En estos días supimos que una empresa internacional tuvo problemas para incorporar trabajadores porque los postulantes tenían serias dificultades aun para entender un artículo del diario.

La tragedia educativa está presente y agravada. En el frontispicio de una escuela está tallado Liber liberat. Esa frase en latín, dice “el libro libera”. Es una idea fundamental de la cultura: el libro conduce desde las tinieblas a la luz, ilumina la mente, es la memoria del hombre, simboliza la libertad de expresión. El que lee es libre, tiene pensamientos propios, elabora conceptos. Por eso los totalitarismos de cualquier signo atacan al escritor, al intelectual.

Y no me refiero solo a la quema de libros, sino a la hoguera para el escritor, la cárcel, la censura. Los libros son el reflejo de las aspiraciones y de las capacidades de la humanidad en busca del crecimiento . No hay más peligroso que una mente abierta.

Cuando el hombre entra a la galaxia Gutenberg, al mundo de la escritura impresa, ha iniciado un camino hacia la libertad. No fue el inventor de la imprenta porque ya los chinos la tenían. Lo que creó fueron los tipos móviles, es decir armar cada hoja y así la velocidad aumentó. Antes había que tallar los fonemas de cada página, Eso abarató el precio de los libros y la divulgación de las obras. La Biblia llegó a cientos de lectores y posiblemente fue el origen de la Reforma religiosa, porque las Sagradas Escrituras llegaron a más pensadores, algunos de los cuales fueron quemados con sus libros.

El gran inquisidor, el gran censor fue el fuego. El gran enemigo del libre pensamiento, fue el libro. Además, los pueblos sin escritura como algunos americanos o los bárbaros del norte de Europa prácticamente desaparecieron de la memoria y se reconstruyó con restos arqueológicos, cacharros, armas, prendas.

Hay otra forma de censura que es borrar, hacer desaparecer una lengua de modo que es imposible decodificar, leer, el texto. Eso fue lo que pasó con la escritura jeroglífica, cuando el cristianismo se convirtió en religión de estado en el 380 y se cerraron los templos y murieron los escribas que conocían ese alfabeto.

La tolerancia y el respeto por las ideas es fundamental. Giordano Bruno fue quemado en Campo di Fiori en 1600 y con la boca amordazada para que no siguiera expresando sus ideas.

Elsa Scopazzo