Un trabajador pasa por un punto de inspección de radiación en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, el 6 de abril de 2026

Chernobyl y Zaporiyia deben ser protegidas A 40 años del desastre en la planta nuclear ucraniana, un dron ruso dañó la estructura metálica que cubre el reactor y atacó la mayor central de Europa

Por Eugene Czolij Para LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

En 2026 los ucranianos de todo el mundo conmemoraron el 40 aniversario de la catástrofe de Chernobyl, el desastre más grave jamás ocurrido en la industria de la energía nuclear. Se han descubierto tres hechos sumamente inquietantes sobre ese desastre nuclear:

1) Podría haberse evitado. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) publicó la siguiente contundente evaluación en su sitio web: “Se ignoraron las medidas de seguridad”.

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2) El Kremlin trató la explosión nuclear de Chernobyl como un secreto de Estado, agravando así los peligrosos problemas humanos derivados de ella. Bajo el título “Día Internacional de Conmemoración del Desastre de Chernobyl”, la ONU publicó en su sitio web la siguiente información condenatoria: “No se publicaron informes hasta el tercer día después de la explosión de Chernobyl. Entonces, las autoridades suecas [...] anunciaron al mundo que se había producido un accidente nuclear en algún lugar de la Unión Soviética. Antes del anuncio de Suecia, las autoridades soviéticas [...] habían optado por no informar del accidente ni de la magnitud en su totalidad. Ninguna autoridad legítima establecida pudo abordar la situación de inmediato y dar respuestas a preguntas como: ¿Es seguro salir de casa? ¿Es seguro beber agua? ¿Es seguro consumir productos locales? Comunicar las medidas de protección con antelación probablemente habría permitido a la población evitar la exposición a algunos radionúclidos, como el yodo 131, que se sabe que causa cáncer de tiroides. Una evacuación temprana habría ayudado a la gente a evitar la zona durante el período en que el yodo 131 es más peligroso, entre 8 y 16 días después de su liberación”.

Esta fotografía muestra una noria en la ciudad fantasma de Pripyat, cerca de la central nuclear de Chernóbil, el 23 de abril de 2026 SERGEI SUPINSKY - AFP

3) Las autoridades soviéticas cometieron un crimen atroz contra la población ucraniana al decidir celebrar el desfile del 1° de mayo en Kiev bajo un cielo radiactivo tan solo cinco días después de la explosión nuclear y a solo 90 kilómetros de Chernobyl, poniendo así en peligro la vida de más de 120 000 personas inocentes, entre ellas adolescentes y niños, especialmente escolares que debían participar en el desfile con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. En su informe de 2008 titulado “Efectos en la salud debidos a la radiación del accidente de Chernobyl”, el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica declaró que: “hasta el año 2005 se habían notificado más de 6000 casos de cáncer de tiroides en niños y adolescentes expuestos en el momento del accidente, y se prevé que se produzcan más casos en las próximas décadas. [...] muchos de esos cánceres fueron probablemente causados por la exposición a la radiación poco después del accidente”. Un mes antes de la explosión de Chernobyl, Mikhail Gorbachov se dirigió al XXVII Congreso del Partido Comunista para anunciar una nueva forma de pensar bajo los lemas de “glasnost” y “perestroika”. Evidentemente, dos lemas que no se aplicaron a la catástrofe de Chernobyl.

Un epílogo apropiado para esta impactante información es que, en febrero de 2025, durante la guerra total de Rusia contra Ucrania, 39 años después del desastre, un dron ruso dañó la estructura metálica instalada en 2016 para cubrir el reactor de Chernobyl y proteger el sarcófago anterior. El costo de restaurar esta estructura se estima en unos 500 millones de euros.

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Vista de la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa Kateryna Klochko - AP

Es igualmente inquietante, si no más, por su potencial devastación de gran alcance, es que 36 años después de presenciar los horrores de Chernobyl, Rusia atacara la mayor central nuclear de Europa en la óblast (provincia) de Zaporiyia.

En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, celebrada el 4 de marzo de 2022, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, hizo estas escalofriantes declaraciones respecto al ataque: “Por la gracia de Dios, el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear anoche. Todos contuvimos la respiración mientras presenciábamos en tiempo real el desarrollo de la terrible situación. Aplaudo la capacidad de los operadores ucranianos para mantener los seis reactores en condiciones seguras durante el ataque y para informar, en la medida de lo posible, a su regulador nuclear. […] El ataque ruso de anoche puso en grave riesgo la mayor central nuclear de Europa. Fue increíblemente imprudente y peligroso, y amenazó la seguridad de la población civil en Rusia, Ucrania y Europa”.

Estas declaraciones históricas constituyen un reconocimiento por parte de un embajador estadounidense de que Ucrania no solo ha defendido su integridad territorial durante la guerra total de Rusia contra Ucrania, sino que también ha protegido con éxito a Europa cuando Rusia atacó la mayor central nuclear europea en la óblast (provincia) de Zaporiyia, ya que la radiación no necesita un visado Schengen para viajar desde Ucrania por toda Europa.

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Rusia militariza todo lo que puede, incluidas las centrales nucleares. Su ejército aún ocupa la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, y continúa sus devastadores ataques diarios contra la infraestructura civil ucraniana con misiles y drones.

Para eliminar la amenaza que constituye el Kremlin para la seguridad mundial e impedir que cause más catástrofes con repercusiones duraderas y generalizadas, los países miembros de la OTAN deben reconocer que no se puede confiar en el Kremlin y ayudar a Ucrania a proteger eficazmente su espacio aéreo y a liberar los territorios actualmente ocupados por el ejército ruso, incluida la central nuclear de Zaporiyia.

Por Eugene Czolij Para LA NACION Presidente de la ONG Ukraine-2050