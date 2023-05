CFK y la enésima temporada del gran culebrón nacional

escuchar

El 17 de octubre de 1951 nació la TV argentina y su primera emisión fue el acto multitudinario, con Juan y Eva Perón, desde la Plaza de Mayo. Este 25 de mayo, más modestamente, nació allí mismo Extra!, una nueva señal de TV fervorosamente kirchnerista.

“Vuelve el único periodista que incomoda al poder real”, repetían sus promos. “Recuperé un sueldo”, confesaba en una entrevista el aludido en la publicidad de la emisora naciente, Víctor Hugo Morales, quien no hace mucho renunció a C5N, disconforme con el recorte horario al que pretendían someterlo. “La lluvia no pudo detener el amor del pueblo”, relató almibarado desde el Cabildo el comunicador charrúa. “Bindi, el nuevo jefe de Víctor Hugo”, puso al pie de su tapa la revista Noticias, en referencia al abogado Franco Bindi, servicial operador político ultraK.

La AM750 también estaba allí con su estudio móvil y las exseissieteochistas Cynthia García y Nora Veiras (a su vez, directora periodística de Página 12). La TV Pública fogoneó todo el día el acto y remató a la noche con la emisión del documental Indisciplinado, sobre Néstor Kirchner. “Eso fue”, tuiteó su viuda para publicitarlo.

No todo fue tan lineal. Dady Brieva, devenido últimamente en activo standupero peronista, en cambio, se muestra cada vez más desconcertado porque Cristina Kirchner reniega de ser nuevamente candidata a presidenta -”Una más y no jodemos más”, le rogó la multitud empapada en la Plaza de Mayo como si se tratara del bis de una rockstar- y porque demora al infinito indicar sino es ella, quién.

¿Qué importancia tiene que un artista conocido opine tal o cuál cosa? Precisamente por conectar con el gran público, su influencia es mucho mayor que la de cualquier gris referente de la nomenklatura partidaria, cuya prédica al pueblo no le llega, no la entiende o no le interesa. El exMidachi sintoniza mejor con las emociones masivas porque habla el mismo idioma. Pero el pobre Dady, a esta altura, ya no sabe para dónde agarrar acorralado por el cuento de la buena pipa cristinista. La jefa sigue empantanada en una no decisión que se estira indefinidamente, mientras el cronograma electoral empieza a apretar.

Para colmo, Brieva viene de darse un tiro en el pie: había invitado a su propio programa de C5N, a Guillermo Moreno que le espetó en la cara un furibundo sermón anticristinista.

Del lluvioso día patrio, Brieva se llevó dos cosas: 1) logró viralizar un videito suyo en las redes sociales que escaló hasta la cumbre de los Trends Topics de Twitter al afirmar que “todo el calendario es peronista” y 2) el cómico militante se fue de la Plaza de Mayo con una sola certeza: que a Cristina Kirchner le encantan las tormentas. Fue lo más original que pronunció la vicepresidenta en su remanida alocución de casi una hora, sin anuncios, mientras los estoicos manifestantes permanecían pasados por agua. Ella, a buen resguardo bajo techo (al menos se dio cuenta del inoportuno comentario y trató de enmendarlo), estaba rodeada por toda la parentela -cuñada, hijo, nietos y exnuera- y por los candidatos con más chances (De Pedro, Massa y Kicillof). Tras el acto, spot mediante, el ministro del Interior sugirió que él era el elegido.

La disertación de la vice fue la enésima variación de lo extraordinarios que fueron los tres primeros gobiernos kirchneristas y lo pésimos que son todos los demás (incluida la administración actual, que ella misma engendró, aunque le concedió que es “infinitamente mejor” que la gestión de Mauricio Macri).

Lo del calendario de Dady apropiado por el peronismo viene a cuento porque se trata de una mera descripción: la fecha patria fue soslayada. Ella dijo que le hubiese gustado ser una figurita de Billiken, pero no parecía referirse a la época colonial, sino a sus propias epopeyas. La resignificación kirchnerista del 25 de mayo viene desde los fastos del Bicentenario, en 2010, que es cuando Néstor Kirchner tuvo plena conciencia que aquello había producido un quiebre cultural a favor de la corriente que encarnaba.

Los aniversarios partidarios se yuxtaponen porque al vigésimo aniversario de la llegada al poder del santacruceño se agregaba el quincuagésimo de la asunción de un presidente peronista efímero: Héctor J. Cámpora.

Los 250 invitados se ubicaron en torno de CFK a la manera de los “personajes del año” de la vieja revista Gente, en el tremendo escenario que tapaba por completo la Casa Rosada, no fuera a ser cosa que, al verla, muchos recordaran a su habitante principal, que invitó por redes a la fiestita para “escuchar a la compañera de vida” de Néstor Kirchner, mientras él, que no fue invitado (a pesar de ser cofundador del kirchnerismo), se marchaba a que el viento prepatagónico de Chapadmalal lo azotara, una alegoría involuntaria del clima político que lo circunda.