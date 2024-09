Cristina auxilia a Milei cuando Macri asecha

Escuchar

Cristina insistirá en Merlo con presentarse como antagonista de Javier Milei para reforzar la estrategia que inició con el documento crítico al programa económico del gobierno que difundió la semana pasada. Un rol que se había propuesto asumir Axel Kicillof, como parte de una tarea autoasignada que incluye sostener su gestión frente a las restricciones del gasto público impuestas por el Gobierno. Pero que se completaría, además, con preservar la unidad del peronismo.

Eso es lo que les confesó el antepenúltimo día de agosto a dos intendentes del conurbano con los que se reunió en un amplio solar de la zona sur. Pero, con la misma sinceridad, les advirtió que no está dispuesto a enfrentarse con la expresidenta. Es decir, contra el astro que eclipsa los planes que traza. Los dos intendentes quedaron decepcionados: solicitaron verlo para incitarlo a oponérsele. Esa supuesta sumisión a la expresidenta explicaría la ciclotimia que embarga a Jorge Ferraresi.

El intendente de Avellaneda duda con insistir en un proyecto alternativo al de Cristina que dependa de ser encabezado por Kicillof. El exvicepresidente del Instituto Patria, es uno de los casos de acoso y hostigamiento que La Cámpora ejerce por orden de Máximo sobre quienes tienen diálogo directo con Cristina. Nadie puede verla sin atravesar primero ese filtro.

Máximo podría argüir que se trata de un ejemplo más en la historia universal de autoprotección que madre e hijo se prodigan como miembros de la misma familia política. La constitución de una dinastía dentro del peronismo bonaerense es, precisamente, lo que le reprocharon los intendentes en la cena organizada en Palermo el 27 de agosto con la excusa de festejar el cumpleaños del de Pilar, Federico de Achával. El jefe de La Cámpora fue escoltado por Wado De Pedro y Martín Insaurralde, miembros putativos de esa realeza sui generis. Máximo desafío con disputar en una interna los lugares en las listas de candidatos que reclamaron los intendentes ante el temor que en 2025 todos vuelvan a ser monopolizados por La Cámpora como en las dos últimas elecciones. La sorpresa para Máximo es que los intendentes aceptaron el desafío. Las elecciones internas están convocadas para el 17 de noviembre.

En alianza con los intendentes que responden a Insaurralde, Máximo controla el PJ bonaerense que podría llevar a Cristina como primera candidata a diputada nacional. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, es el vicepresidente del PJ. Pasó de aliado de Insaurralde a tener relación directa con Máximo y Cristina. La imagen positiva de la expresidenta en Merlo supera el 50 por ciento. Pero para retener la provincia de Buenos Aires, Cristina precisa de la unidad del peronismo y que la oposición no compita en su contra con una única y gran alianza electoral. Su reaparición con críticas al rumbo económico le tendió a Milei un escenario para debatir con ella del único tema que lo apasiona y abandonar el que se vio obligado a ocupar con Mauricio Macri por la crisis que atraviesa la relación entre La Libertad Avanza y Pro.

Milei mantuvo cuatro encuentros con Macri el mes pasado, cuando algunos sondeos registraban una disminución en el nivel de aceptación del gobierno a medida que el desempleo y la pobreza sustituyen a la inflación como la principal preocupación entre los consultados. Pero tal vez el dato más novedoso sea la mejora en la intención del voto al Pro luego de las críticas que Macri le efectuó al Gobierno. El sondeo realizado por Synopsis de Lucas Romero registró que en agosto (9,4 %) duplicó la que tenía en julio (4,5 %). Esta novedad abrió un debate en Pro sobre su lugar frente al gobierno de Milei. Su bloque contribuyó en la Cámara de Diputados a evitar que se reúnan los dos tercios suficientes para insistir con el reajuste del 8,1 por ciento sobre los haberes de los jubilados.

Macri habría instruido a Cristian Ritondo a no obstruir las iniciativas libertarias, pero dejar a su cargo la tarea de recolectar votos. Alguien muy ligado al expresidente logró que Santiago Caputo admitiera el carácter gregario, y precario, de la administración de Milei. “Sí: somos una banda. Pero ustedes están afuera de ella”, habría sido la respuesta a esa crítica del contratista del Estado que asesora a Milei.

Aunque el sesgo refractario que promovería Caputo no sería la única causa que mantendría en estado de trance a la incorporación al bloque de La Libertad Avanza de los diputados que tiene Patricia Bullrich en la Legislatura bonaerense. Caputo intervino personalmente para que Nahuel Sotelo sea desplazado de la presidencia del bloque y lo suceda Agustín Romo. Sotelo es aliado de Sebastián Pareja y es quien había negociado la incorporación de los diputados de Bullrich. Pareja lidera la Junta Promotora de LLA en la provincia de Buenos Aires, donde tramita su reconocimiento como partido político por la Justicia Electoral. Pareja fracasó en su intento de imponer a Alejandro Carrancio como sucesor de Sotelo. Bullrich mantiene una alianza con Pareja que aspira a presidir el partido libertario y con eso, ser quien habilite las candidaturas bonaerenses,

¿Cambiarán sus planes Pareja y Bullrich si se confirma que Leila Gianni sería impuesta como primera candidata a diputada provincial por la Tercera Sección? Es un rumor que circula con insistencia. Ferviente kirchnerista hasta diciembre del 2023, Gianni es subsecretaria Legal de Sandra Pettovello en el ministerio de Desarrollo Humano e impulsó la denuncia por el supuesto desvío de fondos vinculados a convenios de cooperación con organismos internacionales. La ratificación de su denuncia en la Justicia Federal habría dejado dudas.

