nadie. El kirchnerismo fue la fiesta de toda esta gente, no hubo límites ni nadie que se les opusiera. Los periodistas que los denunciaron, junto a diputados y fiscales, fueron perseguidos, amenazados. Un fiscal terminó muerto. Por eso solicito a los políticos que hasta hace poco tiempo criticaban a los mafiosos y ahora en una amnesia colectiva se acercan para tener un lugar en la vereda del sol que tengan algo de dignidad.

Pese a todo, el país sigue adelante, con sus técnicos, científicos, médicos, y con la gente común que tiene memoria y no come vidrio.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Pena de muerte

La carta publicada el sábado pasado de monseñor Antonio J. Baseotto, obispo castrense (E), debería ser leída por todos nosotros y sobre todo por los funcionarios del Gobierno, empezando por el Presidente, para enfrentar formalmente una realidad hasta ahora ignorada por ellos. ¿O no les importa? Algunos valientes se han pronunciado sobre este tema, pero ninguna autoridad se plantea la necesidad de recordar los convenios internacionales existentes y que hasta ahora se han dejado de lado. Es imperativo que el Gobierno se expida sobre la situación de estos detenidos -varios de ellos sin condena aún- a pesar de los muchos años transcurridos.

Marcelo de Elizalde

DNI 4.280.637

Monumento a Colón

Con relación a la nota de la periodista Julia D'Arrisso (nuevo emplazamiento del monumento a Cristóbal Colón) cabría añadir que, lamentablemente (y aun cuando algunos celebren como una "victoria a lo Pirro" esa reubicación), el monumento ha sido privado de algunos componentes originales que le daban integridad y hacían de él un "complejo conmemorativo". Ya no existen ni la cripta colombina bajo su basamento ni la pintura de Paolo Parisi (representando la historia de la navegación) que adornaba el cielorraso de aquel recinto subterráneo. También se ha desarticulado la consistencia topográfica entre el nombre de la figura homenajeada y su enclave urbano: la Plaza Colón y el arranque de la avenida Paseo Colón. La autenticidad , como valor sustantivo del bien patrimonial, ha quedado resentida, por más que la estatua siga mirando al río.

Oscar Andrés De Masi

DNI 14.432.346

Feministas

Estoy en un todo de acuerdo con la carta de la señora Day Quevedo del domingo pasado ("Feministas"), en la cual separa con mucha claridad la merecida reivindicación y defensa de los derechos de la mujer de quienes lideran la expresión de tales valores, pero con violencia y odio. Qué bueno que personas de distinto género y edades (por el número de documento de María Emilia surge que soy bastante mayor que ella) coincidamos en este punto.

Leonardo Barujel

DNI 16.492.373

Basura en la calle

Muy a menudo escucho a mucha gente protestar por la suciedad de las calles, porque los desagües están llenos de botellas plásticas, etc. Y endilgan toda la responsabilidad al Estado por su limpieza, sin el más mínimo reproche a la conducta que le cabe a cada ciudadano a la hora de tirar la basura donde corresponde y no en la vía pública. Lógicamente el Estado tiene responsabilidad, pero también cada uno de nosotros. Tal vez si cada uno de nosotros empezáramos a colaborar podríamos mejorar muchos aspectos del país, sin echarle la culpa de todo al Estado. Y el Estado podría disminuir así los gastos de limpieza en la vía pública y destinarlos a áreas que sin duda lo necesitan, como educación, salud, etc.

Rubén Pablo Carneri

DNI 17.477.792

En la red

Pobreza: ¿cómo derribar mitos y modificar creencias?

Facebook

"La pobreza es el plan de algunos para lograr sus propósitos. Yo nací en una Argentina sin villas miseria y con gente pobre pero con ganas de salir adelante y trabajando" - Susana Carmona

"No está bueno el asistencialismo , pero es necesario en casos de recesión, cuando la gente no tiene trabajo, de algo tiene que vivir" - Mariella Dotta Sencion

"Hay que enseñarles que el alimento sale de la tierra y no de la vagancia y de los planes sociales" - Seuz Lucre

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)