Valores olvidados, mal comienzo, inflación

Debo decir que hacía mucho que no me conmovía tanto la actitud de un político como la de Bullrich en la entrevista que, con tanta mesura, le efectuó Jonatan Viale. Más allá de la talla del entrevistado y la influencia que ejercen su situación y cualidades personales, me pareció muy oportuno –en momentos de tanta desazón general, producto de las circunstancias por las que atravesamos–resaltar la importancia de la nobleza de sentimientos, tan ajena a gran parte de los políticos y a la casi totalidad de los que nos gobiernan.

Es de esperar que como sociedad podamos reaccionar y comenzar a exigir que esos valores tan olvidados sean tenidos en cuenta por nuestros mandatarios, no permitiendo que sigan siendo, junto con otros tantos, constantemente bastardeados.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Mal comienzo

Estoy totalmente de acuerdo con la carta de lectores del 15 del actual del diputado Alberto Asseff. Los legisladores que no se atuvieron al reglamento de la Cámara de Diputados en el momento de la jura, tal vez por ignorantes, no han cumplido el trámite.

Por lo tanto, no se los debe reconocer como tales.

Empiezan su tarea desobedeciendo el reglamento.

¡Lindo futuro!

Hilda Aída Ocello

DNI 04.967.509

Inflación

Decir que la tasa de inflación de noviembre –2,5%, anualizada 35%– es un éxito es negar uno de los problemas económicos más graves del país. Hay una frase popular que dice que hay tres tipos de mentiras: mentiras, mentiras malditas y estadísticas. Obviamente no todas son así, pero el martes pasado en un canal de televisión “oficialista” se mostró un gráfico en que la coordenada vertical en lugar de iniciarse en el “0″, se iniciaba en el “2″, dando una imagen que mostraba que el 2,5% era 3 veces menor al 3,5% de otros meses. Esto no es un gráfico estadístico, es una mentira maldita.

Carlos Schwartz

Carlos Schwartz

Escuelas rurales

Con referencia a la carta “Escuelas rurales”, del lector Carlos Corbi, debo señalar que no coincido con la reforma propuesta. Creo que diferenciar la forma de educar a los niños de centros urbanos y a los rurales rompe con el principio de igualdad de oportunidades. Sin duda condena a los chicos del ámbito rural a no poder salir del entorno que lo rodea, mientras que los niños de las ciudades tienen a disposición un amplio abanico de opciones. Un detalle a tener en cuenta: las pruebas PISA, dentro de la mala performance general, dieron mejor resultados en alumnos de las zonas rurales que en aquellos alumnos que provienen de centros urbanos.

Marcelo Cañellas

DNI 5.405.298

Dos mundos

En la ciudad hay dos mundos. ¿Cuáles son? Zona norte y zona sur. El gobierno de CABA, siempre con muy buenos desarrollos urbanísticos para la ciudad, excepto para el sur y La Boca en particular. Ahora se informa de un muy ambicioso arreglo para la Avenida del Libertador, entre Gral. Paz y Retiro, mientras la histórica y fundacional avenida Don Pedro de Mendoza, entre la calle Aristóbulo del Valle y el Puente Transbordador, se encuentra totalmente abandonada, con una impune e impúdica ocupación de su calzada pública, una pequeña villa, propiedades intrusadas e inseguridad altamente descontrolada. Desde la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño existen excelentes planes urbanísticos para este olvidado y emblemático rincón boquense, denominados “Paseo de las Artes " y " Paseo Turístico Puerto Madero-Caminito” (uno de los lugares más visitados y fotografiados en el mundo), lo que motivaría un preciado desarrollo laboral en la zona, con gran aporte a la seguridad y calidad de vida del sureño. ¿Hasta cuándo debemos seguir esperando ? El potencial desarrollo turístico apoyaría esta sana industria sin chimeneas, que es la más aconsejable para sitios tan altamente contaminados como este, por su inmediatez con el Polo Petroquímico y el Riachuelo, aportando gran mejoría en la salud física y económica de la comunidad, pero lamentablemente esto nunca fue prioridad para el gobierno de la ciudad y se siguen privilegiando repetidamente zonas y avenidas que no califican ser de primera necesidad. Basta que cualquier ciudadano se proponga transitar este bochornoso sector para corroborar lo afirmado aquí. El barrio de La Boca no pierde la esperanza y aguarda con fe que se cumpla lo tan reiteradamente prometido como incumplido.

Alfredo Leopoldo Alberti

Presidente Asociación de Vecinos La Boca (AVLB )

DNI 4.532.983

Buenas acciones

Nunca llegué a mi casa... mi novia siguió esperando.

El jueves 4 de noviembre salí de trabajar a las 21.30. A eso de las 22, en el bajo autopista del Paseo del Bajo, entre el Barrio 31 y la zona del puerto, tuve un fuerte accidente. Me salvó la vida el casco... y los oficiales Francisco Paz Torres y Paula de los Santos. Se hicieron cargo, cual “buen samaritano” (estaban fuera de su jurisdicción), y llamaron al SAME, guardaron y cuidaron mis cosas, y a mí. Además, llamaron a la empresa donde trabajo. Todo eso funcionó bien. El SAME me llevó al Hospital Fernández, donde no tienen presupuesto para imprimir los estudios, pero dejan la vida para atender a los pacientes que ingresan de la mejor manera. Primeros auxilios, diagnóstico y quedar fuera de peligro, no es poca cosa. Eso también funcionó bien. De ahí me trasladaron al Hospital Italiano, donde ya se hizo un trabajo profundo, operación, placas y tornillos incluidos. Gran grupo humano. Eso también funcionó bien.

En tiempos en los que lo que abunda es la queja, el malestar y la falta de esperanza, comparto este testimonio con la ilusión de que una cadena de tanto buen accionar contagie e inspire a otros.

José Enrique Morad

DNI 27.940.122

En la Red Facebook

Gabriela Cerruti, la crisis de 2001 y las “recetas neoliberales”

“27 años de recetas no liberales y somos una vergüenza comparado con lo que fuimos... ni ustedes creen esa frase”- Alicia Guimarey Chiappa

“Solo pido y exijo a la oposición, la que votamos, que actúe inteligentemente, acorde con lo que prometieron, No se vendan a este oficialismo, que lo único que ha hecho en el transcurso de casi 70 años es generar pobreza y destruir la cultura del trabajo”- María Ester Rey