Con el acceso, en los años 80, a la videocasetera y al auge del videoclub comenzó el lento declinar de la televisión tradicional. En poco más de veinte años quedó hecha un trapo.

Aquellos dos dispositivos ochentosos nos liberaban de la tiranía de los horarios rígidos de ese medio y amplificaban colosalmente la oferta de materiales audiovisuales para ver (películas, recitales, óperas, etc.).

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La tecnología se sofisticó tanto que ya desde hace rato, mediante una simple conexión, no solo vemos los ciclos televisivos cuando queremos, sino que podemos elegir entre un sinfín de contenidos. La benemérita pantalla chica tuvo descendencia. Y mucha.

Pero la multiplicación incesante de plataformas y de streamers hacen que nos perdamos cada vez más producciones dignas de verse porque es imposible abarcarlo todo.

Así como Twitter (hoy X) vino a recuperar la síntesis urgente de los antiguos telegramas, el viejo tráiler del cine, que adelantaba en apretados minutos una prometedora película por estrenar, parece tener hoy su remake en los muy de moda “cortes” y “ficciones verticales”, urgentes y al pie, que consumimos a destajo por redes sociales. No hay tiempo que perder. Veamos lo más posible pero, eso sí, cortito.