Verdadero o fake, Beliz, los héroes olvidados

Verdadero o fake

Hace ya mucho tiempo que los ciudadanos venimos sufriendo situaciones de violencia psicológica y problemas económicos y de orden político de todo color. Ahora nos han presentado el detalle que faltaba: un lamentable intento de controlar las redes y la información que se publica cotidianamente. Un deplorable intento de censura presentado por Gustavo Beliz, quien se arroga el derecho a juzgar sobre el carácter fake o true de las noticias. La Argentina tiene, lamentablemente, décadas de antecedentes de proyectos similares aplicados sin consulta a los ciudadanos, que somos, en definitiva, quienes otorgamos el poder a nuestros gobernantes, muchas veces con alto nivel de equivocación. Es necesario contar con un gobierno que demuestre con claridad estar preocupado por lo mal que estamos los habitantes de la Argentina y que tome medidas para lograr mejoras y no repetir otras, ya utilizadas, para ganar tiempo y tratar de aferrarse con uñas y dientes al poder. A nosotros, el pueblo, ya no nos pueden mentir como lo hacen. ¿Se han dado cuenta y decidieron entonces que todo lo que sea verdad sea ahora fake?

Señor Presidente, no queremos otra bota en el cuello. Queremos un gobierno que luche verdaderamente contra la inflación, que actúe contra los verdaderos causantes. Nada de militantes revisando precios en los supermercados, lo cual es verdaderamente fake. No nos mientan más, trabajen, gobiernen. Dejen de soñar con que van a dominar a la ciudadanía con medidas propias de las autocracias del mundo.

Ana María Lodeiro

amlb10@gmail.com

Beliz

¿En qué te han transformado, Gustavo?

María Alejandra Rodríguez

maria.marge.rod@gmail.com

Los héroes olvidados

1970: lucharon por la patria, contra el terrorismo subversivo. 1982: lucharon por la patria, en Malvinas. 1989: lucharon por la patria, en La Tablada. 2022: hoy luchan por sus vidas, sufriendo injusta e ilegal prisión. Son nuestros héroes de la patria. Argentina: único país del mundo que abandona a sus veteranos de guerra ancianos. 1982, Malvinas, 40 años. 2022, tenemos más de 2500 presos políticos, de los cuales 65 son veteranos de Malvinas. Trece han muerto en cautiverio por abandono de persona: 1) Andújar, Alfredo Francisco, coronel, Ejército Argentino. 2) Arroyo Arzubi, Carlos Alberto, coronel, Ejército. 3) Busser, Carlos Alberto, contraalmirante, Armada. 4) Botto, Guillermo Félix, capitán de navío, Armada. 5) Camicha, Juan Carlos, suboficial del Ejército. 6) Devoto, Alberto Luis, coronel, Ejército. 7) Di Paola, Francisco Armando, capitán de fragata, Armada. 8) Giménez, Omar, coronel, Ejército. 9) López, Pedro Alfonso, coronel, Ejército. 10) Menéndez, Mario Benjamín, general, Ejército. 11) Palavezzati, Anselmo Pedro, teniente coronel, Ejército. 12) Rauzzino, Juan Manuel, teniente coronel, Ejército. 13) Villegas, Norberto Ricardo, coronel, Ejército.

Repito ahora las palabras de una poesía que escribí hace algunos años: “Hoy mi patria herida clama porque sus hijos despierten de ese sopor de traiciones, de mentiras y de muerte, no clama por ella misma porque está de pie y no desmaya, solo nos pide que siempre tengamos fe y esperanza, aunque nos quiten la vida y nos arranquen las entrañas”.

Ana Magi

DNI 6.075.085

Contras de dolarizar

El legislador Cacace, de Juntos para el Cambio, con cierto guiño de Milei y algunos libertarios, presentó un proyecto para dolarizar la economía argentina. En realidad es obvio que la inflación es un problema que nos atraviesa de manera recurrente, y esto la frenaría. También puede citarse algún mínimo beneficio. He aquí sus principales contras: 1) pérdida de soberanía nacional; 2) pérdida de maniobra en las políticas monetarias; 3) ídem la anterior para la política fiscal; 4) tornaría en un país caro para el turismo receptivo (fuente generadora de divisas); 5) desaparecería el prestamista de última instancia, es decir, el Banco Central; 6) acentuará el riesgo de default; 7) si la balanza comercial es decreciente, la recesión puede ser marcada; 8) el salario real promedio tendería a la baja, etc.

Andrés Gastaldi

andres.gastaldi@gmail.com

Gas natural

Totalmente de acuerdo con el ingeniero Apud en que es urgente explotar las reservas de gas natural de Vaca Muerta para convertirnos en un importante exportador de GNL, como es el caso de Qatar. Propongo construir un sector offshore que incluya esta industria, sus gasoductos y puertos de carga a las barcazas licuadoras con libre importación de equipos y repuestos. Y que el personal se rija por convenios dolarizados, al margen de los sindicatos argentinos. El GNL exportado pagaría a las provincias donde se exploten los recursos un royalty similar al que rige para otras explotaciones mineras, por un plazo no inferior a 30 años.

Alfredo de Urquiza

DNI 4.130.677

Enrique Pinti

Enrique Pinti no solo fue un maestro del humor, sino también de la cultura y la historia argentinas, y de la vida mundana. Yo he aprobado exámenes en la facultad con sus monólogos, sin las malas palabras, por supuesto. Con Pinti se fue lo que él definió de sí mismo: un gran decodificador de la realidad. La gran lección que nos ha dejado es que ser fino, educado y culto, como lo fue él, no tiene nada que ver con las malas palabras, y ambas pueden convivir. Por supuesto, esto no es para cualquiera. Es para un grupo selecto de personas tocadas por la varita mágica, como lo fue Pinti. Él fue tocado con la varita mágica con el don de hacer reír. Cualquiera con ese don siempre será amado y recordado. Lloré su muerte, literalmente, pero empecé a recordar sus monólogos, y el llanto dejó lugar a lo que él le hubiese gustado: una carcajada. Adiós, maestro.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

En la Red Facebook

Vandalizan las estatuas de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos

“De ninguna manera apoyo el vandalismo, pero en países serios tienen que pasar muchos años y haber consenso generalizado para que una calle lleve tu nombre o erijan una estatua en tu honor. Menos probable aún es que te erijan una estatua estando vivo”- Susana Silvia Pirotte

“Para tener estatuas tienen que ser próceres”- Alicia Guaycochea

“No estoy a favor de la vandalización de ningún bien del Estado, lo único que me gustaría agregar es que no deberían existir estatuas de expresidentes”- David Escrivá