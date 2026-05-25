China ante Trump: la escenificación de un cambio de era La reciente visita del presidente de EE.UU. a Pekín marca el fin de una ambigüedad: el gigante asiático deja de ser un socio incómodo para convertirse en un rival estructural

Como enseña el historiador británico David Reynolds, los encuentros de alto nivel entre líderes mundiales no inventan la historia, sino que la escenifican. Siguiendo esta premisa, más allá de los posibles acuerdos o consensos a los que lleguen Donald Trump y Xi Jinping, resulta clave preguntarse qué realidad estructural están obligados a reconocer. En este contexto, cada líder representa su propia narrativa nacional frente a audiencias internas y externas.

La reciente visita de Trump a China debe leerse no tanto como un hecho aislado, sino más bien como la expresión visible de transformaciones más profundas ya en marcha.

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La historia ofrece antecedentes elocuentes. La cumbre de Yalta, en 1945, no creó la Guerra Fría, sino que formalizó una correlación de fuerzas emergente. Del mismo modo, el encuentro entre Nixon y Mao en 1972 no constituyó el origen de la apertura chino-estadounidense, sino que tras conversaciones y acercamientos secretos previos coronó un giro estratégico en el que Estados Unidos buscaba incorporar a China al equilibrio global para contener a la Unión Soviética.

El saludo entre Mao y Nixon en Pekín, en febrero de 1972

Si Nixon viajó a Pekín para integrar a China en el orden internacional, Trump parece haber viajado para reconocer que ese orden ya ha cambiado. La visita señala, por lo tanto, el fin de una ambigüedad: China deja de ser un socio incómodo para convertirse en un rival estructural.

Sin embargo, este reconocimiento no implica necesariamente el retorno a una lógica de confrontación clásica. Como sugiere el especialista Fareed Zakaria en The Post-American World, el rasgo distintivo de nuestro tiempo no es tanto el declive absoluto de Estados Unidos como el “ascenso de los otros”: una redistribución del poder en la que nuevas potencias adquieren mayor protagonismo dentro de un orden que, en lo esencial, continúa vigente. Desde esta perspectiva, China no aparece como una fuerza externa que busca destruir el sistema internacional, sino como un actor parcialmente revisionista que aspira a redefinirlo desde adentro.

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En este mismo marco, la relación entre Washington y Pekín adquiere un carácter paradójico, al combinar una competencia estratégica en el plano político con una fuerte interdependencia en los ámbitos económico y financiero.

Esta dinámica competitiva se extiende, además, al terreno tecnológico, donde ambas potencias compiten por el control de infraestructuras críticas, estándares digitales y capacidades de innovación; y se proyecta, de manera más sutil, en el plano cultural y simbólico, donde disputan legitimidad, influencia y capacidad de atracción. El resultado no es una confrontación homogénea, sino una relación multidimensional en la que competencia e interdependencia coexisten y se superponen en distintos niveles.

La fortaleza global no reside únicamente en la capacidad de imponer costos, sino también en la habilidad para sostener alianzas y ofrecer un marco de estabilidad

Es precisamente en este punto donde resulta clave la mirada del académico chino Yan Xuetong. En la introducción de su último libro, Inflection of History, sostiene que el sistema internacional contemporáneo se organiza en torno a una estructura singular: solo Estados Unidos y China poseen un poder nacional integral con alcance verdaderamente global, mientras que el resto de las potencias se mueve en escalas predominantemente regionales. El mundo actual, en esta lectura, no es plenamente multipolar, sino globalmente dual, con dos centros de poder que concentran la capacidad de estructurar el sistema.

No obstante, la relación entre ambos no es de igualdad plena, sino de convergencia en curso. Según Yan, China es el único actor que comienza a acercarse al umbral necesario para competir en múltiples dimensiones (económica, tecnológica, política e incluso militar), aunque sin haber alcanzado aún una paridad completa.

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En el plano comercial, ambas potencias operan en una escala comparable; en el tecnológico, la rivalidad se intensifica en áreas críticas como la inteligencia artificial o las infraestructuras digitales; en el militar, Estados Unidos mantiene una ventaja significativa, pero no necesariamente creciente. El resultado es una competencia fragmentada, donde la distancia se reduce en algunos campos mientras persiste en otros.

Lo más relevante de este enfoque es que dicha convergencia no se explica únicamente por el ascenso de China, sino también por transformaciones internas en Estados Unidos. La capacidad de una potencia para sostener su liderazgo depende no solo de sus recursos, sino también de la “calidad” de su gobernanza. En este sentido, la tendencia a concebir al Estado como una empresa (priorizando resultados inmediatos y criterios de eficiencia económica) puede entrar en tensión con las exigencias del poder global, que requieren estabilidad, coordinación institucional y una visión estratégica de largo plazo.

Bajo esta lógica, ciertos rasgos del liderazgo de Trump pueden leerse no solo como una respuesta al cambio del sistema, sino también como un factor que incide en su evolución. Esta dimensión interna se proyecta directamente sobre la política exterior: el poder internacional depende, en gran medida, de la capacidad de generar confianza y previsibilidad. Una política exterior errática o excesivamente transaccional puede erosionar la credibilidad de una potencia, debilitando su influencia incluso sin una pérdida inmediata de poder material.

Trump y Xi Jinping en la capital china, el 14 de mayo último BRENDAN SMIALOWSKI - POOL

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La fortaleza global no reside únicamente en la capacidad de imponer costos, sino también en la habilidad para sostener alianzas y ofrecer un marco de estabilidad. En este sentido, el poder no solo se acumula, sino que también puede erosionarse. En paralelo, las diferencias en las políticas de apertura económica refuerzan esta tendencia. Mientras que una orientación más proteccionista tiende a limitar el dinamismo y la integración global, una apertura selectiva puede fortalecer la posición internacional de un país. Desde esta perspectiva, el crecimiento más rápido de China no implica un reemplazo automático o inmediato de Estados Unidos, pero sí una convergencia progresiva en términos de escala económica y centralidad en el sistema. Algo similar ocurre en el ámbito financiero y tecnológico si se considera que el predominio estadounidense persiste, pero comienza a volverse más relativo.

Vista en conjunto, esta perspectiva permite entender que el mundo actual no se dirige hacia una simple sucesión hegemónica, sino hacia una transición más ambigua. No hay todavía una nueva bipolaridad consolidada, pero tampoco un orden claramente multipolar. Lo que emerge es una competencia estructural entre las únicas dos potencias con alcance verdaderamente global, en la que el poder se redistribuye de manera gradual y desigual.