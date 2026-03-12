¿Cómo aprende el cerebro? Seis mitos sobre el aprendizaje que la ciencia desmonta  

Sabemos más sobre cómo aprende el cerebro humano que en cualquier otro momento de la historia. Y sin embargo la mayoría de las aulas del mundo funcionan sobre supuestos que la neurociencia refutó hace décadas. No es un problema de información: es un problema de cuánto tarda el conocimiento en cruzar la puerta de un aula.

Tras muchos años de estudiar cómo aprenden las personas llegué a una conclusión incómoda: las creencias más dañinas para la educación no vienen de la ignorancia, sino de la certeza. Son ideas que “todos saben que son ciertas”, que se enseñan en los profesorados y se repiten una y otra vez. Yo las llamo “mitos zombies”: ideas que, sin importar cuántas veces la evidencia las derriba, siguen levantándose y caminando por las aulas. Es una buena oportunidad para revisarlas.

Mito 1: “Hay estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos”

Empecemos por el más extendido. Durante décadas, la idea de los “estilos de aprendizaje” organizó planificaciones, formaciones docentes y hasta diagnósticos. El problema es que no existe evidencia científica que la respalde. Ningún estudio serio ha podido demostrar que enseñar a un estudiante “según su estilo” mejore sus resultados.

Lo que sí sabemos es que todos procesamos información de múltiples maneras de forma simultánea, y que etiquetar a una persona como “visual” o “kinestésica” puede llevarla a percibir limitaciones donde no las hay. La clave no está en el estilo del estudiante, sino en cómo se presenta el contenido.

Mito 2: “Si lo enseñé, lo aprendieron”

Esta frase, familiar para cualquier docente, esconde un malentendido fundamental. Que hayamos presentado información no significa que los estudiantes la hayan incorporado a su memoria a largo plazo.

Hay que entender la diferencia entre encoding (aprender información nueva) y retrieval (recordarla cuando se necesita). La memoria de trabajo retiene datos apenas entre 20 y 30 segundos. Para que algo pase a la memoria a largo plazo, los estudiantes necesitan procesarlo activamente: hacerlo propio, reinterpretarlo, darle sentido. Rendir un examen al día siguiente no alcanza, y muchas veces ni siquiera lo garantiza.

Mito 3: “El multitasking es una fortaleza”

Esta es quizás la más incómoda, porque nos involucra a todos. La multitarea no existe. Lo que hacemos cuando creemos estar haciendo varias cosas a la vez es cambiar rápidamente de una tarea a otra, y cada cambio tiene un costo cognitivo real.

Para el aula, las implicancias son directas: cuando un estudiante intenta aprender un tema mientras se le presentan otros estímulos o contenidos en simultáneo, simplemente no está aprendiendo. El cerebro necesita foco y tiempo para que la información se instale de forma eficiente. Lo que se aprende de manera fragmentada y superficial, desaparece.

Mito 4: “Si están participando, están aprendiendo”

Ver a los estudiantes activos, comprometidos, entretenidos... naturalmente asumimos que eso significa aprendizaje. Pero engagement y aprendizaje no son sinónimos.

Una clase puede ser muy dinámica y aun así dejar poco. Lo que importa no es cuán entretenidos están los estudiantes, sino que lo que hagan tenga significado y propósito para cada uno a nivel personal. Sin ese procesamiento profundo, la información se queda en la superficie y no deja huella duradera.

Mito 5: “Cuanto más contenido abarquemos, más aprenderán”

En educación tendemos a pensar en términos de cobertura: cuántos temas, cuántas unidades, cuántos contenidos por año. Pero aprender no se trata de hacer muchos pozos chicos. Se trata de cavar un único pozo profundo.

Es mejor enseñar menos contenidos con mayor profundidad, conexión y significado, que pasar por muchos temas que los estudiantes olvidarán en semanas. La amplitud sin anclaje no construye conocimiento: construye ilusión de conocimiento.

Mito 6: “Google y la IA reemplazan el conocimiento”

“Si está en Google, ¿para qué enseñarlo?” Es una pregunta cada vez más frecuente, y encierra una confusión importante. No se puede buscar lo que no se entiende. Se necesita conocimiento previo para darle sentido a cualquier información nueva.

El conocimiento no es una lista de datos aislados: es una red interconectada de ideas. Cuanto más conocimiento previo tiene una persona, más “ganchos” tiene donde anclar información nueva. Por eso, quien sabe más aprende más rápido: no es cuestión de inteligencia, sino de estructura mental. La IA puede ser una herramienta poderosa, pero no puede pensar por quien no tiene base sobre qué pensar.

Enseñar teniendo en cuenta cómo aprenden las personas no es solo una cuestión de eficacia: es una cuestión de equidad. Cuando no enseñamos basados en evidencia, las brechas se amplían. No todos los estudiantes llegan con las mismas herramientas para compensar una enseñanza que no está diseñada para ellos.

Estos principios son, sencillamente, aplicables en cualquier contexto, público o privado, y todos los docentes pueden empezar a incorporarlos hoy.

La experiencia no es lo mismo que la expertise. Se puede pasar años haciendo algo sin necesariamente hacerlo bien. La ciencia del aprendizaje nos da los lentes para ver mejor.

Director de Práctica en Harvard’s Research Schools International y profesor de Liderazgo Educativo en la Harvard Graduate School of Education

El presente texto forma parte del discurso del autor con motivo del comienzo del año lectivo 2026 del St. George’s College de Quilmes.