La salud de su propia administración le impediría a Kicillof relajarse con los desaguisados de la oposición. Ayer el Senado votó el pliego de Carlos Baccini como fiscal general de Lomas de Zamora. El candidato elegido por gobernador para ocupar ese cargo de una terna por la que Martin Insaurralde intercedió personalmente ante el Consejo de la Magistratura.

Tal vez la primera prueba de una comunión de intereses con su exjefe de Gabinete que el gobernador siempre se encarga de desmentir. Teresa García y Emanuel González Santalla no contribuyeron demasiado con esa estrategia. Los senadores de Unión por la Patria (UxP) se desentendieron de adherir a la candidatura de Baccini. Lo mismo que Pro. Atribuyó a una cuestión personal de la senadora Florencia Arietto su denuncia contra Baccini. Una forma de hacerle pagar su ruptura con Pro, pero también de preservar su acuerdo con los intendentes del conurbano por la distribución de las 138 designaciones en el Poder Judicial. Un reparto en el que no estaba prevista la aparición de Martín Mena . Nadie se opuso, sin embargo, a que el ministro de Justicia se quede con 20 pliegos de funcionarios en Mar del Plata, donde aspiraría a ser candidato a intendente en 2027.

Designado en forma interina hasta la semana pasada, Baccini le ordenó a Jorge “Chipi” Grieco nuevas medidas de prueba en la causa archivada por Sebastián Bisquert en 2020 y en la que se investigó a Insaurralde por presunta defraudación al Estado. Baccini recibió el dictamen de la Procuraduría Nacional de Investigaciones Administrativas (PIA) que el fiscal federal Sergio Mola le remitió a la Procuración General Bonaerense.

Mola solicitó la colaboración de la PIA en la causa donde investiga a Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La PIA halló indicios que deberían haber sido investigados en la causa por supuesta defraudación al Estado. Baccini, Grieco y Bisquert integraron la terna propuesta a Kicillof por el Consejo de la Magistratura para designar un nuevo fiscal general en Lomas de Zamora. Los tres están vinculados a la investigación a Insaurralde, Baccini ordenó devolver pruebas al Municipio de Lomas de Zamora después que Bisquert la archivó. Las medidas ordenadas por Grieco no solo suponen reactivar la causa. También que la investigación no se cumplió de forma adecuada. No es lo que ocurriría con el allanamiento al ministerio de Transporte ordenado por el juez de Garantías N°4 de La Plata, Juan Pablo Masi, a pedido del fiscal Álvaro Garganta.

Garganta investiga supuestas irregularidades en la Justicia Provincial de Faltas con foto multas. Un supuesto negocio ilegal en el que intervendrían gestores y estudios jurídicos para pagar montos muy inferiores por esas infracciones de tránsito. En el allanamiento se habría descubierto que Claudia Pombo tenía en su poder tres de los 25 usuarios habilitados para acceder al sistema de multas (SACIT).

Pombo es presidente del Concejo Deliberante en Pilar y alguien muy ligada a D’Onofrio que pidió ser querellante en la causa. Pombo tiene oficinas en el ministerio de Transporte y ya fue investigada por la Procelac por apropiarse en 2009 de medio millón de pesos. Pombo era titular de un Registro Automotor en San Miguel y cobraba de forma irregular en nombre del Banco Provincia tasas y sellados correspondientes a transferencias.

A Sergio Massa se le atribuye el brío de Garganta en este caso. Si fuese cierto, supondría su primera expresión de reparo a una eventual candidatura de Cristina que se resistiría a aceptar. Aunque tal vez lo que le preocupe sea el acercamiento de D’Onofrio a Kicillof a través de su jefe de Gabinete, Carlos Bianco. El indicio más concreto de esa probabilidad. La recaudación ilegal por foto multas involucraría dos millones de dólares mensuales. Massa sospecharía que D´Onofrio colabora con los actos de campaña de Kicillof. Nadie imagina al ministro ayudando a montar un escenario.

Massa mira con simpatía, pero también con inquietud, los movimientos de una tercera vía que explora Facundo Manes con la aparente bendición que Francisco le habría hecho llegar a través del obispo de San Isidro, Oscar Ojea. Manes inauguró en Tigre el ciclo “Ciudades futuras” con el intendente Julio Zamora. Una jornada que volverá a repetir el 16 de septiembre con el intendente Mariano Cascallares y el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNAB).

El líder del Frente Renovador se arroga ser el mentor de Manes que, igual que Martín Lousteau, rehuyen fotografiarse con Pablo Domenechini, el rector de la UNAB al que ambos eligieron para disputarle la presidencia de la UCR bonaerense a Maximiliano Abad que tendrá como candidato a Miguel Fernández.

Con alambicada malicia, el entorno de Abad atribuye esa indecisión a la renuencia de Lousteau a aceptar la denominación de “Egolución” que Manes propone para la alianza entre ambos y sustituir al de “Evolución.” Abad encabezará la lista de delegados al comité nacional. Lo que podría anticipar una disputa con Lousteau por la presidencia de la UCR. Sobre todo, luego de que cinco de sus diputados nacionales se fotografiaran con Milei en la Casa Rosada.