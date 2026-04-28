Cuando la violencia entra al aula: lo que no estamos viendo

Los episodios recientes en escuelas -amenazas, agresiones, situaciones límite- ya no pueden ser leídos como hechos aislados. Son señales. Y lo más preocupante no es que ocurran, sino que nuestra mirada lleguen tarde.

La violencia no empieza cuando un arma aparece en una mochila. Empieza mucho antes. Empieza en un alumno que cambia, que se aísla, que no encuentra sentido en su vida, y que nadie registra.

Empieza en vínculos deteriorados, en el bullying naturalizado, en el silencio de los adultos que no tienen herramientas para intervenir.

Y empieza en una sociedad que sobreestimula, pero no contiene. Hoy los jóvenes están expuestos a más estímulos que nunca -pantallas, redes, consumo-, pero con menos herramientas para procesarlos. Y cuando no hay palabra, aparece la conducta. A veces en forma de violencia.

Frente a esto, la respuesta habitual -más seguridad, más control- es necesaria, pero claramente insuficiente. Si llegamos a ese punto, es porque ya fallamos antes.

La discusión de fondo es otra: qué estamos haciendo, como sistema educativo, como familias y como Estado, para detectar a tiempo lo que les está pasando a nuestros jóvenes.

No puede haber aprendizaje donde hay sufrimiento no abordado. Y no puede haber prevención si no hay decisión política. Necesitamos pasar de la reacción a la anticipación.

Esto implica asumir, sin eufemismos, que la salud mental también debe ser una prioridad dentro de la escuela. Y ordenar responsabilidades.

La pregunta no es solo cómo evitamos el próximo episodio. La pregunta es qué estamos haciendo, o dejando de hacer, para que un chico llegue a ese punto.

Las escuelas necesitan contar con protocolos claros y obligatorios de actuación. Los docentes necesitan formación específica para detectar señales de alerta. Las familias deben ser parte activa, no espectadores tardíos. Y el Estado debe dejar de delegar en las instituciones educativas problemas que las exceden.

Porque cuando aparece la violencia, el problema ya llevaba tiempo creciendo en silencio.

No estamos frente a una crisis de disciplina. Estamos frente a una crisis de cuidado. Y eso exige respuestas a la altura. Algunas propuestas deberían incluir:

-Protocolos obligatorios de detección e intervención temprana Implementación en todas las escuelas de procedimientos claros ante señales de riesgo (aislamiento, amenazas, conductas violentas), con registro institucional obligatorio.

-Equipos interdisciplinarios en el sistema educativo

-Fortalecimiento de equipos de orientación escolar (psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales).

-Capacitación docente en detección temprana de problemáticas de salud mental, bullying, consumo y violencia.

-Espacios sistemáticos con alumnos Incorporación de contenidos y talleres sobre salud mental, gestión emocional, uso de tecnología y convivencia.

-Participación activa de las familias. Instancias periódicas de dialogo para padres, no solo reuniones informativas.

-Articulación con el sistema de salud. Canales ágiles de derivación y seguimiento de casos, evitando que la escuela quede sola ante situaciones complejas.

La prevención no es un discurso. Es una decisión. Y postergarla también tiene consecuencias.

Diputada Nacional (MC)