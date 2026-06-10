La humanidad no solo se globaliza La primera encíclica de León XIV parece haber instalado uno de los grandes debates de nuestra época: la relación entre tecnología, convivencia humana y sentido de la vida

La primera encíclica de León XIV, Magnifica humanitas, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, parece haber instalado uno de los grandes debates de nuestra época: la relación entre tecnología, convivencia humana y sentido de la vida.

Así como Rerum novarum interpretó en su tiempo los desafíos humanos de la revolución industrial, la encíclica de León XIV parece situarse frente a otra transformación profunda, impulsada por las comunicaciones globales, la nube, la inteligencia artificial, los debates sobre transhumanismo, los conflictos contemporáneos y nuevas formas de relación humana que atraviesan la vida cotidiana.

publicidad

publicidad

Las migraciones, las redes sociales, las ciudades y la vida cotidiana aproximan crecientemente culturas, religiones y sociedades diversas

Nunca la humanidad estuvo tan interrelacionada. Las comunicaciones, las migraciones, las redes sociales, las ciudades y la vida cotidiana aproximan crecientemente culturas, religiones y sociedades diversas. Pero esa proximidad no elimina las diferencias históricas, culturales o religiosas. Muchas veces incluso las vuelve más visibles, más tensas y también más humanas.

La globalización aproxima personas y sociedades. La mundialización expande cotidianamente vínculos, intercambios y procesos de interrelación humana que atraviesan cada vez más la vida cotidiana de millones de personas. Uno de los grandes procesos de nuestra época es cómo esa proximidad creciente se está transformando también en formas de verdadera universalización humana, fundadas en una dignidad compartida entre personas y culturas diferentes.

Se trata, sobre todo, de una cuestión antropológica. Nos obliga a preguntarnos nuevamente qué significa hoy ser persona y cómo convivir en una humanidad crecientemente interrelacionada, atravesada al mismo tiempo por nuevas posibilidades, incertidumbres y fragmentaciones.

La tradición social cristiana sostuvo siempre el valor fundamental de toda persona. Pero igualdad humana no significa uniformidad. La humanidad no está formada por individuos idénticos, sino por personas irrepetibles, portadoras de capacidades, historias y vocaciones diferentes. Allí aparece una de las mayores riquezas humanas: la diversidad positiva de los aportes.

publicidad

publicidad

Cada persona puede contribuir desde modos distintos de pensar, crear, investigar, producir, contemplar o servir. La humanidad no crece negando las diferencias, sino integrándolas en formas cada vez más amplias de convivencia humana.

Gran parte del desarrollo contemporáneo surge hoy desde millones de personas e instituciones que producen conocimiento, trabajo, creatividad, educación, ciencia, arte y solidaridad. La nube, las comunicaciones globales y las nuevas tecnologías digitales –utilizadas ya de manera permanente por gran parte de la población mundial– amplían simultáneamente la capacidad humana de cooperar, aprender y convivir más allá de las fronteras tradicionales. En muchos aspectos de la vida cotidiana, las nuevas formas de aprendizaje, comunicación e interrelación humana comienzan incluso a adelantarse a las estructuras tradicionales que antes las organizaban. Tal vez estemos frente a un verdadero proceso de “overtake” histórico y cultural.

La riqueza humana no es solo económica; también es inteligencia, creatividad, organización y capacidad de servicio. Desde Rerum novarum hasta nuestros días, la tradición social de la Iglesia fue incorporando nuevas reflexiones sobre el trabajo humano, el desarrollo integral, la técnica, la mundialización y la persona. Más que rupturas, esos distintos énfasis parecen expresar una misma preocupación histórica frente a las transformaciones sucesivas de cada época.

El pontificado del papa Francisco puso particularmente el acento en la fragilidad humana y en la cultura del descarte. Pero proteger al vulnerable no excluye la valoración de las capacidades creadoras distribuidas en toda la humanidad. En un tiempo en el que la acción del hombre en la ciencia y la tecnología modifica profundamente la vida cotidiana, León XIV parece comenzar a incorporar otras preocupaciones vinculadas a la inteligencia artificial, la custodia de la persona humana y los desafíos antropológicos de nuestra época. Tal vez ambos expresen, desde sensibilidades y énfasis diferentes, dos pétalos distintos de una misma flor de reflexión sobre la persona y su destino compartido.

publicidad

publicidad

No deja de ser significativo que, mientras León XIV dedica su primera encíclica a la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, empresas líderes del sector, como Anthropic, comiencen también a acercarse al Vaticano y al debate sobre la persona, sus vínculos y su destino común. La discusión ya no parece ser solamente tecnológica; es también profundamente humana.