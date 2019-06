Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 02:29

En el promedio mundial, una empresa vale 12 veces su Ebitda en 2018, según la fuente de S&P Capital IQ. El valor de la empresa (EV, Enterprise Value) se estima como un múltiplo de su Ebitda (Earning before interest, taxes, depreciation and amortization) es decir, su ganancia operativa, sin contar intereses, impuestos o amortización / depreciación. Hay muchas otras formas de llegar al valor de una empresa, pero ésta es una de las más fáciles para entender bien su significado y es una de las que más se usa a nivel internacional.

¿Cuánto vale una empresa en la Argentina? En este año en que hay elecciones, en el que no se sabe quién puede ganarlas, cuando puede haber segunda vuelta para definir el ganador de estas elecciones, el valor de una empresa es más bajo que el promedio mundial o que en los países vecinos.

Si bien depende de los sectores que estemos tomando en cuenta, el valor de una empresa en nuestro país puede considerarse variable y si se encuentra en Vaca Muerta puede valer hasta 7/8 veces Ebitda o incluso algo más y en promedio de otros sectores puede estar en 5/6 veces dicha ganancia de la empresa. Incluso puede haber sectores en los que la empresa valga sólo 4 veces Ebitda.

¿Estos valores son los que van a predominar en el futuro? Es seguro que no, aunque la tasa de descuento de las ganancias de una empresa se incrementa con las dudas de los resultados políticos ¿Cómo se nota esto? Con el aumento del riesgo país, que se mide por la diferencia entre la tasa de rendimiento de nuestros bonos oficiales y la tasa de rendimiento de los bonos de Estados Unidos. Este riesgo país arroja un valor de unos 850/ 950 puntos básicos para Argentina, lo que es bastante elevado, pero ahora hay que afrontar el riesgo de quién gana las elecciones de octubre de 2019 o la segunda vuelta de noviembre.

Ese riesgo país de cerca de 900 puntos básicos (es decir, 9,0 % por ciento de interés anual) se debe sumar a la tasa de riesgo de un bono americano que, dependiendo del plazo, puede estar en 3/3,5 % anual. Además hay que sumar los riesgos de nuestro tamaño de mercado (que es más chico que el promedio general) y los eventuales riesgos de cada sector respectivo, con lo que llegamos a una tasa de descuento alta para el flujo descontado de las ganancias operativas de nuestra empresa. Esto es lo que también explica el bajo valor de la misma en términos de su Ebitda para este año.

En el sudeste asiático, región que tiene mucho mayor crecimiento que el nuestro o que el promedio mundial, el valor de una empresa en términos de ganancias operativas de ahora es de 19/20 veces según datos de 2018. Esto es así pues las ganancias (Ebitda) de los años próximos serán mucho mayores que las presentes y eso hace que sobre ganancia del último año ejecutado, el valor de la empresa sea mucho mayor en términos de dicho múltiplo de las ganancias vigentes.

Sabemos de entidades financieras que estarían por desarrollar en Argentina sus negocios de Mergers and Adquisitions (M&A) o compra venta de empresas en marcha, pues podrían considerar que esta situación no podría durar mucho tiempo más y que nuestro país podría convertirse en un centro de negocios más destacado que el actual.

El triunfo en las elecciones de la actual gestión administrativa no es seguro, pero es bastante probable, dado que la gestión actual siempre tiene una ventaja indudable sobre los que están tratando de obtener el poder desde la oposición. Este es un momento de dudas que puede favorecer después al valor general de las empresas del país.