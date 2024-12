Cartas de lectores: Hastiados, lawfare, interrogante

Hastiados

Detienen a un senador nacional en la frontera con Paraguay con 200.000 dólares sin poder justificar su origen. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? El Gobierno, además de auditar organizaciones sociales, universidades, etcétera, debe auditar los patrimonios de los legisladores, les guste o no. Los ciudadanos estamos cada vez más hastiados y asqueados con esta corrupción.

Me retumban en los oídos las palabras del fiscal Luciani “justicia o impunidad”. Y agrego: “democracia o corrupción”.

Esteban Lezama

DNI 14.310.314

Lawfare

La decisión del presidente Milei de paralizar el proyecto de ficha limpia se funda en la posible existencia de abusos judiciales en las denominadas provincias feudales con el propósito de perjudicar a un candidato mediante el armado de causas. En otras palabras, Milei adhiere plenamente a la teoría del lawfare sustentada por Cristina Kirchner y apoyada en su momento por el papa Francisco. A modo de digresión, cabe señalar que las provincias feudales son las que por medio de sus diputados apoyaron los proyectos legislativos del oficialismo y acaban de recibir cuantiosos fondos bajo la forma de ATN. Toda una llamativa paradoja.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Interrogante

El Gobierno y el presidente Milei, contra lo que parece ser una corriente mayoritaria que no quiere que los corruptos integren listas electorales ni ocupen cargos públicos, quiere competir con Cristina Fernández de Kirchner, condenada en dos instancias por delitos contra la administración pública. Milei sabe que si eso ocurre la expresidenta encabezará una lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, o por qué no en Santa Cruz, y por lo tanto, aunque la lista pierda, va a entrar como diputada y va a adquirir fueros que solo el Congreso puede quitarle, y ahí lo veremos nuevamente a Pichetto defendiéndola.

La pregunta es: ¿por qué quiere el Presidente que Cristina tenga fueros parlamentarios? Es raro.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

La libertad retrocede

Cuando ciertas expresiones del Presidente insultan, denigran y estigmatizan a quienes piensan diferente o incluso a quienes piensan parecido pero no igual, la libertad parece que retrocede. Y también retrocede cuando a pesar de los evidentes logros en materia de macroeconomía, la excesiva perorata reniega y contradice sus anteriores afirmaciones. Es inadmisible y una falacia pensar que solo se atrevería a realizar los cambios profundos que el país necesitaba un desaforado relator de consignas. Recordemos que “En boca cerrada no entran moscas”. Ni contradicciones ni improperios ni vulgaridades.

Eduardo A. Cánovas

info@canovasdesign.com

Lección

Excelente y sin desperdicio la carta del señor Enrique Munilla. No podemos desperdiciar esta lección, olvidando los puntos importantes, para que quienes no “vivieron” la historia, caigan en errores de tener el “relato” de los perdedores, y caer en manos de las dictaduras más perversas, como Venezuela. Nada que agregar a la carta, solo pido que la difundamos, a nuestros descendientes, quienes la hemos vivido, para que tengan y conozcan la verdad.

Carlos J. Belaustegui

DNI 4.309.661

Universidad pública

En los últimos 25 años todas las universidades estatales, salvo tal vez la Facultad de Medicina, han sufrido enormes pérdidas de prestigio académico y la supuesta abundancia de estudiantes extranjeros se debe únicamente a la ventaja de la gratuidad y al bajo costo de vida en dólares en la Argentina en los últimos años. Eliminando al gratuidad, con la introducción de aranceles, y con el reciente notable aumento del costo de vida en dólares, los eventuales estudiantes extranjeros dejarían de venir, eligiendo otras sedes más convenientes económicamente, las universidades no cobrarían los eventuales aranceles, se perdería el ingreso de divisas por gastos de los estudiantes y las universidades perderían prestigio por la caída de la presencia de estudiantes extranjeros. Me parece que la introducción de los mencionados aranceles para extranjeros va a tener un efecto indeseado, contraproducente, y solo de sentido publicitario. Recomiendo a las autoridades competentes estudiar más a fondo el tema, evaluando los eventuales efectos indeseados que se presentarían con la introducción de aranceles.

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

PAMI

Me sorprendí ante los dichos de las autoridades respecto de la cobertura de los medicamentos a los afiliados a PAMI que cuentan con medicina prepaga. Fui a mirar el recibo de mi jubilación... me descuentan el 5,8% del bruto y una alícuota de contribución según ley 24.463, artículo 9, en total 6%. A mí PAMI no me regala nada... yo lo pago todos los meses. Pago la cuota de la medicina prepaga porque me da pena que el día que me pase algo mis familiares tengan que hacer todos los trámites en PAMI para ver si consiguen internarme, operarme o lo que sea necesario ante una urgencia.

María Ana Rosasco

Maanarosasco@gmail.com

Faros

El 12 de septiembre de 2003 se publicó en esta sección una carta de mi autoría en la que pedía que se saque del olvido al Pontón Faro Manuelita y al Faro Monte Hermoso, primeros faros de nuestra costa atlántica. El 22 de noviembre de 2024 la Fundación Histarmar publicó en Facebook el reconocimiento de ambos faros como los primeros faros de nuestro litoral atlántico.

Agradezco la labor informativa y de difusión de la nacion, que hace posible la expresión ciudadana.

Marcelo Patricio Álvarez Capdevila

DNI 10.794.409

En la Red Facebook

El escándalo del senador detenido

“Expulsarlo urgente, ya”- Sellis Bordiola

“Preso tiene que ir”- Daniela Saldívar

“¡Licencia no! Echarlo, a la cárcel”- Elida López

“Son tan honorables los senadores y diputados. ¡Para qué queremos una ley de ficha limpia! No es necesaria, son todos honestos y decentes”- Martín Chouciño

“¿Cómo tomará licencia? ¡Lo tienen que destituir!”- Cristina Guzmán

