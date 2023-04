Cristina le teme al avance de la libertad

escuchar

A los comisarios de la Policía Bonaerense les preocupa la fuga de detenidos en las comisarías. Su prioridad es evitarlas por el temor a que una de ellas deje trunca su carrera. Los presos de las comisarías de Villa Celina y González Catán se amotinaron casi en simultáneo al asesinato del chofer Daniel Barrientos. Pedían lo que obtuvieron: ser trasladados a los penales. Los policías no podrían hallar mejor solidaridad.

No está claro si la simultaneidad de esos hechos en una misma jurisdicción figura en los antecedentes que la fiscalía general de La Matanza envió a la Procuración General de la ciudad que investiga la agresión a Sergio Berni por la muerte de Barrientos. Pero es curioso que a los responsables parezca no llamarles la atención otro dato incluido en esas actuaciones: el informe que muestra al ministro de Seguridad bonaerense cerca de miembros del Movimiento por la Dignidad Policial mientras es golpeado. Se trata de una organización integrada por expolicías. En apariencias, ese detalle no despertó interés en los dirigentes de Juntos, preocupados por desmentir la relación de esta causa con Marcelo Verona Quintián. Uno de los tres adjuntos del procurador general Juan Bautista Mahiques. Varona Quintián interviene en la Justicia de Faltas, donde hizo carrera Carlos Fel Rolero Santurian, el fiscal a cargo de investigar la paliza a Berni.

Rolero adelantó que no halló por ahora elementos que hagan sospechar una organización previa para dársela. Rolero conduce la Unidad Especializada en Materia Ambiental (Ufema) que la semana pasada allanó un criadero ilegal de perros chihuahuas, la noticia del día en el sitio oficial de la dependencia que controla Mahiques.

Rolero aparece citado también en los chats filtrados del teléfono de Marcelo D´Alessandro. En ellos, Marcelo Violante le pidió al exministro de Seguridad porteño que “refuerce” la gestión ante Rolero para que exceptúe de una probation a Rubén Laghezza. Violante es titular de Dakota, una de las empresas que explota el estacionamiento medido en la ciudad. Laghezza integra el directorio de Dakota. Rolero está casado con Lorena Clienti, dirigente de la UCR vinculada a Evolución, el partido de Martín Lousteau.

Varona Quintián es el cuñado de Diego Santilli. La preocupación de los dirigentes de Juntos es comprensible por el momento delicado que atraviesa Juntos desde que Horacio Rodríguez Larreta desdobló la elección local de la nacional. Excepto el jefe del Gobierno porteño, el resto de la cúpula del Pro no tiene dudas que Lousteau es beneficiado por esta medida, cuyo impacto está trascendiendo la avenida General Paz

Los intendentes amagan tomar partido en contra de Rodríguez Larreta para condicionar la candidatura de Santilli a gobernador. Por ahora evitan pronunciarse. Así se lo habrían prometido a Rodríguez Larreta. Una impostura acorde a la situación. Del triple empate en intención de voto en febrero entre las tres fuerzas que disputan la presidencia, se pasó en abril a una leve ventaja de Juntos (21%) sobre Avanza Libertad (18%).

Pero con el Frente de Todos desplazado a un lejano tercer lugar (13%). Ese es el resultado de un sondeo que circula aliados del PRO. De allí surgen otros datos inquietantes. El alto nivel de indecisos (40%) y la inseguridad: creció del 11 al 48 por ciento entre febrero y abril como preocupación principal. Realizado mientras Berni era apaleado, el estudio demostraría que Axel Kicillof no puede retener la provincia de Buenos Aires.

El gobernador (19%) perdería frente a la suma de los candidatos de Juntos (24 %). Pero con una posición amenazada por quien sea finalmente el que tenga Javier Milei (17%). Este dato demostraría que el candidato a gobernador pierde relevancia en una elección presidencial. Patricia Bullrich (17 %) aventajaría a Rodríguez Larreta (6%) en ese espectro y en el lugar donde es mayor el número de electores. La suma de los dos lograría un empate técnico con Milei (22%). Aunque reforzaría la hipótesis de una segunda vuelta ya no sería una predicción subjetiva de Mauricio Macri.

Este dato inspira el temor de Cristina a La Libertad Avanza. También el de los intendentes que responden a Martín Insaurralde. Una versión indica que Milei compartirá un asado la semana próxima con el intendente de Lomas de Zamora y los de Almirante Brown y Merlo, Mariano Cascallares y Gustavo Menéndez. Probablemente sea una exageración. Igual que otra dispuesta para conjurar la anterior. La cercanía de las oficinas alquiladas por Insaurralde y María Eugenia Vidal en el mismo edificio de La Recoleta.

Vidal se alinea con Macri y Bullrich contra Rodríguez Larreta. Conjeturas en medio. Como las de una acción orquestada para el ataque a colectiveros. Esta semana a un chofer de Moreno de la empresa Metropol que presta servicios en las zonas Oeste y Norte del Conurbano. Metropol advirtió a varios intendentes que restringirá prestaciones si no cobra subsidios adeudados. La secretaría de Transportes le debería 2.200 millones de pesos.

Una emergencia paliada por YPF. Le amplió el descubierto de su cuenta corriente para que no tenga que pagar el gasoil. La secretaría de Transporte depende del ministerio de Economía que conduce Sergio Massa. Junto a Daniel Scioli, supuestos contactos con el peronismo de Rodríguez Larreta para negociar reformas estructurales si es elegido presidente.

Scioli recorrió esta semana Quilmes e Ituzaingó en tono proselitista. Esa eventual negociación futura es el atractivo de la disputa por la candidatura presidencial en el Frente de Todos. A Raúl Pérez se le atribuye una visita mucho más discreta a La Plata. Precisamente al despacho de Ernesto Kreplak, días antes que Claudio Scapolan denuncie a Sandra Arroyo Salgado y a Fernando Domínguez por falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pérez es un estrecho asesor de Massa desde hace una década. Tiene despacho en el Cuarto piso del Palacio de Hacienda. Kreplak es juez federal de La Plata y hermano de Nicolás, ministro de Salud de Kicillof. Los dos mantienen una aceitada relación con Cristina. Arroyo Salgado es la jueza federal de San Isidro que procesó a Scapolan, fiscal de Tigre, por liderar una asociación ilícita ligada al narcotráfico sobre la base de la investigación efectuada por el fiscal Domínguez.

Scapolan fue sometido a juicio político y el 17 de abril a las 17 se conocerá el veredicto. Ulises “Coco” Giménez determinó la hora y el día. El 17 representa en la quiniela a la desgracia. Giménez es titular de la secretaría de Enjuiciamiento permanente a funcionarios judiciales. Para acusar a la jueza y al fiscal, Scapolán se valió de lo que dijo un testigo aportado por su defensa: que fue presionado por Arroyo Salgado y Domínguez para declarar en su contra en la causa en la que estuvo procesado.

Casi en paralelo, dos representantes del Frente de Todos en la comisión Bicameral de Juicio Político bonaerense denunciaron ante Giménez a Ana María Bourimborde por presuntas irregularidades en el jury a Scapolan. Bourimborde es titular del tribunal que lo juzgó. El diputado Puglieli y el senador Martínez representan integran la Bicameral de Juicio Político y representan a Massa en el Frente de Todos.

Legisladores de Juntos analizan denunciar a Kreplak en el Consejo de la Magistratura por aceptar una denuncia fuera de su competencia. El magistrado es uno de los ternados para ocupar el juzgado federal de Bariloche que, entre otras causas, debe resolver la cesión de tierras del Estado a supuestos pueblos originarios.