Dialogar para alejarse del abismo

14 de agosto de 2019

El 28 de agosto, a las 17, el espacio Argentina Conversa hace su presentación en el Cabildo. Invitación republicana a iniciar una conversación nacional en la que participen todas las organizaciones de la sociedad civil y todos los ciudadanos que tienen la predisposición a ser parte de un verdadero cambio cultural. Necesidad urgente y prioritaria de la Nación.

En busca de los acuerdos perdidos, dialoguemos para alejarnos del abismo. Construyamos objetivos comunes de forma colaborativa. Consensos imprescindibles para un desarrollo inclusivo y sustentable. Salir de la trampa del corto plazo. Metas estratégicas para transformar la Argentina. Debemos conversar con transparencia, sinceridad y responsabilidad para lograr acuerdos mínimos en un marco de fuerte y decidido compromiso con el Estado de Derecho.

Lo que no hizo la clase política ¿será capaz de hacerlo la sociedad civil? ¿Resolveremos el acertijo? Estamos en la hora clave de un tiempo nuevo sin nostalgias: ser el cambio que queremos ver. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, sino la única. Constituirnos en acción y conducta para inspirar a otros. Si dialogan, los ciudadanos obligarán también a hacerlo a los políticos.

Cambiar la historia del eterno retorno porque otros no pudieron, no supieron o no quisieron. Preguntarles y preguntarnos: ¿será por falta de decisión y coraje? Promover políticas de Estado que los partidos políticos no elaboraron ni activaron. Consecuencias a la vista: nos obliga a seguir hundidos en la recesión y la mediocridad que serpentea entre la corrupción y la ineficacia. Resulta necesario que los funcionarios sean personas idóneas, capacitadas y sin prontuario.

Inspirarnos en Alemania y Francia en los lejanos años de la reconstrucción europea o en la más cercana propuesta de una ley de ficha limpia. La crisis extendida en el tiempo deviene gravísima y proviene de sucesivos gobiernos incapaces y corruptos, salvo muy contadas excepciones.

El país tiene gente sana e inteligente para salir de la situación. Argentina Conversa decidió ser un hilo conductor que convoque a las mejores ONG capaces de realizar este trabajo junto a la gente. Depurar fracasos y gradualmente llegar a que la función pública sea integrada por personas preparadas, honestas y patriotas. Se requiere hacer un gran debate, amplio y profundo, que se plasme formalmente en un acuerdo nacional y lograr su aprobación en el Congreso. Superar esa grieta que es resultado del fracaso en conseguir el desarrollo sistémico, gradual e integral de todos en el crecimiento económico, la democracia política y la modernidad cultural.

Pensamos en el desarrollo de un software cívico para poner de moda la conversación y desintermediar la respublica. Un factor de renovación no tanto por hacer posible y más fácil la deliberación a gran escala, sino por reconvertir a los votantes espectadores en ciudadanos protagonistas. La tecnopolítica puede cambiar las ecuaciones: voces que son redes, palabras que son hilos, personas que son comunidades.

En Argentina Conversa estamos convencidos, porque la diversidad es necesaria y la unidad es posible. Los invitamos al acto en el Cabildo. Solo el primer paso de las futuras mesas temáticas que, con la abierta y plural participación de todos, comenzarán a reunirse en el país entero. Lo dijo Ortega y Gasset: ¡argentinos, a las cosas!

Abogados, Miembros de Argentina Conversa