Covid-19, mucho más que un resfriado común

En épocas de cambio climático, el resfriado común empieza a resurgir y con él un refrán médico que dice: “Se cura en 7 días con antibióticos y en una semana sin ellos”. Este adagio parece falaz frente la Covid-19, una enfermedad que, si bien puede comenzar como un resfriado común, no debería confundirse con este. Cuanto más y más se prolonga la pandemia, más conocemos de un interés obstinado del SARS-CoV-2 a comportarse de modo distinto que sus “hermanos mayores” responsables de buena parte de los resfriados.

Covid-19 parece haber cambiado aquel axioma de que “las enfermedades virales de la vía aérea superior se curan solas”. Aunque muchas personas mejoran rápido después de la primera infección, algunas continúan experimentando síntomas que pueden durar meses o, incluso, tener síntomas nuevos o recurrentes posteriormente a la infección; aunque haya sido una forma leve. Esta condición es conocida como “Covid prolongado” o “post Covid”.

Hoy, el coronavirus es reconocido como un síndrome de enfermedad multiorgánica con un amplio abanico de manifestaciones, más allá de la etapa aguda inicial respiratoria. Luego de este tiempo, es posible detectar secuelas pulmonares, cardiovasculares, hematológicas, neuropsiquiatrías, metabólicas (diabetes), renales y dermatológicas, entre otras.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud señaló que una cuarta parte de las personas con Covid-19 tienen síntomas persistentes 4 a 5 semanas después de dar positivo el hisopado, y que alrededor de 1 de cada 10 experimentan síntomas después de las 12 semanas.

Están surgiendo numerosos estudios de pacientes con SARS-CoV-2 tratando de echar luces sobre esta problemática: uno de ellos encontró que el 87,4 % de los pacientes recuperados reportaron la persistencia de al menos un síntoma durante dos meses. Otro expresa que los cinco síntomas post Covid más comunes son fatiga, dolor de cabeza, trastornos de atención, pérdida de cabello y disnea (dificultad en la respiración). También se presentan secuelas como: tos, malestar torácico, capacidad pulmonar reducida (que se evidencia con dificultades para realizar los ejercicios u actividades habituales), arritmias, manifestaciones neurológicas como depresión, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos y hasta demencia. Además, puede darse pérdida persistente del gusto y/u olfato.

Por otro lado, dos estudios han encontrado que aquellas personas con dos dosis de alguna vacuna tienen menos probabilidades de reportar síntomas prolongados de Covid-19 que aquellas no vacunadas. Esto demuestra, una vez más, que las vacunas disminuyen los casos graves y hospitalizaciones y reducen el riesgo de una persona a desarrollar “Covid prolongado”.

La recuperación definitiva está mucho más allá del final del período agudo determinado por el alta hospitalaria, o los test negativos para SARS-CoV-2. Aquellos pacientes que no regresan a una línea de base saludable por persistencia de síntomas, signos o parámetros anormales, deberían ser considerados como “con probables efectos a largo plazo de la enfermedad” y recibir atención médica apropiada.

La comunidad científica/médica ha realizado esfuerzos sin precedentes y gracias a ello logró la rápida secuenciación genómica del virus, la disponibilidad de vacunas efectivas en tiempo récord, y el avance en métodos de diagnóstico y tratamiento. La respuesta de los sistemas de salud merece un gran reconocimiento. Resta ahora revelar totalmente los efectos a largo plazo de la enfermedad después de la fase aguda.

Tal vez, la población pueda conjeturar o tener la sensación de que no va a ocurrir gran cosa con la Covid-19, sobre todo por estos días en los que los números de casos han ido en descenso. No obstante, debería poner en consideración estas observaciones y advertir que los planes de SARS-CoV-2 pueden albergar bastos alcances. La postura de todos frente a la enfermedad debería ser siempre no subestimarla y aceptar sin rémoras las vacunas correspondientes.

Médico especialista en Clínica Médica e Infectología. Profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral