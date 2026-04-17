Cartas de lectores: Bajar la agresión, pochoclo, Adorni

Bajar la agresión

Las descalificaciones y los insultos que utiliza el señor presidente hacia adversarios políticos y empresarios ahora es imitado por la diputada Lemoine con sus dichos hacia la vicepresidente. El ambiente de agresión que se respira y la falta de respeto hacia las personas y funcionarios atenta contra una sana convivencia que a la larga perjudicará al país, al igual que ocurre en los matrimonios que se agreden, generalmente terminan con las familias destruidas. Es de esperar que nuestros representantes reflexionen, pongan las barbas en remojo, bajen el nivel de agresión, porque hay 46 millones de argentinos que quieren y necesitan un país próspero en paz.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Pochoclo

El Presidente de la Cámara de Diputados invitó a comprar pochoclo para asistir a la sesión en que el Sr. Jefe de gabinete se presentará en el recinto, Es de suponer que considera que dicho acto es similar a ir al circo, al cine o a lugares de recreación en donde es habitual dicho consumo. Quizás está en conocimiento que se producirán en el recinto situaciones totalmente ajenas a la verdadera función, que es la de tratar proyectos de leyes que sirvan para mejorar la vida de los habitantes del país. Como autoridad debiese evitarlas y no alentarlas. Declaraciones desatinadas como esta son demostrativas del paupérrimo nivel de algunos de los altos funcionarios que creen que los habitantes viven en óptimas condiciones. Por si no está enterado, le recuerdo que 13 millones de habitantes son pobres. Sería muy bueno darles a ellos los

pochoclos para que unos pocos niños incluidos en esa cifra puedan tener un minuto de alegría. Porque ellos no son culpables de la falta de criterio de los adultos.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Adorni

Hace muchos años el gran Groucho Marx dijo, estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. Frase que se utiliza para satirizar la hipocresía y falta de convicciones firmes, especialmente en la política. Es una definición exacta de lo que está haciendo desde hace meses el Jefe de Gabinete. Que el se equivoque vaya y pase, pero que el presidente Milei y sus más cercanos ministros lo defiendan a capa y espada es muy grave. El único irremplazable hasta que haya elecciones es el presidente. Todos los demás funcionarios se tienen que quedar y acompañar siempre y cuando estén en el mismo barco. No es el caso de Adorni, están más que probados varios de sus errores. Sin dudas la interna entre Karina y Santiago Caputo es la principal causa de este tema. Es algo muy serio que le pega al Presidente en su imagen. Ojalá reaccione y le pida la renuncia.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Distintas varas

Está muy bien que se investigue con celeridad la presunta comisión de cualquier ilícito, tal como ocurre ahora con el caso Adorni, cuya investigación supervisa el juez Lijo. Ahora, sin pretender subestimar los hechos investigados, el celo con el que se actúa no parece guardar relación con el que se debió tener al investigar, por ejemplo, la denuncia realizada por la Dra. Carrió sobre la increíble venta de un porcentaje de YPF a favor de los Eskenazi, cuyo precio se pagaría con los dividendos de las acciones que se estaban comprando. y que luego de 20 años nada se averiguó. Da la impresión de que no se actúa siempre de la misma manera.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

PAMI

¡Eureka! En medio del conflicto abierto con los médicos y odontólogos que rechazan recortes a sus ingresos y con una deuda multimillonaria con prestadores sin cancelar, el ministro de Salud, doctor Mario Lugones, consideró que el eje del problema del PAMI está en la cantidad de afiliados que son jubilados y viejos. Según afirman allegados habría descubierto, no está confirmado aún, que los jardines de infantes están llenos de niños. Una genialidad tras otra.

Jorge Carlos Álvarez

jorgeal55@protonmail.com

Trump y el Papa

No se recuerda en siglos una agresión verbal directa de un jefe de estado a un Papa como la protagonizada por el presidente Trump. Solo en lejana comparación recordamos la conocida ironía del dictador soviético Stalin en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando preguntó:“¿Y cuántas divisiones tiene el Papa?"

Pero antes de terminarse ese siglo, un Papa, sin ejército alguno, fue protagonista decisivo en la caída del comunismo soviético.

El señor Trump debiera mirarse en ese espejo.´

Roque Sanguinetti

Roquesangyahoo.com.ar

Posible y probable

Mi nieta me preguntó la diferencia entre posible y probable; ese interrogante me indujo a realizar la siguiente reflexión. Queda demostrado como posible que, con buena política exterior, es posible repotenciar las FF.AA. con material de última generación proveniente del Occidente aliado. Es muy probable que, si la política interior no cambia los salarios de quienes deban conducir esos medios, éstos deban pedir la baja y en pocos años las fuerzas se quedarán sin efectivos. Es posible en dos años repotenciar el material; es poco probable hacer un capitán en menos de 10 años.

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

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“Es lo que voté” - Pablo Grierson

“Aplausos. Defendiendo comercios de la zona que trabajan pagando impuestos. Que a estos “puesteros” le den un lugar donde poner los puestos, y paguen como corresponde” - Lalo Barnabe

“¡Al fin! Ahora falta que saquen los vallados espantosos que circundan las carpas” - Adriana Zorrilla

“¡Pobre, Mardel! ¡Que recupere su encanto, sus playas limpias!”- Daniela Barreneche Oria