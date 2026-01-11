Cartas de lectores: La escuela como espejo, elecciones en Venezuela, socialismo al desnudo

La escuela como espejo

Se publican artículos que discuten la baja calidad de la educación en la Argentina. Se proponen cambios de programas, de leyes, cambios de jurisdicción, aumentos de presupuesto, etc. Pero creo que el problema es más profundo. En los últimos tiempos la escuela también ha sufrido la influencia de la desorientación que caracteriza a la población. Antes la sociedad tenía más claros los conceptos de autoridad y los objetivos de educar a niños y jóvenes para lograr progresar en la vida. Esto cambió y prevaleció el temor al autoritarismo y una urgencia por ser feliz, realizarse y pasarla bien, huyendo del trabajo y del esfuerzo.

Acompañando a la sociedad, la escuela suprimió exigencias y privilegió dar de comer, cuidar, contener, acompañar, entretener, dejando de lado la exigencia y la meritocracia. Todos estos cambios son la consecuencia de las expectativas que va teniendo la comunidad y las autoridades modifican leyes para adaptarse. Los resultados no han sido buenos con adolescentes que dejan la escuela sin poder, entre otras cosas, comprender lo que leen, hipotecando su futuros estudios y trabajos.

Creo que estamos cambiando y viendo la necesidad de acompañar desde la familia y la escuela con orden, disciplina y exigencia para lograr que nuestros niños y jóvenes puedan ser partícipes activos y útiles sin renunciar a sus sueños. La educación que da la escuela es espejo de nuestra expectativa. Atribuir su fracaso al presupuesto o la formación de los maestros es una manera simplista de poner la culpa afuera. Siempre hubo falencias económicas, maestros bueno y malos. Nos dimos cuenta que queremos democracia, que la corrupción mata, que la inflación y todo gratis es carísimo, ahora debemos revisar nuestra idea de por qué y para qué mandamos a los niños a la escuela.

María Teresa Reynal

DNI 11265875

Elecciones en Venezuela

Luego de su intervención en Venezuela, Estados Unidos se propone dirigir sus destinos por un tiempo que no será breve, tal como ha dicho Trump. Creo que sería mucho mejor, para ambos países, que se limitara a obligar a la oligarquía chavista a convocar prontamente a elecciones libres bajo su supervisión. El chavismo, al que sólo el fraude ha conservado en el poder – que formalmente sigue detentando - perdería por amplio margen. Los EE.UU. se entenderían con un gobierno que les sería afín y Venezuela recuperaría su vida institucional. Seguir manejándose con la mafia chavista desluce los propósitos que invoca la diplomacia estadounidense y la envuelve en otros en los que la democracia es la gran ausente.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Socialismo al desnudo

En Venezuela no ha llegado la libertad, pero sí una esperanza largamente postergada. Tras años de dictadura socialista, pobreza y persecución política, el régimen se abre a un escenario distinto, pero todavía incierto. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que el caso venezolano deja en evidencia el fracaso estructural del socialismo en América Latina: un modelo que solo deja miseria, represión y pérdida de libertades. Venezuela sigue siendo una advertencia clara para quienes insisten en justificar o maquillar una ideología que solo termina empobreciendo y degradando a las sociedades.

Javiera Ignacia Matamala Gallardo

jmatamala@fppchile.org

UE y Mercosur

En un excelente reportaje radial nos explicó Gustavo Grobocopatel su negativa experiencia en la agricultura venezolana. Habiendo reunido grandes superficies y comenzando a explotarlas eficientemente como él sabe hacerlo, tuvo la negativa del gobierno chavista, que dispuso un subsidio generoso a los trabajadores del agro para que dejen de trabajar y cobren el subsidio. Increíble pero cierto. Hoy la UE y el Mercosur acordaron transitar juntos en la producción agrícola. Según Grobocopatel este acuerdo nos favorecerá mucho a los argentinos ya que empresas europeas aprovecharán la eficiencia de la agricultura argentina e invertirán en nuestro país. En mis viajes a Francia al centro del país -mi hija menor vive allí-, hablo con los agricultores locales, pero no logran digerir la formidable “siembra directa “ inventada en 1990 por técnicos argentinos. Con este acuerdo, estos agricultores deberán reducir sus absurdos altos costos abrazando estas técnicas, de lo contrario no podrán sembrar pues el mercado los dejará afuera.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Incendios forestales

Es muy triste ver las imágenes de los incendios forestales en varios lugares de nuestro país. No es solo naturaleza lo que se pierde, sino futuro, vida y memoria. Que se apague muy pronto el fuego y que se “encienda” la prevención y el cuidado responsable de los ambientes naturales tan hermosos de nuestro país.

Patricio Oschlies

DNI 21.644 451

Ayuda del exterior

Tal como hacen los instructores de esquí que realizan contratemporada en los EE.UU. , Canadá y Europa, lo mismo se debería hacer para el control y la lucha contra los incendios forestales en nuestra Patagonia. Leí en LA NACION: “Con un helicóptero y un avión combaten el incendio en la ladera del cerro Huemul” (nota de Mariela Arias). Canadá, por ejemplo, tiene en este momento todos sus bosques tapados de nieve. Posee una flota de 106 aviones bombarderos de agua (Water Bombers Canadair CL-415) más helicópteros y drones que utilizan habitualmente para extinguir los múltiples incendios en sus vastos bosques salvajes. Hoy están en tierra por varios meses hasta la llegada del verano. ¿Por qué no hacer un convenio con Canadá para que dichos aviones (no se necesitan todos) , helicópteros y drones se trasladen a nuestra Patagonia junto con el personal idóneo que hoy solo debe estar abocado al mantenimiento de dicha flota? Tenemos aeropuertos en La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz desde donde podrían partir y llegar rápidamente a combatir los incendios que hoy nos preocupan. Creo que vale la pena tanto a nivel ambiental, económico, flora y fauna autóctonas, y sobre todo por las vidas de las personas que viven en esos parajes.

Raúl Sáenz Valiente

arqrsv@gmail.com

Orden restablecido

Dicen que no hay nada como ver la habitación de una persona para darse cuenta, sin disfraces ni mentiras, como es. Esto revela sus gustos, sus preferencias e incluso su vida interior. Si hacemos una suerte de paralelismo con el país, nada mejor que la calle y el mundo que lo rodea para tomar un diagnóstico acertado de cómo es esa nación. El apego o desapego a la ley, el cuidado o maltrato de la cosa pública o los actos y gestos solidarios o individualistas se perciben con facilidad. Así las cosas, el gobierno actual ha restablecido el orden evitando el corte de calles, piquetes, acampes y demás acciones que atentaron durante décadas contra el derecho de los ciudadanos de transitar libremente. Tremenda evolución en términos respeto al prójimo y el orden público. Queda, no obstante, un camino por delante, que no es otro que el de sancionar fuertemente a aquellos que infringen la ley de tránsito de manera obscena y deliberada. Me refiero a los que tapan la patente o conducen sin ella o a los que circulan por la banquina de manera sistemática sin ponerse colorados. A todos ellos deben caerle todo el peso de la ley. “El que las hace las paga”.

Sebastian Perasso Jáuregui

DNI 21.173 759

El respeto en Japón

Escribo estas líneas mientras estoy yendo de Kyoto a Tokio. Puedo asegurarles que en este país -en el que todo funciona- los individuos poseen una libertad limitada. Si la libertad que tanto anhelamos va en contra del bienestar de otro ser humano, esa libertad se convierte en libertinaje. Aquí en Japón todo está planificado. Toda actividad tiene su espacio, su lugar, y cómo debe ser tratado. Hasta dónde la gente puede detenerse a fumar (recluidos en cubos verdes por las plantas que rodean el espacio, colocados minuciosamente sobre la acera). Nadie molesta a nadie. No hay pobreza; no hay indigentes; no hay gente perdiendo el tiempo. Todo el mundo trabaja de 10 a 19, incluso los sábados. Es otro concepto y otra visión del mundo. Nadie es más que nadie. Si toman un café, levantan la taza que han utilizado y limpian la mesa para que el próximo consumidor encuentre el espacio limpio. Si utilizan un baño público lo dejan en impecables condiciones para que la próxima persona pueda utilizarlo sin inconveniente alguno. Este respeto por sí mismo y por el otro se aprende mucho antes que saber leer o resolver problemas matemáticos. Nos faltan años de educación en valores. Y no se trata de una visión socialista sobre el tipo de sociedad que desean; nunca he visto tanta productividad, talento y creatividad juntas, se trata del respeto a la vida y al hombre como ser creador.

María Novakosky

DNI 18.564.342

Suciedad en el subte

Cada día lamentablemente se ve más gente durmiendo en las estaciones del subte. También lamentablemente esta gente utiliza los ascensores como baños. Invito al responsable de la higiene en los subterráneos y al señor jefe de gobierno Macri a constatar el asco, la mugre y el foco de enfermedades en que se han convertido estos baños, perdón, estos ascensores.

Julio Ignacio Quiroga

DNI 4.422.254